इटली में बुर्का पर लगेगा बैन! प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ने पेश किया नया विधेयक

इटली में बुर्का और नकाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग सकता है. इटली की संसद में विधेयक पेश किया गया है.

Italy to ban burqa in public spaces PM Giorgia Meloni party presented new bill in parliament
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (File/ AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 3:38 PM IST

रोम: इटली में इस्लामी तरीके से चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बुर्का और नकाब पर बैन लग सकता है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया. यह विधेयक "सांस्कृतिक अलगाववाद" से निपटने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदम का हिस्सा बताया जा रहा है. बुर्का पूरे शरीर को ढकने वाला एक वस्त्र है जो महिला को सिर से पैर तक ढकता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, दुकानों और कार्यालयों में चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है. उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3,000 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा. विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि इस कानून का उद्देश्य "धार्मिक कट्टरपंथ और धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा" का मुकाबला करना है.

इटली के कुछ क्षेत्रों में पहले से ही ऐसे प्रतिबंध लागू हैं, जैसे- उत्तरी लोम्बार्डी, जहां साल 2015 के अंत में सार्वजनिक भवनों और अस्पतालों में चेहरा ढककर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया था.

इटली की संसद में पेश किया गया नया विधेयक चेहरा ढकने से आगे बढ़कर उन धार्मिक संगठनों पर नई वित्तीय पारदर्शिता की जरूरतें भी लागू करता है जिनका इतालवी सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं है.

वर्तमान में किसी भी मुस्लिम संगठन के पास ऐसे समझौते नहीं हैं, जिससे इस्लाम को 13 अन्य धार्मिक समूहों को दी गई औपचारिक मान्यता नहीं मिल पाई है. प्रस्तावित कानून के तहत, गैर-मान्यता प्राप्त समूहों को सभी वित्तीय स्रोतों का खुलासा करना होगा, और वित्तपोषण केवल उन्हीं संस्थाओं तक सीमित होगा जो देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती हैं.

इसके अलावा विधेयक में कई नए आपराधिक प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें कौमार्य परीक्षण (virginity testing) के लिए दंड शामिल है. साथ ही, अभियोजन के आधार के रूप में धार्मिक दबाव को जोड़कर जबरन विवाह के लिए सजा को और सख्त किया गया है.

बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस
अगर ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी का विधेयक अगर संसद में पारित हो जाता है तो इटली बुर्का पर पूरी तरह बैन लगाने वाला एक और यूरोपीय देश बन जाएगा. इससे पहले 2011 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था. हालांकि, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और पूरे चेहरे को ढकने वाले अन्य कपड़ों पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध लागू किया है, जिनमें ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड शामिल हैं.

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है, जिसमें 2017 भी शामिल है, जब उसने बुर्के और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब पर बेल्जियम के प्रतिबंध को बरकरार रखा था. मानवाधिकार न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि समाज में "एक साथ रहने" की सुरक्षा के लिए राष्ट्र ऐसे परिधानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.

