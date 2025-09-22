ट्रंप टैरिफ के बीच जयशंकर और मार्को रुबियो की हुई मुलाकात, क्या ट्रेड डील पर बनेगी बात?
भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद, लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुबियो और जयशंकर की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है.
Published : September 22, 2025 at 11:12 PM IST
न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उच्च स्तरीय 80वें सत्र की शुरुआत के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की.
रूस से तेल की खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद, लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुबियो और जयशंकर की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है. दोनों इससे पहले जुलाई में वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मिले थे.
उनकी यह बैठक उसी दिन हो रही है जिस दिन भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के साथ भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.
जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, "आज सुबह न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिलकर अच्छा लगा. हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर जुड़ाव के महत्व पर सहमति हुई. हम संपर्क में बने रहेंगे."
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शहर में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात करेगा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रतिनिधिमंडल की योजना पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से चर्चा को आगे बढ़ाने की है."
बयान में आगे कहा गया है कि 16 सितंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया था.
Good to meet @SecRubio this morning in New York.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 22, 2025
Our conversation covered a range of bilateral and international issues of current concern. Agreed on the importance of sustained engagement to progress on priority areas.
We will remain in touch.
🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/q31vCxaWel
उच्च स्तरीय यूएनजीए सप्ताह के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे जयशंकर, सत्र के दौरान कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे और 27 सितंबर को प्रतिष्ठित ग्रीन यूएनजीए मंच से आम बहस में राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे.
