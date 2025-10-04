ETV Bharat / international

गाजा पीस प्लान के पहले चरण की तैयारी में जुटी इजराइल, सैनिकों की गतिविधियों कम करेगी

ट्रंप के गाजा पीस प्लान में 20 बिंदुओं को शामिल किया गया है. इसके तहत संघर्ष विराम से लेकर बंधकों की रिहाई तक शामिल है.

Israel end war in Gaza
इजराइली सेना (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 9:45 AM IST

येरुशलम: इजराइल गाजा पीस प्लान को लागू करने के लिए अग्रसर है. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के पहले चरण के तहत गाजा में इजराइली सेना गाजा की गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर लायी जाएगी. वहीं, इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने का वादा किया. ट्रंप की योजना 20 बिंदुओं में विभाजित है.

इजराइली सेना (आईडीएफ) के एक नए बयान के अनुसार इजराइल के शीर्ष सैन्य प्रमुख ने सैन्य और खुफिया सेवाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ रात भर बैठक की. बयान में कहा गया है कि इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर एक विशेष स्थिति मूल्यांकन का आयोजन किया. इसमें बंधक और लापता व्यक्ति मुख्यालय के अधिकारी भी शामिल थे.

इसमें कहा गया है कि सरकारी राजनेताओं के निर्देश पर शीर्ष जनरल ने ट्रंप योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए तैयारी को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. बयान में आगे कहा गया है कि इजराइली सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. आईडीएफ की सभी क्षमताएं दक्षिणी कमान को आवंटित की जाएंगी. जो गाजा अभियानों की देखरेख करती है.

बयान में गाजा में सैन्य गतिविधि को कम करने की विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सैनिकों से आह्वान किया गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे पुनः लड़ने के लिए तैयार रहें.

इजराइल गाजा में अपने अभियान को 'न्यूनतम' स्तर पर लाएगा

मीडिया रिपोर्ट के इजराइली सेना गाजा में अपने सैनिकों की गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर लाएगी. ट्रंप की घोषणा के बाद राजनीतिक नेतृत्व ने आईडीएफ को गाजा पर कब्जा करने के अभियान को रोकने का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार फिलहाल सेना को केवल रक्षात्मक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

ट्रंप की योजना का पहला चरण क्या है?

ट्रंप की योजना में गाजा को एक कट्टरपंथ-मुक्त, आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाने का आह्वान किया गया है. इससे होगा ये होगा कि यह अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा. इसमें कहा गया है कि गाजा का गाजा के लोगों के लाभ के लिए पुनर्विकास किया जाएगा.

इन दो चरणों के पूरा होने के बाद ट्रंप के तीसरे चरण में कहा गया है कि युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजराइली सैनिक एक सहमत रेखा पर वापस लौट जाएँगे और सभी शत्रुताएं समाप्त हो जाएंगी.

दोनों पक्ष कैदियों की अदला-बदली को तैयार

इजराइल और हमास दोनों पक्ष कैदियों की अदला-बदली करने को तैयार हैं. हमास द्वारा सभी जीवित और मृत इजराइली बंधकों को रिहा करने के बाद इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा. ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट में अपनी योजना के तीसरे चरण का जिक्र किया गया.

इसमें उन्होंने लिखा, 'इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें!' इस बीच हमास ने कहा है कि वह शेष सभी बंधकों को रिहा कर देगा, लेकिन फिर भी आगे की बातचीत जारी रखना चाहता है.

