जर्मनी में हथियारों समेत पकड़े गए संदिग्धों का हमास कनेक्शन: इजराइल पीएमओ

ऑपरेशन के एक भाग के रूप में जर्मन सुरक्षा सेवाओं (बीएफवी) ने आतंकवादी सेल के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया. उनके पास से हथियार बरामद हुए थे. इसके बारे में संदेह था कि उनका इस्तेमाल हमले को अंजाम देने के लिए किया गया था.

इजराइल के पीएमओ ने मोसाद (इजराइल की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी) की ओर से बताया कि 1 अक्टूबर को जर्मनी में एक संदिग्ध आतंकवादी सेल पकड़ा गया. उसका हमास से जुड़े होने का संदेह है. पीएमओ ने कहा कि सेल के सदस्यों की गिरफ्तारी मोसाद खुफिया और विशेष कार्यों तथा जर्मनी में सुरक्षा और खुफिया बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के कारण संभव हो पाई.

तेल अवीव: इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि जर्मनी में एक संदिग्ध आतंकवादी समूह का पर्दाफाश हुआ जिसका कनेक्शन हमास से है. इसका इरादा इजराइली और यहूदी ठिकानों पर हमला करने का था. वहीं, दूसरी ओर हमास ने इसका खंडन किया है.

यह गिरफ्तारी मोसाद द्वारा हाल के सप्ताहों में ऑस्ट्रिया सहित स्थानीय सुरक्षा और प्रवर्तन निकायों के सहयोग से पूरे यूरोप में की गई अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल है. आतंकवादी सेल को विफल करने तथा आतंकवादियों और हथियारों को उजागर करने का अभियान कई देशों में फैला हुआ है. यह पूरे यूरोप में मोसाद के व्यापक अभियान का हिस्सा है. इस दौरान हथियारों के जखीरे का पता लगाया गया. साथ ही संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की गई.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हथियारों में एक एके-47 असॉल्ट राइफल और कई पिस्तौल सहित कई हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किये गये. कहा गया कि इन हथियारों का इस्तेमाल जर्मनी में हमास द्वारा इजराइली या यहूदी संस्थानों पर जानलेवा हमलों के लिए किया जाने वाले था. जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे राजधानी में हथियार सौंपने के लिए मिले थे.

वहीं दूसरी ओर हमास ने एक बयान में कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के प्रति जर्मन लोगों की सहानुभूति को कमजोर करना है. समूह ने आगे कहा कि उसकी नीति अपनी गतिविधियों को केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखने की है जिसे वह फिलिस्तीनी क्षेत्र मानता है. ये गिरफ्तारियाँ फरवरी में बर्लिन में चार हमास सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के बाद हुई है जिन पर यूरोप में यहूदी स्थलों पर हमले की साजिश रचने का आरोप है.