'हमारा एक पड़ोसी देश ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर है' जयशंकर ने UNGA में पाकिस्तान को लताड़ा

जयशंकर ने दुनिया को बताया कि, कैसे भारत पाकिस्तान के कारण आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है.

Jaishankar slams pakistan at UNGA
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एस जयशंकर का संबोधन (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 12:51 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 12:58 AM IST

संयुक्त राष्ट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में, जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण पहलगाम हमला है.

जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विश्व नेताओं को अपने संबोधन की शुरुआत 'भारत की जनता का नमस्कार' के साथ की. उन्होंने कहा कि दशकों से, बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों का कारण उसी एक देश को माना जाता रहा है, जिसका स्पष्ट संदर्भ पाकिस्तान था.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है," उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में उपस्थित लोगों की तालियों के बीच इस बात की जानकारी दी.

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में पाकिस्तानी नागरिक भरे पड़े हैं. उन्होंने कहा कि, सीमा पार बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या है.

जयशंकर ने आगे कहा कि, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया.

भारत ने आगाह किया कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का समर्थन करते हैं, उन्हें पता चलेगा कि यह उन्हें काटने के लिए वापस आएगा. भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे.

भारत ने यूक्रेन और गाजा में शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया
साथ ही भारत ने यूक्रेन और गाजा में शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और शांति बहाल करने में मददगार किसी भी पहल का समर्थन किया. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए कहा कि, हममें से प्रत्येक के पास शांति और समृद्धि में योगदान देने का अवसर है.

उन्होंने कहा कि, संघर्षों के मामले में, विशेष रूप से यूक्रेन और गाजा में, यहां तक कि जो लोग सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं, उन्होंने भी इसका प्रभाव महसूस किया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल के प्रतिष्ठित मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा कि जो देश सभी पक्षों को शामिल कर सकते हैं, उन्हें समाधान की तलाश में आगे आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि, भारत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है और शांति बहाल करने में मददगार किसी भी पहल का समर्थन करेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही दो महत्वपूर्ण संघर्ष चल रहे हैं, एक यूक्रेन में और दूसरा पश्चिम एशिया में लेकिन अनगिनत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे खबरों में भी नहीं आते.

उन्होंने कहा कि, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, खासकर 2022 के बाद से, संघर्ष और व्यवधानों की पहली शिकार रही हैं. समृद्ध समाजों ने पहले पहल करके खुद को सुरक्षित कर लिया. संसाधनों की कमी से जूझ रहे समाजों ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, और उसके बाद उन्हें केवल पाखंडी भाषण सुनने पड़े.

