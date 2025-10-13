ETV Bharat / international

नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए नामित किया

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा.

Israeli PM Benjamin Netanyahu nominates US President Donald
ट्रंप और नेतन्याहू (फाइल फोटो AP)
October 13, 2025

तेलअवीव: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं. साथ ही इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप का समर्थन किया.

इजराइली संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को हमारे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को इतनी तेजी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा..."

इजराइली संसद में बोलते हुए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हम आपका यहां स्वागत करते हैं और उस प्रस्ताव के लिए आपके महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी बंधकों को वापस लाएगा. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करके युद्ध को समाप्त करेगा..."

अगले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय इजराइल में हैं, क्योंकि बंधकों का पहला समूह इजराइली रक्षा बलों को सौंप दिया गया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "...डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं."

इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है." इस बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए भी नामित किया.

नेतन्याहू ने कहा,"हमने इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे दुश्मन अब समझ गए हैं कि इजराइल कितना शक्तिशाली और कितना दृढ़ है." उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी बंधकों को वापस लाने का वादा किया था और उन्होंने ऐसा किया भी.

उन्होंने कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की मदद, दृढ़ और केंद्रित मदद, निरंतर मदद और इजराइली सैनिकों के अविश्वसनीय बलिदान और साहस के साथ, हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं." दो महीने पहले आप गाजा शहर में हमास के आखिरी गढ़ में आईडीएफ भेजने के मेरे फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं."

ट्रंप ने यरुशलम में नेसेट को संबोधित किया
वहीं, ट्रंप ने इजराइल के यरुशलम में नेसेट को संबोधित किया और कहा, "अंधकार और कैद में दो कष्टदायक वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं..." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइली संसद को बताया कि गाजा युद्ध में जिस युद्धविराम समझौते में उन्होंने मदद की थी, उसने 'एक नए मध्य पूर्व के ऐतिहासिक उदय' को चिह्नित किया है.

उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के निरंतर युद्ध और अंतहीन खतरे के बाद आज आसमान शांत है, बंदूकें शांत हैं, सायरन शांत हैं, और सूरज एक ऐसी पवित्र भूमि पर उग रहा है, जहां आखिरकार शांति है, एक ऐसी भूमि और एक ऐसा क्षेत्र जो ईश्वर की इच्छा से, अनंत काल तक शांति से रहेगा."

इजरायली संसद में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "...हमने 8 महीनों में 8 युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें यह भी शामिल है..."

