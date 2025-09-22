ETV Bharat / international

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने खोज शुरू की

जापान के कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के पुत्र हैं, 20 सितंबर, 2025 को टोक्यो, जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में अपनी भागीदारी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए. ( AP )

टोक्यो: निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए आधिकारिक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है. इससे संकटग्रस्त लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए राजनीतिक स्थिरता और मतदाता समर्थन फिर से हासिल हो सकेगा. अक्टूबर की शुरुआत में होने वाले बेहद अप्रत्याशित मतदान से पहले, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस दौड़ का नारा है: "बदलाव, एलडीपी." पिछले साल एलडीपी और उसके कनिष्ठ सहयोगी कोमेइतो से मिली करारी हार के बाद, जिसने उनके गठबंधन को संसद के किसी भी सदन में बहुमत से वंचित कर दिया था, अगर पार्टी को समर्थन वापस पाने का कोई मौका चाहिए, तो विजेता को बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे. इसके नए नेता के प्रधानमंत्री बनने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एलडीपी नंबर एक पार्टी बनी हुई है, जबकि विपक्षी समूह इतने बिखरे हुए हैं कि गठबंधन बनाना मुश्किल है. जो भी एलडीपी नेता बनेगा, उसे मुख्य विपक्षी दलों का सहयोग भी हासिल करना होगा, वरना उसे लगातार अविश्वास प्रस्तावों और अल्पकालिक नेतृत्व के चक्र का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ेगा. एलडीपी सांसदों और सदस्यों के लिए मतदान: 4 अक्टूबर का मतदान आम जनता के लिए खुला नहीं है. यह 295 एलडीपी सांसदों और 10 लाख पार्टी के बकाया भुगतान करने वाले जमीनी स्तर के सदस्यों तक सीमित है. यह जापान के योग्य मतदाताओं का 1% से भी कम है. बहुमत हासिल करने वाला उम्मीदवार पार्टी का नेता बन जाता है. अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो पहले दौर में शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच पुनर्मतदान होगा. प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए, नए पार्टी नेता को संसदीय नेतृत्व के लिए होने वाले मतदान में कुछ विपक्षी सांसदों के वोटों की आवश्यकता होगी, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है. 5 वर्तमान और पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में: सभी पाँचों उम्मीदवार वर्तमान और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं. वे खुद को उदारवादी रूढ़िवादी कहते हैं, क्योंकि वे विपक्षी समूहों के साथ काम करने की अपनी इच्छा पर जोर देते हैं. कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को शीर्ष दावेदार माना जा रहा है. उम्मीदवारों की सूची:

शिंजिरो कोइज़ुमी, 44: पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के पुत्र, पिछले साल इशिबा के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन्होंने घोटालों से घिरी पार्टी में सुधार के लिए अभियान चलाया था. इशिबा के कृषि मंत्री के रूप में, कोइज़ुमी ने कीमतों को कम करने और आपूर्ति को स्थिर करने के लिए चावल का एक आपातकालीन भंडार जारी किया. कोइज़ुमी ने अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण और बढ़ती कीमतों, बढ़ती विदेशी आबादी और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए लोगों की आवाज़ को और करीब से सुनने का संकल्प लिया. अगर वे चुने जाते हैं, तो वे हिरोबुमी इतो के बाद जापान के सबसे युवा नेता होंगे, जो 1885 में 44 साल की उम्र में पहले जापानी प्रधानमंत्री बने थे. साने ताकाइची, 64: पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शिष्या, ताकाइची पिछले साल हुए दूसरे दौर के चुनाव में इशिबा से हार गई थीं. युद्धकालीन इतिहास संशोधनवादी और चीन समर्थक, वह नियमित रूप से यासुकुनी तीर्थस्थल जाती हैं, जिसे बीजिंग और सियोल सैन्यवाद का प्रतीक मानते हैं. वह विकास और एक मज़बूत सेना के लिए अधिक सार्वजनिक खर्च और निवेश का समर्थन करती हैं. वह पितृसत्तात्मक पारिवारिक मूल्यों का समर्थन करती हैं और महिला सम्राट के साथ-साथ नागरिक कानून में संशोधन का भी विरोध करती हैं, ताकि विवाहित जोड़ों के लिए अलग उपनाम रखने का विकल्प मिल सके. यह बदलाव अधिकार समूहों द्वारा इसलिए मांगा जा रहा है ताकि महिलाओं पर अपना नाम छोड़ने का दबाव न पड़े.

योशिमासा हयाशी, 64: इशिबा सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव, हयाशी एक उदारवादी हैं, जो नियमित वेतन वृद्धि, मज़बूत अर्थव्यवस्था और रक्षा का वादा करते हैं. उन्होंने विदेश, रक्षा और शिक्षा मंत्रियों सहित कई अन्य प्रमुख कैबिनेट पदों पर कार्य किया है. हार्वर्ड से शिक्षित यह राजनेता अंग्रेज़ी में धाराप्रवाह हैं. वह पॉप बैंड गिन्स में गाते और गिटार व पियानो बजाते हैं, जिसे उन्होंने राजनीति को सुलभ बनाने के लिए तीन साथी सांसदों के साथ मिलकर बनाया था. तोशिमित्सु मोटेगी, 69: हार्वर्ड से स्नातक, मोटेगी विदेश और व्यापार मंत्रियों सहित प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक सख्त व्यापार वार्ताकार के रूप में जाने जाते हैं. मोटेगी ने कहा कि जापान-अमेरिका गठबंधन उनके देश की कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है और ट्रंप के साथ "विश्वास के रिश्ते" को गहरा करना आवश्यक है. ताकायुकी कोबायाशी, 50: पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री, जो मजबूत विकास, रक्षा और राष्ट्रीय एकता का वादा करते हैं, कोबायाशी अति-रूढ़िवादी हैं और ताकाइची के साथ वोटों का बंटवारा कर सकते हैं. कोबा-हॉक उपनाम से जाने जाने वाले, वह विदेशी श्रमिकों पर कड़े प्रतिबंधों का वादा करते हैं और कहते हैं कि जापान का रक्षा खर्च जीडीपी के 2% का लक्ष्य अपर्याप्त है. पहली महिला प्रधानमंत्री? अगर ताकाइची, जो एक पूर्व पत्रकार हैं और जिनकी आदर्श पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हैं, निर्वाचित होती हैं, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी. लैंगिक समानता के मामले में, खासकर राजनीति में, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले पायदान पर है. कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि कट्टर रूढ़िवादी महिलाओं की प्रगति में बाधा डालेंगे. कुछ अन्य लोगों का कहना है कि जापान के युद्धकालीन इतिहास के बारे में उनके संशोधनवादी विचार बीजिंग और सियोल के साथ संबंधों को जटिल बना सकते हैं. शुक्रवार को एक नीतिगत भाषण में, ताकाइची ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में चीन के साथ अच्छे संबंध चाहती हैं और चीन के बारे में उनकी कठोर टिप्पणियां मुख्यतः आर्थिक मुद्दों से संबंधित हैं. उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह यासुकुनी जाएंगी, लेकिन उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी "कृतज्ञता" पर जोर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और यासुकुनी में समाधिस्थ हैं. विपक्ष के साथ सहयोग महत्वपूर्ण: विशेषज्ञों का कहना है कि जापान के तनावपूर्ण सुरक्षा हालात को देखते हुए विपक्षी दलों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है और ट्रंप द्वारा अब रक्षा खर्च में वृद्धि की मांग किए जाने की उम्मीद है. हालांकि अब भी अनिश्चितता बनी हुई है, सत्तारूढ़ गठबंधन और सुरक्षा पर केंद्रित प्रमुख विपक्ष के बीच सहयोग संभव है और राजनीतिक स्थिरता में योगदान दे सकता है. नए एलडीपी नेता और प्रधानमंत्री को केंद्र-दक्षिणपंथी विपक्षी समूहों, जापान इनोवेशन पार्टी या इशिन, और डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल, जिसके साथ एलडीपी ने बजट विधेयकों पर सहयोग किया है, में से किसी एक या दोनों से मदद की आवश्यकता होगी. कोइजुमी ने इशिन से संपर्क किया है और अगस्त में ओसाका एक्सपो का दौरा किया था, जहाँ पार्टी नेता और ओसाका के गवर्नर हिरोफुमी योशिमुरा उनके साथ थे। कथित तौर पर हयाशी ने हाल ही में रात्रिभोज पर इशिन के एक वरिष्ठ सांसद से मुलाकात की, जबकि मोटेगी ने दोनों दलों के साथ गठबंधन बनाने की अपनी इच्छा की घोषणा की. ये भी पढ़ें - जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा दिया, संसदीय चुनाव में हार बनी वजह

