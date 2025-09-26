ETV Bharat / international

गाजा युद्ध पर भारी दबाव झेल रहे नेतन्याहू आज करेंगे UN को संबोधित, रखेंगे इजराइल का पक्ष

इजराइल के व्यापक हमले में गाजा में 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए. 90 प्रतिशत विस्थापित आबादी अब भूख से मर रहे हैं.

Netanyahu
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 26, 2025 at 3:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

संयुक्त राष्ट्र: अंतरराष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों और लगातार बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिला.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के वार्षिक भाषण पर हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है, अक्सर विरोध होता है, यह भाषण जोरदार होता है और कभी-कभी नाटकीय आरोपों का भी कारण बनता है. लेकिन इस बार, इजराइली नेता के लिए दांव पहले से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं.

हाल के दिनों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है. यूरोपीय संघ इजराइल पर शुल्क और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है. इस महीने महासभा ने एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इजराइल से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया है, जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा है कि यह एक गैर-प्रारंभिक प्रस्ताव है.

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसका उन्होंने खंडन किया है. संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत दक्षिण अफ्रीका के इस आरोप पर विचार कर रही है कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार किया है, जिसका वह पुरजोर खंडन करता है.

इस पृष्ठभूमि में, नेतन्याहू ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष-स्तरीय नेताओं की वार्षिक बैठक के लिए इजराइल में विमान में सवार होते हुए दृढ़ता दिखाई. नेतन्याहू ने कहा, "मैं अपना सच बताऊंगा. मैं उन नेताओं की निंदा करुंगा, जो हत्यारों, बलात्कारियों और बच्चों को जलाने वालों की निंदा करने के बजाय, उन्हें इजराइल के केंद्र में एक राज्य देना चाहते हैं."

नेतन्याहू के दृष्टिकोण का विरोध बढ़ रहा है: इस हफ़्ते विधानसभा के एक विशेष सत्र में, एक के बाद एक देशों ने 2023 में हमास के उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले पर अपनी चिंता व्यक्त की. इसमें इजराइल में लगभग 1,200 लोग मारे गए, 251 बंधक बनाए गए और युद्ध छिड़ गया. कई प्रतिनिधियों ने गाजा में तत्काल युद्धविराम और सहायता की मांग की.

इजराइल के व्यापक हमले में गाजा में 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 90 प्रतिशत आबादी विस्थापित हो गई है, और अब बढ़ती संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं.

हालांकि अब 150 से ज़्यादा देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है, और इजराइल को जोरदार समर्थन दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहाकि वह इजराइल को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर कब्जा नहीं करने देंगे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि इसकी भी सीमाएं हैं.

इजराइल ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार के कई प्रमुख सदस्यों ने ऐसा करने की वकालत की है. और अधिकारियों ने हाल ही में एक विवादास्पद बस्ती परियोजना को मंजूरी दी है, जो पश्चिमी तट को प्रभावी रूप से दो भागों में बांट देगी. आलोचकों का कहना है कि इस कदम से फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाएं खत्म हो सकती हैं. ट्रंप और नेतन्याहू की इस यात्रा के दौरान मुलाकात होने वाली है.

फिलिस्तीनियों ने एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी थी: नेतन्याहू से पहले गुरुवार को फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित किया था, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने मान्यता की घोषणाओं का स्वागत किया, लेकिन कहा कि राज्य का दर्जा पाने के लिए दुनिया को और प्रयास करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, "समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनी लोगों के साथ सही व्यवहार करे" और उन्हें "कब्जे से मुक्त होने और इजराइली राजनीति के स्वभाव का बंधक न बने रहने के उनके वैध अधिकारों" का एहसास कराने में मदद करे.

अब्बास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं, जो पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का प्रशासन करता है. हमास ने 2006 में गाजा में विधायी चुनाव जीते थे, उसके अगले वर्ष अब्बास की सेना से नियंत्रण छीन लिया था.

इजराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, फिर 2005 में गाजा से वापस चला गया. फिलिस्तीनी चाहते हैं कि तीनों क्षेत्र उनके कल्पित राज्य का निर्माण करें, जो उस "द्वि-राज्य समाधान" का हिस्सा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दशकों से अपनाता आ रहा है. नेतन्याहू इसका कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य बनाने से हमास को फायदा होगा. उन्होंने गुरुवार को हवाई अड्डे पर कहा, "ऐसा नहीं होगा."

ये भी पढ़ें -

नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कहा, फिलिस्तीन नहीं होगा आजाद मुल्क

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELGAZA WARBENJAMIN NETANYAHUUNNETANYAHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.