गाजा युद्ध विराम: लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता मारवान बरघौती को जेल से रिहा नहीं करेगा इजराइल
जेल की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में गाजा से पकड़े गए 1,700 लोगों को इजराइल रिहा करने वाला है.
Published : October 11, 2025 at 2:44 PM IST
रामल्लाह: सबसे लोकप्रिय और संभावित रूप से एकजुट करने वाले फिलिस्तीनी नेता मारवान बरघौती उन कैदियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें इजराइल नए गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले रिहा करना चाहता है.
इजराइल ने उन अन्य हाई-प्रोफाइल कैदियों को रिहा करने से भी इनकार कर दिया है, जिनकी रिहाई की हमास लंबे समय से मांग कर रहा है. हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि इजराइली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार को जारी लगभग 250 कैदियों की सूची अंतिम थी या नहीं.
हमास के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा टीवी नेटवर्क को बताया कि समूह बरघौती और अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियों की रिहाई पर अड़ा है और मध्यस्थों के साथ बातचीत कर रहा है. इजराइल बरघौती को एक आतंकवादी नेता मानता है. 2004 में इजराइल में हुए हमलों के सिलसिले में दोषी ठहराए जाने के बाद, वह कई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इसमें 5 लोग मारे गए थे.
लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल बरघौती से एक और कारण से डरता है. कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन करने के बावजूद, वह द्वि-राज्य समाधान के समर्थक हैं. इस तरह से बरघौती फिलिस्तीनियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हो सकते हैं. कुछ फिलिस्तीनी उन्हें अपना मानते हैं. गौर करें तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे, जो अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने.
शुक्रवार से लागू हुए गाजा में युद्ध विराम और इजराइली सैनिकों की वापसी के साथ, हमास सोमवार तक लगभग 20 जीवित इजराइली बंधकों को रिहा करेगा. इजराइल जेल की सजा काट रहे लगभग 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा. साथ ही पिछले दो सालों से गाजा से बिना किसी आरोप के पकड़े गए लगभग 1,700 लोगों को भी रिहा करेगा.
इन रिहाई का दोनों पक्षों में गहरा असर है. इजराइली इन कैदियों को आतंकवादी मानते हैं, जिनमें से कुछ आत्मघाती बम विस्फोटों में शामिल थे।. कई फिलिस्तीनी इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए हजारों लोगों को राजनीतिक कैदी या दशकों से सैन्य कब्जे का विरोध कर रहे स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं.
रिहा होने वाले कई लोग दो दशक पहले जेल में बंद थे. इजराइली कैदियों की सूची में शामिल ज़्यादातर लोग हमास और फतह गुट के सदस्य हैं, जिन्हें 2000 के दशक में गिरफ़्तार किया गया था. इनमें से कई को गोलीबारी, बम विस्फोट या अन्य हमलों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था. इनमें इजराइली नागरिकों, बसने वालों और सैनिकों की हत्या हुई थी या हत्या का प्रयास किया गया था. सूची के अनुसार, रिहाई के बाद, उनमें से आधे से ज़्यादा को गाजा या फिलिस्तीनी क्षेत्रों से बाहर निर्वासन में भेज दिया जाएगा.
2000 के दशक में दूसरा इंतिफादा भड़क उठा था, जो वर्षों की शांति वार्ता के बावजूद जारी कब्जे के खिलाफ गुस्से से भड़का एक फिलिस्तीनी विद्रोह था. यह विद्रोह खूनी हो गया. इसमें फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने सैकड़ों इजराइली लोगों को मारने वाले हमले किए. साथ ही इजराइली सेना ने कई हजार फिलिस्तीनियों को मार डाला.
एक कैदी जिसे रिहा किया जाएगा, वह है इयाद अबू अल-रब, एक इस्लामिक जिहाद कमांडर. इसे 2003-2005 के बीच इजराइल में आत्मघाती बम विस्फोटों की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया था. इसमें 13 लोग मारे गए थे. रिहा होने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय से जेल में बंद फ़तह के सदस्य 64 वर्षीय समीर अबू नामा हैं. इन्हें 1986 में पश्चिमी तट से गिरफ़्तार किया गया था और विस्फोटक लगाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. सबसे कम उम्र के मोहम्मद अबू कातिश हैं, जो 16 साल के थे जब उन्हें 2022 में गिरफ़्तार किया गया और चाकू मारने की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराया गया.
हमास लंबे समय से बरघौती की रिहाई की मांग कर रहा है. हमास नेताओं ने पहले भी मांग की है कि इजराइल, गाजा में लड़ाई खत्म करने के किसी भी समझौते के तहत, उग्रवादी समूह के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, फतह के नेता बरघौती को रिहा करे. लेकिन इजराइल ने पहले की बातचीत में इनकार कर दिया है.
2011 में हुई बातचीत में वरिष्ठ हमास नेता याह्या सिनवार को रिहा करने के बाद, इजराइल को डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है. लंबे समय से जेल में बंद यह कैदी 7 अक्टूबर, 2023 को हुए उस हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसने गाजा में नवीनतम युद्ध को जन्म दिया था. पिछले साल इजराइली सेना द्वारा मारे जाने से पहले वह उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहा था.
