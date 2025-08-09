Essay Contest 2025

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराने के भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान पर पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट जाहिर कर दी है.

Khawaja Asif reaction on IAF Chief Claims India shot down 5 Pakistani fighter jets Operation Sindoor
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (File / AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 10:31 PM IST

इस्लामाबाद: भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के दावे के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आया है. एयर चीफ मार्शल सिंह ने शनिवार को दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया.

भारतीय वायु सेना प्रमुख इस टिप्पणी को पाकिस्तान पचा नहीं पाया. इस बयान के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेबुनियाद दावा किया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना के किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा.

आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत की ओर से एक भी पाकिस्तानी विमान को न तो मारा गया और न ही नष्ट किया गया. भारत की तरफ से तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के फौरन बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया को जानकारी दी थी.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के दावे को अविश्वसनीय बताया और बौखलाहट में ये भी दावा कर दिया कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारत को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि सच्चाई दिखाने के लिए दोनों देशों को अपने विमान बेड़े को स्वतंत्र जांच के लिए खोल देना चाहिए.

ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी दी कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के हर उल्लंघन पर त्वरित और उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी जाएगी.

पहलगाम आंतीक हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे. जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया था. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे. जिसमें पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को काफी नुकसा पहुंचा था. चार दिनों तक चले संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनी.

भारतीय वायु सेना प्रमुख ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक बड़ा विमान, जो या तो विमान हो सकता है या एडब्ल्यूसी, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मारा गया. उन्होंने कहा कि मार गिराए गए विमानों कुछ एफ-16 विमान हैं.

