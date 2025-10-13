ETV Bharat / international

नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए नामित किया

तेलअवीव: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं. साथ ही इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप का समर्थन किया. इजराइली संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को हमारे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को इतनी तेजी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा..." इजराइली संसद में बोलते हुए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हम आपका यहां स्वागत करते हैं और उस प्रस्ताव के लिए आपके महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी बंधकों को वापस लाएगा. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करके युद्ध को समाप्त करेगा..." अगले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय इजराइल में हैं, क्योंकि बंधकों का पहला समूह इजराइली रक्षा बलों को सौंप दिया गया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "...डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं." इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है." इस बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए भी नामित किया.