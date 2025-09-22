ETV Bharat / international

ट्रंप टैरिफ के बीच जयशंकर और मार्को रुबियो की हुई मुलाकात, क्या ट्रेड डील पर बनेगी बात?

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उच्च स्तरीय 80वें सत्र की शुरुआत के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की.

रूस से तेल की खरीद को लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद, लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुबियो और जयशंकर की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है. दोनों इससे पहले जुलाई में वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मिले थे.

उनकी यह बैठक उसी दिन हो रही है जिस दिन भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के साथ भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, "आज सुबह न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिलकर अच्छा लगा. हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर जुड़ाव के महत्व पर सहमति हुई. हम संपर्क में बने रहेंगे."