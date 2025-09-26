ETV Bharat / international

गाजा युद्ध पर भारी दबाव झेल रहे नेतन्याहू आज करेंगे UN को संबोधित, रखेंगे इजराइल का पक्ष

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. ( AP )

Published : September 26, 2025

संयुक्त राष्ट्र: अंतरराष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों और लगातार बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिला. संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के वार्षिक भाषण पर हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है, अक्सर विरोध होता है, यह भाषण जोरदार होता है और कभी-कभी नाटकीय आरोपों का भी कारण बनता है. लेकिन इस बार, इजराइली नेता के लिए दांव पहले से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं. हाल के दिनों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है. यूरोपीय संघ इजराइल पर शुल्क और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है. इस महीने महासभा ने एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इजराइल से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया है, जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा है कि यह एक गैर-प्रारंभिक प्रस्ताव है. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसका उन्होंने खंडन किया है. संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत दक्षिण अफ्रीका के इस आरोप पर विचार कर रही है कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया है, जिसका वह पुरजोर खंडन करता है. इस पृष्ठभूमि में, नेतन्याहू ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष-स्तरीय नेताओं की वार्षिक बैठक के लिए इजराइल में विमान में सवार होते हुए दृढ़ता दिखाई. नेतन्याहू ने कहा, "मैं अपना सच बताऊंगा. मैं उन नेताओं की निंदा करुंगा, जो हत्यारों, बलात्कारियों और बच्चों को जलाने वालों की निंदा करने के बजाय, उन्हें इजराइल के केंद्र में एक राज्य देना चाहते हैं." नेतन्याहू के दृष्टिकोण का विरोध बढ़ रहा है: इस हफ़्ते विधानसभा के एक विशेष सत्र में, एक के बाद एक देशों ने 2023 में हमास के उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले पर अपनी चिंता व्यक्त की. इसमें इजराइल में लगभग 1,200 लोग मारे गए, 251 बंधक बनाए गए और युद्ध छिड़ गया. कई प्रतिनिधियों ने गाजा में तत्काल युद्धविराम और सहायता की मांग की. इजराइल के व्यापक हमले में गाजा में 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 90 प्रतिशत आबादी विस्थापित हो गई है, और अब बढ़ती संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं.