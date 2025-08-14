यरूशलम: इजराइली सेना ने बुधवार को कहा कि उसने गाजा पट्टी में एक नए हमले की रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी है. क्योंकि हमास ने गाजा शहर में "आक्रामक" इजराइली जमीनी घुसपैठ की निंदा की है.

विस्तारित हमले की स्वीकृत योजना, इजराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा 22 महीने के युद्ध के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने के आह्वान के कुछ दिनों बाद आई है. इसने गंभीर मानवीय स्थितियां पैदा कर दी हैं.

सेना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इजराइली सशस्त्र बल प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने "गाजा पट्टी में आईडीएफ की परिचालन योजना के मुख्य ढांचे को मंजूरी दे दी है."

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इजराइली सैनिक गाज़ा शहर में कब प्रवेश करेंगे.

गाजा में हमास सरकार के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल-थावाब्ता ने बुधवार को एएफपी को बताया कि "इजराइली कब्ज़ाकारी सेनाएं गाजा शहर में लगातार आक्रामक घुसपैठ कर रही हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ये हमले एक खतरनाक उग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य ज़मीन पर बलपूर्वक, "जला-भूमि नीति" और नागरिक संपत्ति के पूर्ण विनाश के माध्यम से एक नई वास्तविकता थोपना है."

शहर के ताल अल-हवा इलाके में एक तंबू में रहने वाली 51 वर्षीय सबा फतूम ने एएफपी को फोन पर बताया कि इलाके में "विस्फोट बड़े पैमाने पर" हो रहे हैं.

उन्होंने कहा, "ताल अल-हवा के दक्षिणी इलाके में कई हवाई हमले हो रहे हैं और टैंक हमारे सिर के ऊपर ड्रोन के साथ आगे बढ़ रहे हैं."

ज़ीतून इलाके में एक तंबू में रहने वाले 46 वर्षीय अबू अहमद अब्बास ने बताया कि टैंक "कई दिनों से" जीतून के दक्षिण-पूर्वी हिस्से और दक्षिणी ताल अल-हवा में आगे बढ़ रहे हैं और घरों को ध्वस्त कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "हवाई हमले बेहद तीव्र हैं, पिछले रविवार से वे और भी तेज हो गए हैं और कभी-कभी तोपों से गोलाबारी भी हो रही है."

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हाल के दिनों में गाजा शहर के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हवाई हमलों में तेजी की भी सूचना दी है.

एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने एएफपी को बताया कि बुधवार को पूरे क्षेत्र में इजराइली हमलों में कम से कम 75 लोग मारे गए.

मंगलवार को गाजा शहर से एएफपी के फुटेज में फिलिस्तीनियों को जितून और असकूला इलाकों पर इजराइली हमलों से बचने के लिए ओवरलोड गाड़ियों, वैन और बाइकों का इस्तेमाल करते हुए भागते हुए दिखाया गया है.

विस्थापित फिलिस्तीनी फिदा साद ने कहा, "मैं गद्दा वगैरह नहीं लाया था, और हम बस मौत से बच निकले और अब हम भाग रहे हैं और हमें नहीं पता कि कहां जाएं."

इजरायल द्वारा गाजा शहर में अपने हमले का विस्तार करने की योजना ऐसे समय में आई है, जब युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए कूटनीति कई हफ़्तों से रुकी हुई है, और जुलाई में बातचीत का नवीनतम दौर विफल हो गया.

मिस्र ने मंगलवार को कहा कि वह गाजा में अपने साथी मध्यस्थों कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर 60 दिनों का युद्ध विराम कराने के लिए काम कर रहा है, "जिसमें कुछ बंधकों और कुछ फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई और गाजा में बिना किसी प्रतिबंध के मानवीय और चिकित्सा सहायता का प्रवाह शामिल है."

हमास ने बुधवार तड़के कहा कि एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल मिस्र के अधिकारियों के साथ "प्रारंभिक वार्ता" के लिए काहिरा पहुंच गया है. इजराइल की लड़ाई को बढ़ाने की योजना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश के साथ-साथ घरेलू विरोध को भी जन्म दिया है.

इजराइली वायु सेना में सेवा दे चुके रिजर्व और सेवानिवृत्त पायलटों ने मंगलवार को तेल अवीव में संघर्ष को समाप्त करने की मांग को लेकर रैली निकाली.

पूर्व वायु सेना पायलट गाय पोरन ने कहा, "यह युद्ध और विस्तार केवल बंधकों की मौत, और अधिक इजराइली सैनिकों की मौत और गाजा में कई और निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत का कारण बनेगा."

संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में व्यापक अकाल की चेतावनी दी है, जहां इजराइल ने मानवीय सहायता की मात्रा में भारी कटौती की है.

हमास द्वारा शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से 106 बच्चों सहित कम से कम 235 लोग भूख से मर चुके हैं. इनमें से कई मामले हाल के हफ्तों में दर्ज किए गए हैं.

नेतन्याहू ने मंगलवार को फ़िलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की "अनुमति" देने की मांग को फिर से दोहराया और इजराइली प्रसारक i24NEWS से कहा कि "हम उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उन्हें जाने की अनुमति दे रहे हैं."

युद्धग्रस्त क्षेत्र के बाहर गाजावासियों को फिर से बसाने के पिछले आह्वान पर जोर दिया गया है. इस आह्वान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं. ट्रंप ने फिलिस्तीनियों में विस्थापन की आशंकाएं पैदा की थी. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी निंदा की है.

आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इज़राइल पर किए गए हमले, जिससे युद्ध शुरू हुआ, में 1,219 लोग मारे गए.

गौर करें तो हमास हमले के दौरान बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 49 अब भी गाजा में हैं. इनमें से इजराइली सेना का कहना है कि 27 मर चुके हैं.

गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है, इजराइली हमले में कम से कम 61,722 फिलिस्तीनी मारे गए हैं.