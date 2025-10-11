ETV Bharat / international

गाजा युद्ध विराम: लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता मारवान बरघौती को जेल से रिहा नहीं करेगा इजराइल

20 अगस्त, 2025 को पश्चिमी तट के बेथलहम शहर में इजराइल के अलगाव अवरोध पर फिलिस्तीनी नेता मारवान बरघौती की एक भित्तिचित्र के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा है, जिस पर अरबी में "जल्द ही मिलते हैं" लिखा है. ( AP )

रामल्लाह: सबसे लोकप्रिय और संभावित रूप से एकजुट करने वाले फिलिस्तीनी नेता मारवान बरघौती उन कैदियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें इजराइल नए गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले रिहा करना चाहता है.

इजराइल ने उन अन्य हाई-प्रोफाइल कैदियों को रिहा करने से भी इनकार कर दिया है, जिनकी रिहाई की हमास लंबे समय से मांग कर रहा है. हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि इजराइली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार को जारी लगभग 250 कैदियों की सूची अंतिम थी या नहीं.

हमास के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा टीवी नेटवर्क को बताया कि समूह बरघौती और अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियों की रिहाई पर अड़ा है और मध्यस्थों के साथ बातचीत कर रहा है. इजराइल बरघौती को एक आतंकवादी नेता मानता है. 2004 में इजराइल में हुए हमलों के सिलसिले में दोषी ठहराए जाने के बाद, वह कई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इसमें 5 लोग मारे गए थे.

लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल बरघौती से एक और कारण से डरता है. कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन करने के बावजूद, वह द्वि-राज्य समाधान के समर्थक हैं. इस तरह से बरघौती फिलिस्तीनियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हो सकते हैं. कुछ फिलिस्तीनी उन्हें अपना मानते हैं. गौर करें तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे, जो अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने.

शुक्रवार से लागू हुए गाजा में युद्ध विराम और इजराइली सैनिकों की वापसी के साथ, हमास सोमवार तक लगभग 20 जीवित इजराइली बंधकों को रिहा करेगा. इजराइल जेल की सजा काट रहे लगभग 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा. साथ ही पिछले दो सालों से गाजा से बिना किसी आरोप के पकड़े गए लगभग 1,700 लोगों को भी रिहा करेगा.

इन रिहाई का दोनों पक्षों में गहरा असर है. इजराइली इन कैदियों को आतंकवादी मानते हैं, जिनमें से कुछ आत्मघाती बम विस्फोटों में शामिल थे।. कई फिलिस्तीनी इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए हजारों लोगों को राजनीतिक कैदी या दशकों से सैन्य कब्जे का विरोध कर रहे स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं.

रिहा होने वाले कई लोग दो दशक पहले जेल में बंद थे. इजराइली कैदियों की सूची में शामिल ज़्यादातर लोग हमास और फतह गुट के सदस्य हैं, जिन्हें 2000 के दशक में गिरफ़्तार किया गया था. इनमें से कई को गोलीबारी, बम विस्फोट या अन्य हमलों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था. इनमें इजराइली नागरिकों, बसने वालों और सैनिकों की हत्या हुई थी या हत्या का प्रयास किया गया था. सूची के अनुसार, रिहाई के बाद, उनमें से आधे से ज़्यादा को गाजा या फिलिस्तीनी क्षेत्रों से बाहर निर्वासन में भेज दिया जाएगा.

2000 के दशक में दूसरा इंतिफादा भड़क उठा था, जो वर्षों की शांति वार्ता के बावजूद जारी कब्जे के खिलाफ गुस्से से भड़का एक फिलिस्तीनी विद्रोह था. यह विद्रोह खूनी हो गया. इसमें फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने सैकड़ों इजराइली लोगों को मारने वाले हमले किए. साथ ही इजराइली सेना ने कई हजार फिलिस्तीनियों को मार डाला.

एक कैदी जिसे रिहा किया जाएगा, वह है इयाद अबू अल-रब, एक इस्लामिक जिहाद कमांडर. इसे 2003-2005 के बीच इजराइल में आत्मघाती बम विस्फोटों की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया था. इसमें 13 लोग मारे गए थे. रिहा होने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय से जेल में बंद फ़तह के सदस्य 64 वर्षीय समीर अबू नामा हैं. इन्हें 1986 में पश्चिमी तट से गिरफ़्तार किया गया था और विस्फोटक लगाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. सबसे कम उम्र के मोहम्मद अबू कातिश हैं, जो 16 साल के थे जब उन्हें 2022 में गिरफ़्तार किया गया और चाकू मारने की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराया गया.

हमास लंबे समय से बरघौती की रिहाई की मांग कर रहा है. हमास नेताओं ने पहले भी मांग की है कि इजराइल, गाजा में लड़ाई खत्म करने के किसी भी समझौते के तहत, उग्रवादी समूह के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, फतह के नेता बरघौती को रिहा करे. लेकिन इजराइल ने पहले की बातचीत में इनकार कर दिया है.

2011 में हुई बातचीत में वरिष्ठ हमास नेता याह्या सिनवार को रिहा करने के बाद, इजराइल को डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है. लंबे समय से जेल में बंद यह कैदी 7 अक्टूबर, 2023 को हुए उस हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसने गाजा में नवीनतम युद्ध को जन्म दिया था. पिछले साल इजराइली सेना द्वारा मारे जाने से पहले वह उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहा था.