गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की तबाही, गगनभेदी इमारत को उड़ाया, 27 की मौत

निकासी चेतावनियों के बाद, इजराइली सेना ने गाजा शहर में हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक ऊंची इमारत पर हमला किया.
Published : September 6, 2025 at 9:32 AM IST
देर अल-बला: इजराइल ने निकासी की चेतावनी के बाद शुक्रवार को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया. इस हमले में 27 लोग मारे गए.
गौर करें तो इजराइली सेना ने लगभग 10 लाख फfलिस्तीनियों की आबादी वाले अकालग्रस्त शहर पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से अभियान तेज कर दिया था. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गाजा शहर में अन्य जगहों पर हुए हमलों में कम से कम 27 लोग मारे गए.
सेना ने हमास के आतंकवादियों पर शहर की ऊंची इमारतों का इस्तेमाल निगरानी और योजनाबद्ध घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया. साथ ही ये कहा कि वह आने वाले दिनों में आतंकवादी ढांचे पर "सटीक, लक्षित हमले" करेगी.
इतना ही नहीं इजराइल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है तथा अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियां दोहरा रहा है. इससे घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है.
फिलिस्तीनियों ने बताया कि शुक्रवार के हमले में रिमल स्थित मुश्ताहा टावर को निशाना बनाया गया, जो युद्ध से पहले एक आलीशान इलाका था. गाजा सिटी निवासी अहमद अल-बोआरी ने बताया कि शहर के अन्य हिस्सों में इजराइली अभियानों से भाग रहे लोगों ने इमारत में और उसके आसपास शरण ली थी. उपग्रह से ली गई तस्वीरों में आसपास बड़ी संख्या में तंबू दिखाई दे रहे हैं.
यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में कोई घायल हुआ है या कोई मारा गया है. इजराइल ने कहा कि उसने इमारत पर इसलिए हमला किया, क्योंकि हमास इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए करता था. शुक्रवार के हमले से पहले ली गई इमारत की तस्वीरों से पता चला है कि इसकी छत पहले के हमलों से पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.
इजराइली सेना के आगे बढ़ने के साथ ही आशंकाए बढ़ती जा रही हैं. इजराइल ने क्षेत्र के उत्तर में स्थित गाजा शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है. शहर के कुछ हिस्सों को पहले ही "रेड जोन" माना जा चुका है, जहां फिलिस्तीनियों को संभावित भीषण लड़ाई से पहले शहर खाली करने का आदेश दिया गया है.
इससे निवासियों में चिंता की स्थिति है. इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो युद्ध के शुरुआती दौर में शहर छोड़कर वापस लौट आए थे. इस युद्ध के कारण क्षेत्र की लगभग 90% आबादी पहले ही विस्थापित हो चुकी है.
शहर के शिफ़ा अस्पताल ने बताया कि शुक्रवार रात से शुक्रवार रात तक चले इजराइली हमलों में 27 लोग मारे गए. इनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं. इजरायली सेना का कहना है कि वह केवल उग्रवादियों को निशाना बनाती है और नागरिकों की मौत के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उग्रवादी घनी आबादी वाले इलाकों में सक्रिय हैं.
उधर हमास ने शुक्रवार को गाजा शहर में दो बंधकों का एक प्रचार वीडियो जारी किया. वीडियो में गाय गिल्बोआ-दलाल को एक कार में दिखाया गया है, एक समय पर उनके साथ एक अन्य बंधक, एलन ओहेल भी शामिल हो गया.
गिल्बोआ-दलाल, संभवतः दबाव में, युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें आखिरी बार 6 महीने से भी ज़्यादा समय पहले एक वीडियो में एक अन्य बंधक, एव्याटर डेविड के साथ देखा गया था, जब वे युद्ध विराम के दौरान अन्य बंधकों को रिहा होते हुए देख रहे थे.
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजराइल के जवाबी हमले में 64,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. मंत्रालय यह नहीं बताता कि कितने नागरिक या लड़ाके थे, लेकिन कहता है कि मृतकों में लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं.
ये भी पढ़ें -
पोप ने दिया गाजा युद्ध खत्म करने पर जोर, द्वि-राज्य समाधान की ओर किया इशारा, इजराइली प्रेसिडेंट से की चर्चा