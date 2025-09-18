कतर में धमाका: इजराइली लड़ाकू विमानों ने लाल सागर से दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें
इजराइल ने उस दिशा में मिसाइलें दागीं, जिसकी कतर या अमेरिका को उम्मीद नहीं थी. अलउदीद बेस से वो अपना मध्य-पूर्व मुख्यालय संचालित करता है.
Published : September 18, 2025 at 3:51 PM IST
दुबई: एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इजराइली लड़ाकू विमानों ने पिछले हफ़्ते लाल सागर के ऊपर कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. यह एक नया तरीका था. जिसे संभवतः ऊर्जा-समृद्ध देश की वायु रक्षा को भेदने और किसी भी मध्य-पूर्वी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से बचने के लिए डिजाइन किया गया था.
9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले ने अरब प्रायद्वीप के इस देश द्वारा इज़राइल-हमास युद्ध में युद्धविराम के लिए की गई महीनों की कूटनीति को उलट दिया है. इस युद्ध ने लगभग दो वर्षों से गाजा पट्टी को तबाह कर रखा है.
मिसाइल प्रक्षेपण के लगभग एक सप्ताह बाद, इजराइल ने गाजा शहर को निशाना बनाकर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया. इससे क्षेत्र में युद्ध को लेकर गुस्सा फिर से भड़क गया है, जबकि दोहा हमले ने अन्य देशों में भी यह आशंका पैदा कर दी है कि उन पर भी हमला हो सकता है.
इजराइली सेना ने अचानक हमले का फायदा उठाते हुए ऐसी दिशा में गोलीबारी की जिसकी शायद कतर या संयुक्त राज्य अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसका मध्य-पूर्व अग्रिम मुख्यालय कतर के अल उदीद एयर बेस से संचालित होता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उन देशों को पता भी होता, तो भी कतर में पैट्रियट मिसाइल बैटरियां ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रही मिसाइलों को रोक पाने में असमर्थ होतीं.
लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के मिसाइल विशेषज्ञ और वरिष्ठ रिसर्च फेलो सिद्धार्थ कौशल ने कहा, "हम शायद फायरिंग से लेकर प्रभाव तक के कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता" उन्होंने आगे कहा, "अगर (पैट्रियट बैटरियां) इसे पकड़ भी लेतीं, तो उस समय अवरोधन एक अभाग्य बात होती."
लाल सागर से दागी गईं मिसाइलें: अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये मिसाइलें लाल सागर के ऊपर इज़राइली लड़ाकू विमानों द्वारा दागी गईं, जब हमास नेता गाजा युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कतर में एकत्रित हुए थे. अधिकारी को इस बात की प्रत्यक्ष जानकारी थी कि इजराइल ने हमला कैसे किया और उन्होंने खुफिया मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही.
एक अन्य अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने, जिन्होंने इसी तरह नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहा कि इजराइली हमला कतर के हवाई क्षेत्र के बाहर से "क्षितिज के पार" किया गया हमला था. अमेरिकी सेना आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल लंबी दूरी से किए गए हवाई हमलों के लिए करती है.
अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर, इजराइल ने अपनी मिसाइलों को आसपास के खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब, जिसके साथ इजराइल लंबे समय से एक राजनयिक मान्यता समझौते पर पहुंचना चाहता है, के हवाई क्षेत्र से दूर रखा.
कौशल ने कहा, "राजनीतिक पहलू यह है कि आप सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहे हैं और इस प्रक्रिया में उनकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उपयोगी है यदि आप सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की आशा रखते हैं."
वे पश्चिम से पूर्व की ओर भी आए, जिस दिशा में संभवतः कतर में अमेरिका या कतर द्वारा संचालित वायु रक्षा प्रणालियों की निगरानी नहीं हो रही थी. खाड़ी देशों को जिन मुख्य क्षेत्रीय खतरों की चिंता है, वे मोटे तौर पर या तो उत्तर में ईरान से आ रहे हैं, जिसने पहले कतर पर हमला किया था, या दक्षिण में यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र से.
बैलिस्टिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से नीचे आने से पहले ऊपरी वायुमंडल या अंतरिक्ष में उड़ती हैं. हालांकि पैट्रियट बैटरी इतनी ऊंचाई पर हमला नहीं कर सकती, लेकिन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, या THAAD, कर सकता है. कतर ने मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान एक का ऑर्डर दिया था.
संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि जैसे ही उसे इज़राइली हमले की जानकारी मिली, उसने कतर को तुरंत फोन किया, लेकिन दोहा के अधिकारियों का कहना है कि चेतावनी मिसाइलों के हमले के बाद ही दी गई.
एक इजराइली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर हमले के विवरण पर बात करते हुए कहा है कि लगभग 10 विमानों ने इस मिशन में भाग लिया और लगभग 10 मिसाइलें दागीं. इजराइल ने इस्तेमाल किए गए हथियारों या हमले के सटीक विवरण को स्वीकार नहीं किया है.
इजराइली सेना, कतर सरकार और पेंटागन ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. व्हॉइट हाउस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और सवालों को इजराइली सरकार को भेज दिया.
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले उन तरीकों के बारे में रिपोर्ट दी थी, जिनका इस्तेमाल इजराइल ने कतर में हमास पर हमला करने के लिए किया था.
रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में हवाई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल आम बात रही है, क्योंकि मॉस्को अपने विमानों को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों से बचाना चाहता है. चीन ने इस महीने अपनी विजय दिवस परेड के दौरान एक परमाणु-सक्षम, हवाई बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया.
इजराइल के पास हवाई बैलिस्टिक मिसाइलों के कई प्रकार हैं, जो पिछले साल अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों के लीक होने के बाद सार्वजनिक रूप से ज्ञात हुए. इनमें गोल्डन होराइजन और IS02 ROCKS शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल खुफिया दस्तावेजों के अनुसार इजराइल ईरान को निशाना बनाने के लिए कर सकता है.
इजराइल ने जून में ईरान के खिलाफ 12 दिनों का युद्ध छेड़ा था, जिसमें "स्टैंडऑफ" हथियारों का इस्तेमाल शामिल था, जो किसी विमान को किसी देश के हवाई क्षेत्र से बहुत दूर से लक्ष्य पर दागने की अनुमति देते हैं. विशेषज्ञों ने कहा है कि इस्तेमाल किए गए हथियारों में हवाई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं, और बाद में इराक में जमीन पर मिले मिसाइल मलबे की ओर इशारा किया.
मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल विशेषज्ञ जेफरी लुईस ने सुझाव दिया कि दोहा में इस्तेमाल की गई मिसाइलें गोल्डन होराइजन या इजराइली स्पैरो का एक संस्करण हो सकती हैं.
स्पैरो में एक निष्क्रिय वारहेड वाला विकल्प भी शामिल है. इससे शायद सीमित नुकसान हुआ और हमले वाली जगह से सटे एक गैस स्टेशन में विस्फोट नहीं हुआ. इसकी अनुमानित सीमा लगभग 2,000 किलोमीटर (1,240 मील) है. लाल सागर से उस जगह तक प्रक्षेपण की दूरी 1,700 किलोमीटर (1,055 मील) तक होती.
लुईस ने कहा, "एक निष्क्रिय वारहेड भी बहुत जोर से वार कर सकता है. मान लीजिए कुछ सौ किलोग्राम (पाउंड) टीएनटी."
ये भी पढ़ें -
अमेरिका की जबरदस्त बैकिंग के बाद गाजा में इजराइल की घनघोर विनाशलीला, ढहाए घर, मलबे में दबे लोग