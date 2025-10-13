ETV Bharat / international

इजराइली सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में बाधा डाली, फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की

डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के संसद को संबोधित किया. इस दौरान अयमान ओदेह ने ट्रंप का विरोध किया.

इजराइली सांसद अयमान ओदेह (X@AyOdeh)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 5:29 PM IST

तेलअवीव: इजराइल-गाजा संघर्ष विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के संसद को संबोधित किया. ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत बंधकों की रिहाई की सराहना की और इसे आतंकवाद के युग का अंत के साथ-साथ इजराइल का नया स्वर्ण युग बताया. इस दौरान इजराइली सांसद ने ट्रंप के भाषण में बाधा डाली.

प्रदर्शनकारी सांसद ने संसद में ट्रंप के भाषण के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें नेसेट (इजराइल की संसद) से बाहर खींच लिया गया. वामपंथी इजराइली नेसेट सदस्य ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया.

इस घटना पर नेसेट अध्यक्ष ने ट्रंप से माफी मांगी तो ट्रंप ने जवाब दिया, "यह बहुत एफिशिएंट था." जानकारी के मुताबिक ट्रंप के भाषण में बाधा डालने वालों में इजराइली संसद का नाम अयमान ओदेह है.

एक्स पर ओदेह की पोस्ट
इस घटना के बाद अपने एक्स अकाउंट पर ओदेह ने पोस्ट किया, "महासभा में जो पाखंड दिखा, वह असहनीय है. एक सुनियोजित समूह के जरिए नेतन्याहू को ऐसी चापलूसी के जरिए ताज पहनाना, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, उन्हें और उनकी सरकार को गाजा में हुए मानवता के खिलाफ अपराधों से, और न ही हजारों फिलिस्तीनी और हजारों इजराइली पीड़ितों के खून की जिम्मेदारी से मुक्त करता है"

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने मांग
उन्होंने आगे कहा,"लेकिन मैं सिर्फ युद्धविराम और ओवरऑल डील की वजह से ही यहां हूं. सिर्फ कब्जे को खत्म करने और इजराइल के साथ फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से ही सभी को न्याय, शांति और सुरक्षा मिलेगी." इसके साथ ही ओदेह ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह एक पोस्टर लेकर खड़े हैं. इस पोस्टर पर रेकेग्नाइज पैलेस्टाइन लिखा है.

ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर की प्रशंसा की
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना भाषण जारी रखा और युद्धविराम कराने में मदद के लिए अपने दामाद जेरेड कुशनर की प्रशंसा की और इजराइल के प्रति कुशनर के गहरे लगाव पर प्रकाश डाला. उन्होंने हंसते हुए कहा, "दरअसल, मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया."

ट्रंप ने बताया कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप जिन्होंने कुशनर से शादी करने से पहले 2009 में धर्म परिवर्तन कर लिया था - दर्शकों में मौजूद थीं. इस जोड़े के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "उनका विवाह बहुत अच्छा है और वे एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं."

