इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई कसम, कहा- अब फिलीस्तीन हमारा होगा

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. ( AP )

यरूशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बस्ती परियोजना के लिए हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए संकल्प लिया कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा. यरूशलम के ठीक पूर्व में स्थित इजराइली बस्ती माले अदुमिम में आयोजित कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा, "हम अपना वादा पूरा करेंगे कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, यह जगह हमारी है." "हम अपनी विरासत, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे... हम शहर की आबादी को दोगुना करने जा रहे हैं." इस कार्यक्रम का उनके कार्यालय द्वारा सीधा प्रसारण किया गया. इजराइल लंबे समय से E1 नामक लगभग 12 वर्ग किलोमीटर (5 वर्ग मील) भूमि पर निर्माण करने की महत्वाकांक्षा रखता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विरोध के कारण यह योजना वर्षों से रुकी हुई थी. यह स्थल यरुशलम और इजराइली बस्ती माले अदुमिम के बीच, फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले मार्गों के पास स्थित है. पिछले महीने, इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस अति-संवेदनशील भूमि पर लगभग 3,400 घर बनाने की योजना का समर्थन किया था. वहीं स्मोट्रिच की घोषणा की कड़ी निंदा की गई. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह समझौता प्रभावी रूप से पश्चिमी तट को दो भागों में विभाजित कर देगा और एक निकटवर्ती फिलिस्तीनी राज्य के लिए "अस्तित्व का खतरा" पैदा करेगा.