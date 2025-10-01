ETV Bharat / international

नोबेल शांति पुरस्कार पर बोले ट्रंप, कहा- हमें नहीं मिलेगा पुरस्कार, Nobel Prize अमेरिका को मिलने की चाहत जताई

ट्रंप ने कहाकि अगर गाजा संघर्ष को समाप्त करने की उनकी योजना सफल रही, तो वे इतने ही महीनों में 8 संघर्षों को सुलझा लेंगे.

Trump Nobel
डोनाल्ड ट्रंप. (AP (फाइल))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 11:03 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 7 से ज़्यादा वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने के बावजूद अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो यह अमेरिका का "बहुत बड़ा अपमान" होगा.

गाजा संघर्ष को समाप्त करने की अपनी योजना का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने मंगलवार को क्वांटिको में सैन्य नेताओं को संबोधित करते हुए कहा: "मुझे लगता है कि हमने इसे सुलझा लिया है. देखते हैं. हमास को सहमत होना होगा, और अगर वे सहमत नहीं होते हैं, तो उनके लिए यह बहुत कठिन होगा. लेकिन सभी अरब राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सहमत हो गए हैं. इजराइल सहमत हो गया है. यह एक अद्भुत बात है. यह बस एक साथ आ गया."

ट्रंप ने कहा कि अगर सोमवार को घोषित गाजा संघर्ष को समाप्त करने की उनकी योजना कामयाब हो जाती है, तो वे इतने ही महीनों में 8 संघर्षों को सुलझा लेंगे.

"यह बहुत अच्छी बात है. ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया. 'क्या आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा?' बिल्कुल नहीं. वे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे, जिसने कुछ भी नहीं किया. वे इसे ऐसे व्यक्ति को देंगे, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के विचारों और युद्ध को सुलझाने के लिए क्या किया, इस पर एक किताब लिखी हो... नोबेल पुरस्कार किसी लेखक को मिलेगा, हां, लेकिन देखते हैं क्या होता है," ट्रंप ने कहा.

उन्होंने कहा, "लेकिन यह हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान होगा. मैं आपको बता दूं. मैं यह नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि देश को यह मिले. इसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. जरा सोचिए. इसलिए अगर यह (गाजा संघर्ष को समाप्त करने की योजना) होती है, तो मुझे लगता है कि यह होगी. मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा, क्योंकि मैं समझौतों के बारे में किसी से भी ज़्यादा जानता हूं. मेरा पूरा जीवन इसी पर आधारित है." उन्होंने कहा, "लेकिन उनमें से 8 को पूरा करना एक सम्मान की बात है."

गौर करें तो इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति को एक पत्र भेजा है. नेतन्याहू ने व्हॉइट हाउस में रात्रिभोज के दौरान व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को नामांकन पत्र की एक प्रति भी सौंपी थी.

DONALD TRUMPNOBEL PRIZETRUMP NOBEL

