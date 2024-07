ETV Bharat / international

कमला या ट्रंप? किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? 'प्रीडक्शन प्रोफेसर' ने बताया अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम - Who Will Be Next President Of USA

वॉशिंगटन: कुख्यात इलेक्शन फोरकास्ट एलन लिक्टमैन, जिन्हें ' प्रीडक्शन प्रोफेसर भी कहा जाता है. उन्होंने 1984 के बाद से अमेरिका के लगभग हर राष्ट्रपति चुनाव की सटीक भविष्यवाणी की है. लिक्टमैन एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर भविष्यवाणी की है. उन्होंने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 2024 का चुनाव जीतेंगी. इससे पहले लिक्टमैन ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में जो बाइडेन की जीत का सही अनुमान लगाया था. उनकी भविष्यवाणियां 'कीज टू द व्हाइट हाउस' नामक एक फॉर्मूले पर आधारित होती हैं. क्या हैं 'कीज टू द व्हाइट हाउस'?

'कीज टू द व्हाइट हाउस' में 13 ट्रू-या-फॉल्स सवाल शामिल हैं, जो उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. अगर कोई उम्मीदवार छह या उससे ज़्यादा 'कीज' हासिल कर लेता है, तो उसके चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की जाती है. इनमें पार्टी मैनडेट, कंटेस्ट, इंकम्बेंसी, थर्ड पार्टी, शॉर्ट-टर्म इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी, पॉलिसी चेंज, सामाजिक अशांति, घोटाला, विदेशी नीति/सैन्य विफलता, विदेशी/सैन्य सफलता, इंकम्बेंट करिश्मा और चैलेंजर करिशमा से जुड़े सवाल शामिल हैं.

कमला हैरिस को 6 कीज

2024 की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता में रहने के कारण डेमोक्रेट्स को ऑटोमैटिकली एक 'की' प्रदान की गई थी. हालांकि, तब से लेकर अब तक राजनीतिक रूप से बहुत कुछ बदल गया है. अगर हम लिक्टमैन के लेटेस्ट आकलन पर जाएं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में सबसे आगे चलने वाली कमला हैरिस के पास वर्तमान में तेरह में से छह कीज हैं. इनमें प्राइमरी कॉन्टेस्ट, शॉर्ट टर्म-इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी, पॉलिसी चेंज, नो स्कैंडल, और चैलेंजर करिशमा शामिल हैं. लिक्टमैन ने एक न्यूज चैनल को बताया कि हैरिस के हारने के लिए बहुत कुछ गलत होना होगा. दूसरी ओर, रिपब्लिकन के पास तीन कीज हैं. इनमें 2022 के मध्यावधि चुनावों में सदन में बहुमत हासिल करना, वर्तमान पदधारी का फिर से चुनाव न लड़ना और करिश्मे की कमी शामिल हैं. चार कीज निर्धारित होना बाकी

लिक्टमैन के मुताबिक अभी भी चार कीज निर्धारित की जानी बाकी हैं. इनमें थर्ड पार्टी फैक्टर, सामाजिक अशांति, विदेशी सैन्य विफलता और विदेशी सैन्य सफलता की कुंजी शामिल हैं. यह स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की दौड़ में उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण है. लिक्टमैन बताते हैं कि उनके फॉर्मूले के अनुसार अगर डेमोक्रेट्स चुनाव में तीन और कीज खो देते हैं तो उनकी हार हो सकती है. यह भी पढ़ें- राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की होगी जीत, ज्योतिषी ने किया दावा, बाइडेन को लेकर भी की थी भविष्यवाणी