नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

तेल अवीव: इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर इस समय दबाव में है. वहीं, गाजा हमले में बड़े पैमाने पर फिलिस्तिनियों की मौत को लेकर कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहा है. ऐसे समय में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसरों से मुलाकात की.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के खिलाफ रोष का प्रतीकार और यहूदियों के पक्ष को मजबूती से रखने को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की. रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के बाद न्यूयॉर्क स्थित इजराइली वाणिज्य दूतावास में अमेरिकी प्रभावशाली लोगों और इजराइल समर्थकों से मुलाकात की और उनके साथ नए युग की चुनौतियों, संपर्क प्रयासों और इजराइल के पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर इजराइली हमले की निंदा के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका में इजराइल के दक्षिणपंथी समर्थन के लिए एक हथियार के रूप में देखती है. न्यूयॉर्क में इजराइल के महावाणिज्य दूतावास में अमेरिकी प्रभावशाली लोगों के साथ एक बैठक में और अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर प्रभावशाली व्यक्ति डेबरा ली के एकाउंट पर जारी एक वीडियो में नेतन्याहू ने सोशल मीडिया को अमेरिका में अपने आधार को सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताया.

उन्होंने टिकटॉक को इस समय महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बताया. वहीं, सोशल मीडिया एक्स का भी जिक्र किया. इस बारे में एलन मस्क से चर्चा करने की बात भी कही जा रही है. उन्होंने दावा किया कि अगर टिकटॉक और एक्स पर प्रभाव हासिल किया जा सके तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं.