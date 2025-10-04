जापान को मिलेगी पहली लेडी PM, सत्तारूढ़ पार्टी ने साने ताकाइची पर लगाई मुहर
साने ताकाइची प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह लेंगी. उम्मीद है कि वह चुनावों में भारी हार के बाद जनता का समर्थन वापस पा सकेगी.
Published : October 4, 2025 at 12:50 PM IST
टोक्यो: जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शनिवार को पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को अपना नया नेता चुन लिया. जिससे उनके देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है.
एक ऐसे देश में, जिसकी लैंगिक समानता के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब स्थिति है. ताकाइची जापान की लंबे समय से सत्तासीन रूढ़िवादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली महिला नेता बनकर इतिहास रचेंगी. वह पुरुष-प्रधान पार्टी की सबसे रूढ़िवादी सदस्यों में से एक हैं.
ताकाइची ने शनिवार को एलडीपी द्वारा आयोजित अंतर-दलीय मतदान में कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी, जो लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के पुत्र हैं, को हरा दिया. ताकाइची ने प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह ली है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि वह बड़ी चुनावी हार के बाद जनता का समर्थन हासिल करेगी और सत्ता में बनी रहेगी.
उनके जापान की अगली प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, क्योंकि पार्टी निचले सदन में, जो राष्ट्रीय नेता का निर्धारण करता है, अब तक सबसे बड़ी है और विपक्षी समूह भी काफी बिखरे हुए हैं.
एलडीपी, जिसकी पिछले साल संसदीय चुनावों में लगातार हार के कारण दोनों सदनों में अल्पमत में आ गई है, एक ऐसे नेता का चयन करना चाहती है जो जापान के भीतर और बाहर की चुनौतियों का शीघ्रता से समाधान कर सके. साथ ही अपनी नीतियों को लागू करने के लिए प्रमुख विपक्षी समूहों से सहयोग भी प्राप्त कर सके.
एलडीपी अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार, दो वर्तमान में सेवारत और तीन पूर्व मंत्री - दावेदारी कर रहे थे. शनिवार को हुए मतदान में केवल 295 एलडीपी सांसद और लगभग 10 लाख करदाता सदस्य शामिल थे. यह जापानी जनता के केवल 1% वोट को दर्शाता है.
गौर करें तो अक्टूबर के मध्य में जापान में संसदीय मतदान होने की उम्मीद है. एलडीपी, जिसकी विपक्षी नेताओं द्वारा लंबे समय से राजनीतिक शून्य पैदा करने के लिए आलोचना की जा रही है, को जल्दी करने की जरूरत है. विजेता को जल्द ही एक कूटनीतिक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक संभावित शिखर सम्मेलन, जो जापान से अपने रक्षा खर्च में वृद्धि की मांग कर सकते हैं.
कथित तौर पर अक्टूबर के अंत में एक बैठक की योजना बनाई जा रही है. ट्रंप 31 अक्टूबर से दक्षिण कोरिया में शुरू होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे.
एलडीपी को विपक्ष से भी मदद की जरूरत है, जिसे उसने लंबे समय से नजरअंदाज किया है. पार्टी संभवतः उदारवादी मध्यमार्गी कोमेइतो के साथ अपने मौजूदा गठबंधन का विस्तार कम से कम एक प्रमुख विपक्षी दल, जो ज़्यादा मध्यमार्गी है, के साथ करने पर विचार करेगी.
सभी पांचों उम्मीदवारों ने विपक्ष के साथ काम करने की इच्छा दिखाने के लिए खुद को "उदारवादी रूढ़िवादी" कहा है. इन सभी ने बढ़ती कीमतों से निपटने और वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी, रक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, और विदेशी कामगारों के लिए सख़्त कदम उठाने के लिए अभियान चलाया. वे लैंगिक समानता और यौन विविधता जैसे विभाजनकारी उदारवादी सामाजिक मुद्दों से दूर रहे.
विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने ऐतिहासिक मुद्दों, समलैंगिक विवाह और अन्य विवादास्पद विषयों, जिनमें पार्टी का राजनीतिक चंदा घोटाला, जो उनकी चुनावी हार का सबसे बड़ा कारण था, और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर अपने सामान्य राजनीतिक विचारों पर चर्चा करने से परहेज किया. विश्लेषकों का कहना है कि इन विषयों से उनके परहेज ने पार्टी की जनता का विश्वास फिर से हासिल करने की क्षमता पर संदेह पैदा किया.
पहले के चुनावों में कोइज़ुमी, ताकाइची और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी, जो एक उदारवादी वयोवृद्ध राजनेता हैं, सबसे आगे चल रहे थे. दो अन्य, व्यापार मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और आर्थिक मंत्री ताकायुकी कोबायाशी, कम संभावित दावेदार माने जा रहे थे. अगर कोइज़ुमी जीत जाते, तो वे एक सदी से भी ज़्यादा समय में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होते.
