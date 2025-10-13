नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए नामित किया
बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा.
Published : October 13, 2025 at 4:53 PM IST
तेलअवीव: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं. साथ ही इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप का समर्थन किया.
इजराइली संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को हमारे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को इतनी तेजी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा..."
इजराइली संसद में बोलते हुए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हम आपका यहां स्वागत करते हैं और उस प्रस्ताव के लिए आपके महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त है. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी बंधकों को वापस लाएगा. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करके युद्ध को समाप्त करेगा..."
#WATCH | Israeli PM Benjamin Netanyahu nominates US President Donald Trump for the Israel Prize, Israel's highest prize— ANI (@ANI) October 13, 2025
Source: U.S Network Pool via Reuters pic.twitter.com/CJD6Zz90R0
अगले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय इजराइल में हैं, क्योंकि बंधकों का पहला समूह इजराइली रक्षा बलों को सौंप दिया गया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "...डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे मित्र हैं."
इजराइल ने अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है." इस बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए भी नामित किया.
नेतन्याहू ने कहा,"हमने इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे दुश्मन अब समझ गए हैं कि इजराइल कितना शक्तिशाली और कितना दृढ़ है." उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी बंधकों को वापस लाने का वादा किया था और उन्होंने ऐसा किया भी.
उन्होंने कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की मदद, दृढ़ और केंद्रित मदद, निरंतर मदद और इजराइली सैनिकों के अविश्वसनीय बलिदान और साहस के साथ, हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं." दो महीने पहले आप गाजा शहर में हमास के आखिरी गढ़ में आईडीएफ भेजने के मेरे फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं."
#WATCH | US President Donald Trump delivers remarks to The Knesset in Israel's Jerusalem— ANI (@ANI) October 13, 2025
" after two harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the embrace of their families..."
video source: the white house="" youtube pic.twitter.com/itGa0XMhRK
ट्रंप ने यरुशलम में नेसेट को संबोधित किया
वहीं, ट्रंप ने इजराइल के यरुशलम में नेसेट को संबोधित किया और कहा, "अंधकार और कैद में दो कष्टदायक वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं..." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइली संसद को बताया कि गाजा युद्ध में जिस युद्धविराम समझौते में उन्होंने मदद की थी, उसने 'एक नए मध्य पूर्व के ऐतिहासिक उदय' को चिह्नित किया है.
उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के निरंतर युद्ध और अंतहीन खतरे के बाद आज आसमान शांत है, बंदूकें शांत हैं, सायरन शांत हैं, और सूरज एक ऐसी पवित्र भूमि पर उग रहा है, जहां आखिरकार शांति है, एक ऐसी भूमि और एक ऐसा क्षेत्र जो ईश्वर की इच्छा से, अनंत काल तक शांति से रहेगा."
इजरायली संसद में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "...हमने 8 महीनों में 8 युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें यह भी शामिल है..."
