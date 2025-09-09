ETV Bharat / international

इजरायल ने कतर के दोहा में किया एयर स्ट्राइक, हमास के सीनियर नेताओं को बनाया निशाना

दोहा: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के सीनियर अधिकारियों पर हवाई हमला किया है. इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. हमास के एक अधिकारी ने कतर के अल जजीरा को बताया कि उसके टॉप वार्ताकार का बेटा भी इस हमले में मारा गया है. वहीं, हमले की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना ने किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला उस समय हुआ जब हमास के नेता किसी खास मकसद से मीटिंग कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि उन्होंने राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी हैं. इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेता बच निकले.

खलील अल-हय्या का बेटा मारा गया

हमास के राजनीतिक अधिकारी सुहैल अल-हिंदी ने बताया कि, हमास नेतृत्व इजरायल के इल कायराना हत्या के प्रयास से बच गए. उन्होंने आगे बताया कि वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा और सहयोगी भी मृतकों में शामिल हैं. कतर ने कहा कि दोहा पर इजरायली हमले में सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमले करने का आदेश दिया था. वहीं, इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि कहा कि उसने कतर की राजधानी में वरिष्ठ हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए. वहीं, कतर ने फिलिस्तीनी उग्रवादी आंदोलन के सदस्यों की इमारतों पर हमले की निंदा की है.

कतर गाजा में युद्धविराम के प्रयासों में एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है. ऐसे में उसने कहा कि इजरायली हमलों ने खाड़ी देश में रहने वाले हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के घरों को निशाना बनाया, जहां इस उग्रवादी समूह का वरिष्ठ नेतृत्व स्थित है.

गाजा में हमास के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि समूह के वार्ताकारों को दोहा में निशाना बनाया गया था, हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में किसी की जान गई है या नहीं. दोहा में एएफपी के साथ काम कर रहे एक वीडियो पत्रकार ने एक छोटी इमारत के पीछे से धुएं का गुबार उठते देखा.

इज़रायली सेना ने एक बयान में कहा कि, सालों से, हमास नेतृत्व के ये सदस्य आतंकवादी संगठन के अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं. वे 7 अक्टूबर (2023) के क्रूर नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, और इजरायल राज्य के खिलाफ युद्ध का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं.

एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने एएफपी को बताया कि, दोहा में हुए ऑपरेशन का नाम 'समिट ऑफ फायर' है. ये हवाई हमले थे." क़तर ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसमें हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया था.