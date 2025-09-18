ETV Bharat / international

कतर में धमाका: इजराइली लड़ाकू विमानों ने लाल सागर से दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

कतर के दोहा में एक इजराइली हमले के बाद हुए विस्फोट से उठता धुआं. ( AP )

दुबई: एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इजराइली लड़ाकू विमानों ने पिछले हफ़्ते लाल सागर के ऊपर कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. यह एक नया तरीका था. जिसे संभवतः ऊर्जा-समृद्ध देश की वायु रक्षा को भेदने और किसी भी मध्य-पूर्वी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से बचने के लिए डिजाइन किया गया था.

9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले ने अरब प्रायद्वीप के इस देश द्वारा इज़राइल-हमास युद्ध में युद्धविराम के लिए की गई महीनों की कूटनीति को उलट दिया है. इस युद्ध ने लगभग दो वर्षों से गाजा पट्टी को तबाह कर रखा है.

मिसाइल प्रक्षेपण के लगभग एक सप्ताह बाद, इजराइल ने गाजा शहर को निशाना बनाकर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया. इससे क्षेत्र में युद्ध को लेकर गुस्सा फिर से भड़क गया है, जबकि दोहा हमले ने अन्य देशों में भी यह आशंका पैदा कर दी है कि उन पर भी हमला हो सकता है.

इजराइली सेना ने अचानक हमले का फायदा उठाते हुए ऐसी दिशा में गोलीबारी की जिसकी शायद कतर या संयुक्त राज्य अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसका मध्य-पूर्व अग्रिम मुख्यालय कतर के अल उदीद एयर बेस से संचालित होता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उन देशों को पता भी होता, तो भी कतर में पैट्रियट मिसाइल बैटरियां ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रही मिसाइलों को रोक पाने में असमर्थ होतीं.

लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के मिसाइल विशेषज्ञ और वरिष्ठ रिसर्च फेलो सिद्धार्थ कौशल ने कहा, "हम शायद फायरिंग से लेकर प्रभाव तक के कुछ मिनटों की बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता" उन्होंने आगे कहा, "अगर (पैट्रियट बैटरियां) इसे पकड़ भी लेतीं, तो उस समय अवरोधन एक अभाग्य बात होती."

लाल सागर से दागी गईं मिसाइलें: अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये मिसाइलें लाल सागर के ऊपर इज़राइली लड़ाकू विमानों द्वारा दागी गईं, जब हमास नेता गाजा युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कतर में एकत्रित हुए थे. अधिकारी को इस बात की प्रत्यक्ष जानकारी थी कि इजराइल ने हमला कैसे किया और उन्होंने खुफिया मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही.

एक अन्य अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने, जिन्होंने इसी तरह नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहा कि इजराइली हमला कतर के हवाई क्षेत्र के बाहर से "क्षितिज के पार" किया गया हमला था. अमेरिकी सेना आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल लंबी दूरी से किए गए हवाई हमलों के लिए करती है.

अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर, इजराइल ने अपनी मिसाइलों को आसपास के खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब, जिसके साथ इजराइल लंबे समय से एक राजनयिक मान्यता समझौते पर पहुंचना चाहता है, के हवाई क्षेत्र से दूर रखा.

कौशल ने कहा, "राजनीतिक पहलू यह है कि आप सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहे हैं और इस प्रक्रिया में उनकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उपयोगी है यदि आप सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की आशा रखते हैं."

वे पश्चिम से पूर्व की ओर भी आए, जिस दिशा में संभवतः कतर में अमेरिका या कतर द्वारा संचालित वायु रक्षा प्रणालियों की निगरानी नहीं हो रही थी. खाड़ी देशों को जिन मुख्य क्षेत्रीय खतरों की चिंता है, वे मोटे तौर पर या तो उत्तर में ईरान से आ रहे हैं, जिसने पहले कतर पर हमला किया था, या दक्षिण में यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र से.