गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की तबाही, गगनभेदी इमारत को उड़ाया, 27 की मौत

इजराइली सेना द्वारा पूर्व चेतावनी जारी करने के बाद, 5 सितंबर, 2025 को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर इजराइली हवाई हमले के दौरान फिलिस्तीनी अपनी सुरक्षा के लिए भागते हुए. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 6, 2025 at 9:32 AM IST 4 Min Read

देर अल-बला: इजराइल ने निकासी की चेतावनी के बाद शुक्रवार को गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया. इस हमले में 27 लोग मारे गए. गौर करें तो इजराइली सेना ने लगभग 10 लाख फfलिस्तीनियों की आबादी वाले अकालग्रस्त शहर पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से अभियान तेज कर दिया था. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गाजा शहर में अन्य जगहों पर हुए हमलों में कम से कम 27 लोग मारे गए. सेना ने हमास के आतंकवादियों पर शहर की ऊंची इमारतों का इस्तेमाल निगरानी और योजनाबद्ध घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया. साथ ही ये कहा कि वह आने वाले दिनों में आतंकवादी ढांचे पर "सटीक, लक्षित हमले" करेगी. इतना ही नहीं इजराइल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है तथा अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियां दोहरा रहा है. इससे घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है. फिलिस्तीनियों ने बताया कि शुक्रवार के हमले में रिमल स्थित मुश्ताहा टावर को निशाना बनाया गया, जो युद्ध से पहले एक आलीशान इलाका था. गाजा सिटी निवासी अहमद अल-बोआरी ​​ने बताया कि शहर के अन्य हिस्सों में इजराइली अभियानों से भाग रहे लोगों ने इमारत में और उसके आसपास शरण ली थी. उपग्रह से ली गई तस्वीरों में आसपास बड़ी संख्या में तंबू दिखाई दे रहे हैं. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में कोई घायल हुआ है या कोई मारा गया है. इजराइल ने कहा कि उसने इमारत पर इसलिए हमला किया, क्योंकि हमास इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए करता था. शुक्रवार के हमले से पहले ली गई इमारत की तस्वीरों से पता चला है कि इसकी छत पहले के हमलों से पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी.