यरूशलेम: इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को कसम खाई कि अगर हमास निरस्त्रीकरण, क्षेत्र में बचे हुए सभी बंधकों को रिहा करने और इजराइल की शर्तों पर युद्ध समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हुआ, तो वह गाजा शहर को तबाह कर देंगे.

मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "जल्द ही, गाजा में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के सिर पर नर्क के द्वार खुल जाएंगे. जब तक कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की शर्तों, मुख्य रूप से सभी बंधकों की रिहाई और उनके निरस्त्रीकरण, पर सहमत नहीं हो जाते."

उन्होंने कहा, "अगर वे सहमत नहीं होते हैं, तो हमास की राजधानी गाजा, राफा और बेत हनून बन जाएगी." उनका इशारा गाजा के उन दो शहरों की ओर था, जो पिछले इजराइली अभियानों में बड़े पैमाने पर तबाह हो गए थे. यह बयान इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा गुरुवार देर रात दिए गए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने गाजा में बचे हुए सभी बंधकों को मुक्त कराने के लिए तत्काल बातचीत के आदेश दिए थे.

नेतन्याहू ने आगे कहा कि बंधकों को रिहा करने का अभियान गाजा शहर पर नियंत्रण करने और हमास के गढ़ को नष्ट करने के अभियान के साथ-साथ चलेगा. इस सप्ताह की शुरुआत में, रक्षा मंत्रालय ने गाजा शहर पर कब्जा करने में मदद के लिए लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति दी थी.

नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा, "ये दोनों मुद्दे - हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को रिहा करना, एक साथ चलते हैं." हालांकि, उन्होंने बातचीत के अगले चरण के बारे में कोई विवरण नहीं दिया. मध्यस्थ कई दिनों से अपने नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. जिसे हमास ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्वीकार कर लिया था.

फिलिस्तीनी सूत्रों ने कहा है कि नए समझौते में बंधकों की रिहाई चरणों में की जाएगी. वहीं इजराइल ने जोर देकर कहा है कि किसी भी समझौते में सभी बंदियों को एक साथ रिहा किया जाए. लड़ाई का विस्तार करने और गाजा शहर पर कब्जा करने की इजराइल की योजना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश के साथ-साथ घरेलू विरोध को भी जन्म दिया है. आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले में 1,219 लोग मारे गए थे. इनमें से अधिकतर नागरिक थे.

वहीं हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र भी विश्वसनीय मानता है, इज़राइल के हमले में अब तक 62,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं.