बीजिंग: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अगले सप्ताह एक बड़े सैन्य परेड में शामिल होने के लिए 6 वर्षों में अपनी पहली चीन पहुंचेंगे. इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई दिग्गज समारोह का हिस्सा बन रहे हैं.

किम जोंग उन की बात करें तो इस कार्यक्रम में किम 2011 के बाद पहली बार विश्व नेताओं के एक समूह के साथ मिलेंगे. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी आमंत्रित दिग्गजों की लिस्ट में नहीं हैं.

गौर गरें तो चीन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को बीजिंग 3 सितंबर को में परेड आयोजित करेगा. आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होने वाले 26 विदेशी नेताओं में शामिल हैं. सहायक विदेश मंत्री होंग लेई के हवाले से कहा कि किम 3 सितंबर को "चीन के वैलेंटाइन डे स्मरणोत्सव" में भी शामिल होंगे.

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने पुष्टि की है कि किम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे. इसने कोई और विवरण नहीं दिया. इसमें यह भी शामिल है कि वह चीन में कितने समय तक रहेंगे और क्या वह अपनी यात्रा के दौरान शी, पुतिन या अन्य नेताओं के साथ कोई आधिकारिक बैठक करेंगे.

बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों के किसी भी नेता के भाग लेने की उम्मीद नहीं है. इसमें आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके मतभेदों के कारण ऐसा हो सकता है.

यदि किम की यात्रा संपन्न होती है, तो यह साल 2019 के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा होगी. दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने के बाद से, किम शी, पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और अन्य से मिल चुके हैं. हालांकि वे सभी शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय बैठकें थीं. और किम ने किसी भी बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन या विदेशी नेताओं से जुड़े कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है.

चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और मुख्य सहायता प्रदाता रहा है. हालांकि हाल के वर्षों में उनके संबंधों को लेकर सवाल उठे हैं. उत्तर कोरिया, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहयोग के लिए सैनिकों और गोला-बारूद की आपूर्ति करके रूस के साथ सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रहा है. इसको लेकर कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि उत्तर कोरिया से चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाने की उम्मीद है.

साल 2023 में, उत्तर कोरिया का लगभग 97% बाहरी व्यापार चीन के साथ था. वहीं 1.2% रूस के साथ था. किम की यात्रा की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब उत्तर कोरिया ने हाल ही में कहा है कि उसका अमेरिका और उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने बार-बार उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद जताई है.

इस हफ्ते वॉशिंगटन में ली के साथ एक बैठक के दौरान, ट्रंप ने किम के साथ अपनी पिछली शिखर बैठकों का जिक्र किया. इसमें कोरियाई विसैन्यीकृत क्षेत्र में हुई एक बैठक भी शामिल थी.

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वह विसैन्यीकृत क्षेत्र में वापस लौटेंगे. ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे यह बहुत पसंद आया. याद है जब मैं सीमा पार गया था और हर कोई पागल हो गया था.

बता दें कि चीन का विशाल वैलेंटाइन डे सैन्य परेड 3 सितम्बर को तियानमेन स्क्वॉयर पर होगा. इसका उद्देश्य यह मैसेज देना है कि देश शांति को कायम रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की दृढ़ता से रक्षा करेगा.

चीन के इस स्मरणोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित विदेशी नेताओं में 26 बड़े लीडर शामिल हैं. उनमें हैं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कोरिया की वर्कर्स पार्टी के महासचिव और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राज्य मामलों के अध्यक्ष किम जोंग उन, कंबोडियाई राजा नोरोदम सिहामोनी, वियतनामी राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी केंद्रीय समिति के महासचिव और लाओ राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, मलेशियाई प्रधान मंत्री अनवर इब्राहिम, मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाली प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, कजाख राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायव, उज्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव, ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव, तुर्कमेन राष्ट्रपति सर्दार बर्दीमुहामेदोव, बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससौ न्गुएस्सो, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा, सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्लोवाक प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, और म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग शामिल हैं.

इस तरह से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं. ट्रंप नहीं आ रहे हैं इस बात को लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. वहीं पीएम मोदी को लेकर कोई अटकलें नहीं है. वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इसमें शामिल होंगे.