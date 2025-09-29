ETV Bharat / international

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

इजराइल गाजा हमले को लेकर इस समय वैश्विक आलोचनाओं का सामना कर रहा है. फिलिस्तीन को मान्यता देने का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (ANI)
September 29, 2025

तेल अवीव: इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर इस समय दबाव में है. वहीं, गाजा हमले में बड़े पैमाने पर फिलिस्तिनियों की मौत को लेकर कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहा है. ऐसे समय में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसरों से मुलाकात की.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के खिलाफ रोष का प्रतीकार और यहूदियों के पक्ष को मजबूती से रखने को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की. रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के बाद न्यूयॉर्क स्थित इजराइली वाणिज्य दूतावास में अमेरिकी प्रभावशाली लोगों और इजराइल समर्थकों से मुलाकात की और उनके साथ नए युग की चुनौतियों, संपर्क प्रयासों और इजराइल के पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर इजराइली हमले की निंदा के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका में इजराइल के दक्षिणपंथी समर्थन के लिए एक हथियार के रूप में देखती है. न्यूयॉर्क में इजराइल के महावाणिज्य दूतावास में अमेरिकी प्रभावशाली लोगों के साथ एक बैठक में और अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर प्रभावशाली व्यक्ति डेबरा ली के एकाउंट पर जारी एक वीडियो में नेतन्याहू ने सोशल मीडिया को अमेरिका में अपने आधार को सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताया.

उन्होंने टिकटॉक को इस समय महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बताया. वहीं, सोशल मीडिया एक्स का भी जिक्र किया. इस बारे में एलन मस्क से चर्चा करने की बात भी कही जा रही है. उन्होंने दावा किया कि अगर टिकटॉक और एक्स पर प्रभाव हासिल किया जा सके तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसमें प्रमाणित किया गया कि टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को एक अमेरिकी संघ में स्थानांतरित करने वाला सौदा घरेलू कानून द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है.

इजराइल गाजा में अपने हमले को लेकर इस समय अलग-थलग पड़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 65,600 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को जब नेतन्याहू संबोधित करने लगे तो कई वैश्विक नेताओं ने इजराइल के गाजा में हमले के विरोध स्वरूप उनके भाषण का बहिष्कार किया और वे हॉल को छोड़कर चले गए.

इसमें खासकर अरब, मुस्लिम, अफ्रीकी और कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में बड़े पैमाने पर वैश्विक नेताओं ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है. हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे सिरे से खारिज कर दिया है.