फिलिस्तीनी राजनीति में कुछ सर्वमान्य हस्तियों में से एक, 66 वर्षीय बरघौती को व्यापक रूप से राष्ट्रपति महमूद अब्बास के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, जो पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण के वृद्ध और अलोकप्रिय नेता हैं. सर्वेक्षण लगातार दिखाते हैं कि बरघौती सबसे लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता हैं.
बरघौती का जन्म 1959 में पश्चिमी तट के कोबर गांव में हुआ था. बीर जीत विश्वविद्यालय में इतिहास और राजनीति की पढ़ाई के दौरान, उन्होंने इजराइली कब्जे के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया. दिसंबर 1987 में भड़के पहले फिलिस्तीनी विद्रोह में वे एक आयोजक के रूप में उभरे.
इजराइल ने अंततः उन्हें जॉर्डन निर्वासित कर दिया. 1990 के दशक में अंतरिम शांति समझौतों के तहत वे पश्चिमी तट लौट आए, जिससे फिलिस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ और एक राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ.
दूसरे इंतिफ़ादा के शुरू होने के बाद, इजराइल ने बरघौती, जो उस समय पश्चिमी तट में फतह के प्रमुख थे, पर अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड का नेता होने का आरोप लगाया. ये फतह से जुड़े सशस्त्र समूहों का एक ढीला-ढाला समूह था और इजराइलियों पर हमले करता था.
बरघौती ने ब्रिगेड से अपने संबंधों पर कभी टिप्पणी नहीं की. हालांकि उन्होंने एक फिलिस्तीनी राज्य और इजराइल के साथ-साथ शांति की आशा व्यक्त की, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बढ़ती इजराइली बस्तियों और फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ सेना की हिंसा के सामने जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है. "मैं आतंकवादी नहीं हूं, लेकिन शांतिवादी भी नहीं हूं," उन्होंने 2002 में द वॉशिंगटन पोस्ट के एक संपादकीय में लिखा था.
इसके तुरंत बाद, उन्हें इजराइल ने गिरफ़्तार कर लिया. मुकदमे के दौरान उन्होंने अपना बचाव नहीं किया, क्योंकि उन्हें अदालत के अधिकार का एहसास नहीं था। उन्हें ब्रिगेड के कई हमलों में शामिल होने के लिए हत्या का दोषी ठहराया गया और 5 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य हमलों के लिए उन्हें बरी कर दिया गया.
अपनी पूरी कैद के दौरान एक एकजुट करने वाला व्यक्तित्व: 2021 में, बरघौती ने संसदीय चुनावों के लिए अपनी सूची दर्ज कराई, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया. कुछ साल पहले, उन्होंने इजराइली जेल व्यवस्था में बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर 1,500 से ज़्यादा कैदियों के साथ 40 दिनों की भूख हड़ताल की थी.
डेमोक्रेसी फ\र द अरब वर्ल्ड नाउ के नॉन-रेजfडेंट फेलो और मध्य पूर्व पर केंद्रित एक ऑनलाइन पत्रिका, जदालिया के सह-संपादक, मौइन रब्बानी ने कहा कि बरघौती ने दिखाया कि वह इजराइलियों तक पहुंच बनाकर फिलिस्तीनी विभाजनों को पाटने में सक्षम हैं.
उन्होंने कहा कि बरघौती को "एक विश्वसनीय राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो फिलिस्तीनियों का उस तरह से नेतृत्व कर सकता है जिस तरह अब्बास लगातार करने में विफल रहे हैं." रब्बानी ने कहा कि इजराइल इससे "बचने के लिए उत्सुक" है, क्योंकि वर्षों से उसकी नीति फिलिस्तीनियों को विभाजित और अब्बास के प्रशासन को कमजोर रखने की रही है. उन्होंने आगे कहा कि अब्बास भी बरघौती की किसी भी रिहाई से खतरा महसूस करते हैं.
तेल अवीव विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और अरब-इजराइल संबंधों के विशेषज्ञ इयाल जिसर ने कहा कि बरगौती उस भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हैं, जिसने अब्बास के फिलिस्तीनी प्राधिकरण को त्रस्त कर दिया है और कई लोगों को उसके खिलाफ कर दिया है. जिसर ने कहा कि उनकी लोकप्रियता फ़िलिस्तीनी संस्थाओं को मजबूत कर सकती है, जो इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार के लिए एक भयावह विचार है, जो राज्य के दर्जे की दिशा में किसी भी कदम का विरोध करती है.
बरगौती को आखिरी बार अगस्त में देखा गया था, जब इजराइल के अति-दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, इतामार बेन-ग्वीर ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वे जेल के अंदर बरगौती को फटकार लगा रहे थे और कह रहे थे कि इजराइल देश के ख़िलाफ़ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का सामना करेगा और "उसे मिटा देगा."
