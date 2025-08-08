Essay Contest 2025

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी - GAZA WAR

इजराइली मंत्रिमंडल ने गाजा संघर्ष समाप्त करने के बदले में पालन करने के लिए 5 सिद्धांतों की एक सूची को मंजूरी दी.

Gaza War
गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 10:20 AM IST

तेल अवीव: इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को मंज़ूरी दे दी. ये खबर द टाइम्स ऑफ़ इजराइल के हवाले से बाहर आई है.

द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को इजराइल मानवीय सहायता पहुंचाएगा. वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने नेतन्याहू के "हमास को हराने के प्रस्ताव" का समर्थन करने का निर्णय किया है.

इजराइली मंत्रिमंडल ने संघर्ष समाप्त करने के बदले में पालन करने के लिए 5 सिद्धांतों की एक सूची को मंज़ूरी दी. द टाइम्स ऑफ इजराइल की मानें तो ये सिद्धांत हैं-

हमास का निरस्त्रीकरण,

शेष सभी 50 बंधकों की वापसी, जिनमें 20 के जीवित होने का अनुमान,

गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण,

गाजा पट्टी पर इजराइली सुरक्षा नियंत्रण,

और एक वैकल्पिक नागरिक सरकार, जो हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण न हो.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों ने यह माना कि सुरक्षा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत वैकल्पिक योजना से हमास की हार या बंधकों की वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाती.

बयान में उपर्युक्त वैकल्पिक योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है. हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव का संदर्भ देता है. इन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जा करने का विरोध किया है. क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मानवीय आपदाएं पैदा होंगी. साथ ही बंधकों की जान जोखिम में पड़ेगा.

इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बयान में केवल गाजा शहर पर कब्जा करने का ही जिक्र क्यों है. इसमें पूरी गाजा पट्टी पर कब्ज़ा करने का बयान क्यों नहीं है. जैसा कि नेतन्याहू ने गुरुवार को द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अपनी योजना घोषित की थी.

गौर करें तो गाजा शहर, पट्टी के उस 25 प्रतिशत हिस्से का हिस्सा है, जिस पर आईडीएफ ने अभी तक कब्ज़ा नहीं किया है. साथ ही मध्य गाजा में कई शरणार्थी शिविर भी हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत योजना के तहत गाजा शहर के बाहर के अन्य अविजित क्षेत्रों पर भी कब्ज़ा किया जाएगा या नहीं.

