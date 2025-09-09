इजरायल ने कतर के दोहा में किया एयर स्ट्राइक, हमास के सीनियर नेताओं को बनाया निशाना
'समिट ऑफ फायर' के तहत इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया है. सेना ने इसकी पुष्टि की है.
Published : September 9, 2025 at 9:16 PM IST
दोहा: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के सीनियर अधिकारियों पर हवाई हमला किया है. इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. हमास के एक अधिकारी ने कतर के अल जजीरा को बताया कि उसके टॉप वार्ताकार का बेटा भी इस हमले में मारा गया है. वहीं, हमले की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना ने किया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला उस समय हुआ जब हमास के नेता किसी खास मकसद से मीटिंग कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि उन्होंने राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी हैं. इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेता बच निकले.
खलील अल-हय्या का बेटा मारा गया
हमास के राजनीतिक अधिकारी सुहैल अल-हिंदी ने बताया कि, हमास नेतृत्व इजरायल के इल कायराना हत्या के प्रयास से बच गए. उन्होंने आगे बताया कि वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा और सहयोगी भी मृतकों में शामिल हैं. कतर ने कहा कि दोहा पर इजरायली हमले में सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमले करने का आदेश दिया था. वहीं, इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि कहा कि उसने कतर की राजधानी में वरिष्ठ हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए. वहीं, कतर ने फिलिस्तीनी उग्रवादी आंदोलन के सदस्यों की इमारतों पर हमले की निंदा की है.
कतर गाजा में युद्धविराम के प्रयासों में एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है. ऐसे में उसने कहा कि इजरायली हमलों ने खाड़ी देश में रहने वाले हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के घरों को निशाना बनाया, जहां इस उग्रवादी समूह का वरिष्ठ नेतृत्व स्थित है.
गाजा में हमास के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि समूह के वार्ताकारों को दोहा में निशाना बनाया गया था, हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में किसी की जान गई है या नहीं. दोहा में एएफपी के साथ काम कर रहे एक वीडियो पत्रकार ने एक छोटी इमारत के पीछे से धुएं का गुबार उठते देखा.
इज़रायली सेना ने एक बयान में कहा कि, सालों से, हमास नेतृत्व के ये सदस्य आतंकवादी संगठन के अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं. वे 7 अक्टूबर (2023) के क्रूर नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, और इजरायल राज्य के खिलाफ युद्ध का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं.
एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने एएफपी को बताया कि, दोहा में हुए ऑपरेशन का नाम 'समिट ऑफ फायर' है. ये हवाई हमले थे." क़तर ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसमें हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "क़तर राज्य, कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायराना इज़रायली हमले की कड़ी निंदा करता है.
हमले से धुआं धुआं हुआ दोहा
पश्चिमी समर्थित खाड़ी देश पर इजरायल का पहला हमला इजरायल के सशस्त्र बल प्रमुख द्वारा विदेश में स्थित समूह के नेताओं को निशाना बनाने की कसम खाने के दो हफ्ते से भी कम समय बाद हुए हैं.
लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने 31 अगस्त को कहा था कि, हमास का ज्यादातर नेतृत्व विदेश में है, और वे उन तक भी पहुंचेंगे." वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमले करने का आदेश दिया था. एक दिन पहले यरुशलम में हुई एक घातक गोलीबारी की जिम्मेदारी फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने ली थी.
नेतन्याहू और रक्षा मंत्री का बयान
नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के एक संयुक्त बयान में कहा गया, कल, यरुशलम और गाजा में हुए घातक हमलों के बाद, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हमास नेताओं को निशाना बनाए जाने की संभावना के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया. आज दोपहर को, एक संभावित ऑपरेशनल अवसर को देखते हुए... प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कल रात दिए गए निर्देश को लागू करने का फैसला किया.
वहीं, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हवाई हमले करने से पहले अमेरिका को सूचित कर दिया था. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि, उन्बें पहले से सूचित कर दिया गया था. कतर अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है और यहां एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है.
वहीं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंगलवार को कतर में हमास पर इज़राइल के हमले की कड़ी निंदा की और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत में इस हमले को एक आपराधिक कृत्य करार दिया.
सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा गया है, " क्राउन प्रिंस ने कतर के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और कतर राज्य पर इजरायल के जबरदस्त हमले की निंदा की, जो एक आपराधिक कृत्य और अंतरराष्ट्रीय कानूनों व मानदंडों का घोर उल्लंघन है.
