गाजा पीस प्लान के पहले चरण की तैयारी में जुटी इजराइल, सैनिकों की गतिविधियों कम करेगी

येरुशलम: इजराइल गाजा पीस प्लान को लागू करने के लिए अग्रसर है. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के पहले चरण के तहत गाजा में इजराइली सेना गाजा की गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर लायी जाएगी. वहीं, इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने का वादा किया. ट्रंप की योजना 20 बिंदुओं में विभाजित है.

इजराइली सेना (आईडीएफ) के एक नए बयान के अनुसार इजराइल के शीर्ष सैन्य प्रमुख ने सैन्य और खुफिया सेवाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ रात भर बैठक की. बयान में कहा गया है कि इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर एक विशेष स्थिति मूल्यांकन का आयोजन किया. इसमें बंधक और लापता व्यक्ति मुख्यालय के अधिकारी भी शामिल थे.

इसमें कहा गया है कि सरकारी राजनेताओं के निर्देश पर शीर्ष जनरल ने ट्रंप योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए तैयारी को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. बयान में आगे कहा गया है कि इजराइली सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. आईडीएफ की सभी क्षमताएं दक्षिणी कमान को आवंटित की जाएंगी. जो गाजा अभियानों की देखरेख करती है.

बयान में गाजा में सैन्य गतिविधि को कम करने की विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सैनिकों से आह्वान किया गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे पुनः लड़ने के लिए तैयार रहें.

इजराइल गाजा में अपने अभियान को 'न्यूनतम' स्तर पर लाएगा

मीडिया रिपोर्ट के इजराइली सेना गाजा में अपने सैनिकों की गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर लाएगी. ट्रंप की घोषणा के बाद राजनीतिक नेतृत्व ने आईडीएफ को गाजा पर कब्जा करने के अभियान को रोकने का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार फिलहाल सेना को केवल रक्षात्मक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.