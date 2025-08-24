काहिरा : यमन की राजधानी सना में रविवार तड़के इजराइली हवाई हमले हुए. स्थानीय मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई. खबर के अनुसार, ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ ही दिन बाद इजराइल का यह हमला हुआ है.
हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित ‘अल-मसीरा चैनल’ ने इन हमलों की सूचना दी है. विद्रोहियों के कब्जे वाले सना पर 17 अगस्त के बाद यह पहला हमला है. इजराइल ने उस वक्त कहा था कि हमलों में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा किया जाता था.
🚨🚨— Voice From The East (@EasternVoices) August 24, 2025
IDF IN A MASSIVE STRIKE IN YEMEN
After the launch of a cluster missile and a drone towards Israel in the past few days, the Israeli Airforce together with the Israeli navy now began a wave of attacks in more than 15 Houthi targets in South-East Yemen.
Several Houthi… pic.twitter.com/60dpoJ5Foq
इजराइल ने रविवार के हमले की पुष्टि नहीं की. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 22 महीनों से भी ज़्यादा समय से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं तथा लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है. हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाज़ा पट्टी में युद्ध के बीच फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं.
इजराइली वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात यमन से इजराइल की ओर दागी गई क्लस्टर बम वाली मिसाइल एक नए ख़तरे का संकेत है.
अधिकारी ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने 2023 में इजराइल की ओर रॉकेट दागना शुरू करने के बाद से पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम दागा है. अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से इजराइल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है.
अमेरिका और हूती समझौता
इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बाद बीते साल मई में अमेरिका ने हूती के साथ एक समझौता किया था. इसके तहत वह लाल सागर में हमला करना रोकेगा तो बदले में अमेरिका हवाई हमला बंद करेगा. परंतु हूती ने साफ कह दिया था कि वह इजराइल से जु़ड़े ठिकानों पर हमला करना जारी रखेगा.
हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच रिश्ते
हूती विद्रोही समूह, जिनको अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन में सक्रिय एक शिया जैदी आंदोलन है जो इजराइल के खिलाफ कड़ा विरोध रखता है. इस समूह का नारा रहा है "मौत इजराइल को," और वे इजराइल को फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का मुख्य वजह मानते हैं. इस वजह से दोनों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं.
