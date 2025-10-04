ETV Bharat / international

जापान को मिलेगी पहली लेडी PM, सत्तारूढ़ पार्टी ने साने ताकाइची पर लगाई मुहर

पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची (बीच में), जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के दौरान खड़ी हैं. टोक्यो, जापान में पार्टी के नेतृत्व के चुनाव के दौरान, शनिवार, 4 अक्टूबर, 2025 को. ( AP )

टोक्यो: जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शनिवार को पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को अपना नया नेता चुन लिया. जिससे उनके देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है. एक ऐसे देश में, जिसकी लैंगिक समानता के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब स्थिति है. ताकाइची जापान की लंबे समय से सत्तासीन रूढ़िवादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली महिला नेता बनकर इतिहास रचेंगी. वह पुरुष-प्रधान पार्टी की सबसे रूढ़िवादी सदस्यों में से एक हैं. ताकाइची ने शनिवार को एलडीपी द्वारा आयोजित अंतर-दलीय मतदान में कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी, जो लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के पुत्र हैं, को हरा दिया. ताकाइची ने प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह ली है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि वह बड़ी चुनावी हार के बाद जनता का समर्थन हासिल करेगी और सत्ता में बनी रहेगी. उनके जापान की अगली प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, क्योंकि पार्टी निचले सदन में, जो राष्ट्रीय नेता का निर्धारण करता है, अब तक सबसे बड़ी है और विपक्षी समूह भी काफी बिखरे हुए हैं. एलडीपी, जिसकी पिछले साल संसदीय चुनावों में लगातार हार के कारण दोनों सदनों में अल्पमत में आ गई है, एक ऐसे नेता का चयन करना चाहती है जो जापान के भीतर और बाहर की चुनौतियों का शीघ्रता से समाधान कर सके. साथ ही अपनी नीतियों को लागू करने के लिए प्रमुख विपक्षी समूहों से सहयोग भी प्राप्त कर सके. एलडीपी अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार, दो वर्तमान में सेवारत और तीन पूर्व मंत्री - दावेदारी कर रहे थे. शनिवार को हुए मतदान में केवल 295 एलडीपी सांसद और लगभग 10 लाख करदाता सदस्य शामिल थे. यह जापानी जनता के केवल 1% वोट को दर्शाता है.