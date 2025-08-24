देइर अल-बलाह (गाजा पट्टी) : गाजा पट्टी में बेघर और भूखे-प्यासे फलस्तीनियों पर इजराइली हमले जारी हैं. इजराइली सेना ने रविवार को गाजा शहर के दक्षिण में एक सैन्य क्षेत्र से गुजर रहे चार सहायता मांगने वाले लोगों को मार डाला.

इस बारे में एक अस्पताल और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह वह क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी अक्सर भोजन वितरण केंद्र तक पहुंचने के लिए करते हैं. ये मौतें भोजन की तलाश में मारे गए फिलिस्तीनियों की बढ़ती संख्या में शामिल हैं, क्योंकि गाजा पट्टी के कुछ हिस्से अकाल की चपेट में हैं और इजराइली सेना उत्तरी गाजा में अपने सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने के लिए एक योजनाबद्ध हमले से पहले अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है.

अल-अवदा अस्पताल और दो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चार फिलिस्तीनी तब मारे गए जब सैनिकों ने नेत्जारिम कॉरिडोर क्षेत्र में एक स्थल की ओर जा रही भीड़ पर गोलीबारी की.

बुरेज शरणार्थी शिविर के दो बच्चों के पिता मोहम्मद आबेद ने कहा, "गोलीबारी अंधाधुंध थी." उन्होंने आगे कहा कि कई लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गए. भीड़ में शामिल एक अन्य सहायता चाहने वाले, अबेद और आयद सय्यद ने कहा कि जब भीड़ के सामने एक समूह वितरण स्थल की ओर उसके निर्धारित समय से पहले ही आगे बढ़ रहा था, तो सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सय्यद ने कहा कि उन्होंने और अन्य लोगों ने दो लोगों की मदद की, जो गोली लगने से घायल हो गए थे.

इजराइली सेना और जीएचएफ ने अभी तक इस पर अपना जवाब नहीं दिया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वितरण स्थलों पर या संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले काफिले के रास्तों पर सहायता मांगते समय 2,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 13,500 से ज़्यादा घायल हुए हैं.

मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि युद्ध में कम से कम 62,622 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें लापता लोग भी शामिल हैं, जिनकी अब एक विशेष मंत्रालय न्यायिक समिति द्वारा मृत्यु की पुष्टि की गई है.

इसमें कहा गया है कि कुपोषण से संबंधित मौतों की संख्या आठ बढ़कर 281 हो गई है. इन मौतों में एक बच्चा भी शामिल है, जिससे 2023 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से बच्चों की मौत का आंकड़ा 115 हो गया है. इसमें आगे कहा गया है कि जून के अंत से अब तक कुपोषण से संबंधित कारणों से कुल 174 वयस्कों की मौत हो चुकी है.

संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र विशेषज्ञ इसे युद्ध में हताहतों की संख्या का सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते हैं. वहीं इजराइल इन आंकड़ों को लेकर विवाद करता है, लेकिन उसने अपने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं.

इससे पहले शुक्रवार को कहा गया था कि गाजा शहर में, जहां लाखों फ़िलिस्तीनी रहते हैं, अकाल पड़ रहा है और अगले महीने के अंत तक यह दक्षिण में देइर अल-बलाह और खान यूनिस तक फैल सकता है.

दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में भुखमरी की बात से इनकार किया है और भुखमरी की खबरों को हमास द्वारा प्रचारित "झूठ" बताया है. गाजा शहर के ठीक उत्तर में घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर, जबालिया में, निवासियों ने कहा कि उन्होंने रात भर भारी विस्फोटों को झेला.

इजराइली सेना द्वारा इस क्षेत्र में अपने अभियान तेज करने और शहर पर कब्जा करने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद से ही गाजा के लोग लगातार डर के साये में जी रहे हैं.

गाजा शहर के उस हिस्से में, जहां शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक मोहल्ले से विस्थापित होने के बाद से परिवार के साथ शरण लिए ओसामा मैटर ने कहा कि उन्होंने घरों को मलबे में तब्दील होते और मोहल्लों को ध्वस्त होते देखा है. उन्होंने युद्ध में पहले तबाह हुए दक्षिणी गाज़ा के एक कस्बे का ज़िक्र करते हुए कहा, "वे इसे राफ़ा जैसा चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में लगातार विस्फोट और हमले हुए हैं." वहीं जबालिया से पश्चिम की ओर भागते समय, स्कूल शिक्षक सलीम धाहर ने कहा कि उन्होंने हथियारबंद रोबोटों को विस्फोटक लगाते देखा है, जबकि सैनिक विपरीत दिशा से आगे बढ़ रहे थे.

शहर पर कब्जा करने के लिए इजराइल के प्रयास की तैयारी करते हुए धाहर ने कहा कि उन्हें डर है कि यह उत्तर से फ़िलिस्तीनियों को जबरन हटाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि उद्देश्य स्पष्ट है: "ज़मीन के ऊपर सब कुछ नष्ट करना और जबरन स्थानांतरण करना."

गाजा शहर पर इजराइल के आक्रमण से पहले, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि वह अभी भी हमास का गढ़ है, लाखों फ़िलिस्तीनियों के दक्षिण की ओर पलायन करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. कई लोग बार-बार विस्थापन से थक चुके हैं और इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि कोई भी क्षेत्र - तथाकथित मानवीय क्षेत्रों सहित सुरक्षा प्रदान करता है.

क्योंकि सैन्य अभियान कुछ ही दिनों में उस क्षेत्र में शुरू हो सकता है जो लाखों नागरिकों के जीवन के लिए खतरा है, जिस क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं.

