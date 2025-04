ETV Bharat / international

जानें उस बड़ी शख्सियत का नाम, जिन्होंने की थी पोप फ्रांसिस से अंतिम दिनों में मुलाकात - JD VANCE POPE FRANCIS RELATION

Published : April 22, 2025 at 3:08 PM IST

इस बीच, उन्होंने साथ में एक फोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया. वेंस पोप को विदाई देने से पहले उनके दाईं ओर खड़े थे. वेंस ने कहा-

"मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूं," "भगवान आपका भला करे."

गौर करें तो वाइस प्रेसीडेंट वेंस की यात्रा राजनीतिक संवेदनशीलता के बिना नहीं थी. उन्होंने शनिवार को कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भेंट की थी. इस मुलाकात को वेटिकन ने "विचारों का आदान-प्रदान" बताया. इस दौरान फ्रांसिस के नेतृत्व में कैथोलिक चर्च ने प्रवासियों के अधिकारों के लिए अपनी बात कही. वहीं वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रवासियों के दमन की वकालत की.

पोप से मुलाकात पर वेंस के कार्यालय ने कहा कि इस दौरान उपराष्ट्रपति और कार्डिनल ने -

"अपनी साझा धार्मिक आस्था, यूएसए में कैथोलिक धर्म, दुनिया भर में सताए गए ईसाई समुदायों की दुर्दशा के साथ ही विश्व शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिबद्धता पर चर्चा की."

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उन्होंने सोमवार सुबह वेंस की टीम के सदस्यों से बात की थी. उन्होंने कहा टीम के सदस्यों ने कहा था कि,

"वेंस ने बताया था कि वे कल ही पोप से मिलने के अवसर के लिए कितने उत्साहित और आभारी थे."

लेविट ने कहा कि फ्रांसिस ने

"कैथोलिक चर्च के चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लाखों लोगों के जीवन को छुआ है और इसलिए यह दुनिया भर के कैथोलिकों के लिए एक पवित्र दिन है और हम उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो पोप से प्यार करते थे और उन पर विश्वास करते थे."

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी किया:

"शांति से आराम करें पोप फ्रांसिस! भगवान उन्हें और उन सभी को आशीर्वाद दें, जो उनसे प्यार करते थे!"

व्हाइट हाउस ईस्टर एग रोल में सोमवार को ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने पोप के सम्मान में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से कहा कि,

"वह एक अच्छे इंसान थे." "वह दुनिया से प्यार करते थे और ऐसा करना सम्मान की बात है."

इटली के बाद भारत के दौरे पर गए उप राष्ट्रपति वेंस ने भी सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने एक्स पर लिखा.

"मुझे अभी पोप फ्रांसिस के निधन के बारे में पता चला. मेरी संवेदनाएं दुनिया भर के उन लाखों ईसाइयों के साथ हैं, जो उनसे प्यार करते थे,"

उन्होंने एक्स पर लिखा-

"कल पोप को देखकर मुझे खुशी हुई, हालांकि वे स्पष्ट रूप से काफी बीमार थे."

इतना ही नहीं वेंस ने 27 मार्च, 2020 को फ्रांसिस द्वारा दिए गए भाषण का लिंक साझा किया. यह उस समय का मामला था जब कोविड-19 दुनिया भर में फैल रहा था. वेंस ने लिखा,

"मैं उन्हें कोविड के शुरुआती दिनों में दिए गए नीचे दिए गए प्रवचन के लिए हमेशा याद रखूंगा" "यह वाकई बहुत सुंदर था"

Francis had spoken from St. Peter's Basilica in Rome.

फ्रांसिस ने रोम में सेंट पीटर बेसिलिका से भाषण दिया था. उन्होंने कहा,

"हमारे चौराहों, हमारी सड़कों और हमारे शहरों में घना अंधेरा छा गया है." "इसने हमारे जीवन पर कब्ज़ा कर लिया है, हर जगह एक बहरा सन्नाटा और एक दुखद शून्यता भर दी है."

उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने विश्वास पर भरोसा करें और धीरज धरें-

“क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन कभी नहीं मरता.”

