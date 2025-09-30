ETV Bharat / international

ट्रंप-नेतन्याहू की 'गाजा शांति योजना' से कैसे बहुरेंगे 2 मिलियन लोगों के दिन, क्या कहता है हमास

गाजा के लिए ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की अध्यक्षता में एक "शांति बोर्ड" स्थापित करने का आह्वान. (AP)

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रहेगा गाजा: निकट भविष्य में, गाजा एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रहेगा और इजराइली सैनिकों से घिरा रहेगा. प्रस्ताव में एक प्रावधान शामिल है, जिसका नेतन्याहू और उनकी कट्टरपंथी सरकार सबसे कड़ा विरोध करती है. इसमें कहा गया है कि अंततः फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा पर शासन करेगा. लेकिन नेतन्याहू शायद यह शर्त लगा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा.

ये सभी वहां की जनता की बेसब्री से उम्मीदें हैं. लेकिन प्रस्ताव में केवल एक अस्पष्ट वादा है कि किसी दिन, शायद, फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा संभव हो सकता है.

इसमें उग्रवादी समूह को लड़ाई समाप्त करने, फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता और गाजा में पुनर्निर्माण के वादे के बदले में निरस्त्रीकरण करना होगा.

अभी कुछ नहीं बोल रहा है हमास: उधर हमास की प्रतिक्रिया अभी अज्ञात है. हमास को एक कठिन समझौते का सामना करना पड़ रहा है. प्रस्ताव में अनिश्चित लाभों के बदले में उसे प्रभावी रूप से आत्मसमर्पण करने की मांग की गई है.

गाजा के लिए "शांति बोर्ड" का होगा गठन: इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करने और गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की अध्यक्षता में एक "शांति बोर्ड" स्थापित करने का आह्वान किया गया है. ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को व्हॉइट हाउस में बातचीत के बाद कहा कि वे इस योजना पर सहमत हो गए हैं.

काहिरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए शांति योजना पिछले युद्ध विराम प्रस्तावों से अलग है. पहली बार यह इस लग रहा है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को रेखांकित करने का ये प्रयास करती है कि युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कैसे शासन किया जाएगा. यह प्रस्ताव प्रभावी रूप से गाजा क्षेत्र और इसके 20 लाख से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखेगा.

20-सूत्रीय प्रस्ताव की खास बातें: इजराइल किसी भी फिलिस्तीनी राज्य को भी अस्वीकार करता है. व्हॉइट हाउस ने सोमवार को अपने 20-सूत्रीय प्रस्ताव का पाठ जारी किया. जानने योग्य बातें इस प्रकार हैं.

योजना में सभी शत्रुताएं तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया गया है. 72 घंटों के भीतर, हमास अपने सभी बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत रिहा कर देगा. उग्रवादियों के पास अब भी 48 बंधक हैं, इनमें से 20 के बारे में इजराइल का मानना ​​है कि वे जीवित हैं. बदले में, इजराइल अपनी जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों के साथ-साथ युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा से हिरासत में लिए गए 1,700 लोगों को रिहा करेगा. इजराइल प्रत्येक बंधक के बदले 15 फिलिस्तीनियों के शव भी सौंपेगा. इस योजना में इजराइली सैनिकों की वापसी का प्रावधान है. सैनिकों की वापसी तभी संभव होगी, जब जब हमास हथियार छोड़ देगा. इजराइली सेना के जाने वाले इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे. इजराइल एक "सुरक्षा परिधि उपस्थिति" भी बनाए रखेगा. वह गाजा के अंदर एक बफर जोन बनाए रखेगा. गाजा के प्रशासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी. सुरंगों सहित उसके सभी सैन्य ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा. हमास के जो सदस्य शांतिपूर्वक रहने का संकल्प लेंगे, उन्हें क्षमादान दिया जाएगा. और जो गाजा छोड़ना चाहेंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल हमास के निरस्त्रीकरण और व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करेगा. यह कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी संभालने के लिए फिलिस्तीनी पुलिस को भी प्रशिक्षित करेगा.

गौर करें तो ये शर्तें हमास की ओर से विरोध का कारण बन सकती हैं, जिसने कहा है कि वह अपने सभी बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा, जब तक उसे युद्ध समाप्त होने और इजराइल के गाजा से पूरी तरह से चले जाने की "स्पष्ट घोषणा" नहीं मिल जाती.

मध्यस्थ मिस्र ने कहा है कि वह हजारों फिलिस्तीनी पुलिस को गाजा में तैनात करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है. इस बीच, गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी और इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट सहित "तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय निकायों" द्वारा किया जाएगा. यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल और अमेरिका द्वारा समर्थित एक विवादास्पद वैकल्पिक खाद्य वितरण प्रणाली, गाजा मानवीय कोष, काम करना जारी रखेगा या नहीं.

योजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निष्कासित नहीं किया जाएगा और फिलिस्तीनियों के लिए इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा. सामान्य परिस्थितियों में, इसे स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं हो सकती है. लेकिन ट्रंप और इजराइली सरकार दोनों द्वारा गाजा की आबादी को बाहर निकालने, जाहिरा तौर पर “स्वैच्छिक” तरीके से और पट्टी को एक तरह के अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट उद्यम के रूप में पुनर्निर्माण करने की बात कहने के बाद फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर निष्कासन का डर है.

फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट का अंतरिम प्रशासन गाजा में दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाएगा. लेकिन इसकी देखरेख “शांति बोर्ड” द्वारा की जाएगी. बोर्ड पुनर्निर्माण के वित्तपोषण की भी निगरानी करेगा, एक ऐसी भूमिका जो इसे गाजा पर शासन करने की अपार शक्ति दे सकती है, क्योंकि यह इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ा कार्य है, जो इजराइल के अभियान द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है. इस अंतरिम प्रशासन के दौरान, फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधारों से गुजरेगा, ताकि वह अंततः गाजा पर शासन कर सके.

इसमें कहा गया है कि अगर फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर्याप्त सुधार करता है और गाजा पुनर्विकास आगे बढ़ता है, तो "अंततः फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्य के दर्जे के लिए एक विश्वसनीय मार्ग प्रशस्त करने के लिए परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं." अरब देश इस रूपरेखा का समर्थन करते दिखाई देते हैं.

मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने सोमवार को काहिरा में मुलाकात की और अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल "क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है." हमास के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें योजना की रूपरेखा के बारे में जानकारी दे दी गई है. लेकिन वे तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जब तक वे अंतिम प्रस्ताव नहीं देख लेते.

हमास ने अब तक निरस्त्रीकरण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि उसे फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइली कब्जा समाप्त होने तक विरोध करने का अधिकार है. नेतन्याहू को अपने ही अति-राष्ट्रवादी गठबंधन सहयोगियों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है.

नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल का हिस्सा वित्त मंत्री बेजेलल स्मोट्रिच ने ट्रंप के साथ बैठक से पहले नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए सोमवार को एक्स पर अपनी "लाल रेखाओं" की एक सूची प्रकाशित की.

स्मोट्रिच नेतन्याहू के गठबंधन के दक्षिणपंथी गुट के अधिक मुखर सदस्यों में से एक हैं, जिन्होंने पहले ही सरकार छोड़ने की धमकी दी थी यदि नेतन्याहू गाजा में युद्ध रोक देते हैं. भले ही ये दल छोड़ देते हैं.

वहीं मध्यमार्गी राजनेताओं ने नेतन्याहू को उनकी सरकार को गिरने से रोकने और युद्ध विराम को मंजूरी देने के लिए आवश्यक समर्थन देने की कसम खाई है.

स्मोट्रिच ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए, "न तो आज और न ही भविष्य में, न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से." उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी राज्य का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए.