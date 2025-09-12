ETV Bharat / international

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई कसम, कहा- अब फिलीस्तीन हमारा होगा

ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी सरकारों ने घोषणा की है कि वे इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगी.

No Palestinian State
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (AP)
author img

By AFP

Published : September 12, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

यरूशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बस्ती परियोजना के लिए हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए संकल्प लिया कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा.

यरूशलम के ठीक पूर्व में स्थित इजराइली बस्ती माले अदुमिम में आयोजित कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा, "हम अपना वादा पूरा करेंगे कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, यह जगह हमारी है." "हम अपनी विरासत, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे... हम शहर की आबादी को दोगुना करने जा रहे हैं." इस कार्यक्रम का उनके कार्यालय द्वारा सीधा प्रसारण किया गया.

इजराइल लंबे समय से E1 नामक लगभग 12 वर्ग किलोमीटर (5 वर्ग मील) भूमि पर निर्माण करने की महत्वाकांक्षा रखता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विरोध के कारण यह योजना वर्षों से रुकी हुई थी. यह स्थल यरुशलम और इजराइली बस्ती माले अदुमिम के बीच, फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले मार्गों के पास स्थित है.

पिछले महीने, इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस अति-संवेदनशील भूमि पर लगभग 3,400 घर बनाने की योजना का समर्थन किया था.

वहीं स्मोट्रिच की घोषणा की कड़ी निंदा की गई. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह समझौता प्रभावी रूप से पश्चिमी तट को दो भागों में विभाजित कर देगा और एक निकटवर्ती फिलिस्तीनी राज्य के लिए "अस्तित्व का खतरा" पैदा करेगा.

पश्चिमी तट पर 1967 से कब्जे वाली सभी इजराइली बस्तियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं, भले ही उनके पास इज़राइली नियोजन अनुमति हो या न हो.

ब्रिटेन और फ़्रांस सहित कई पश्चिमी सरकारों ने घोषणा की है कि वे इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का इरादा रखते हैं.

ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजराइल फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए विनाशकारी गाजा युद्ध में युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है, तो वह यह कदम उठाएगा. हाल के महीनों में, दक्षिणपंथी इजराइली मंत्रियों ने खुले तौर पर इजराइल द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने का आह्वान किया है.

पश्चिमी तट पर बस्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले इज़राइली एनजीओ पीस नाउ ने पिछले हफ़्ते कहा था कि ई1 में बुनियादी ढांचे का काम कुछ महीनों में और आवास निर्माण लगभग एक साल के भीतर शुरू हो सकता है. इसने कहा कि ई1 योजना "इजराइल के भविष्य और शांतिपूर्ण द्वि-राज्य समाधान की किसी भी संभावना के लिए घातक" है.

इजराइल द्वारा कब्जा किए गए पूर्वी यरुशलम को छोड़कर, पश्चिमी तट लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों और लगभग 5,00,000 इजराइली प्रवासियों का घर है.

ये भी पढ़ें -

दोहा पर बमबारी के बाद इजराइल ने यमन को दहलाया, एयरस्ट्राइक में 35 लोगों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

THERE WILL BE NO PALESTINIAN STATEBENJAMIN NETANYAHUISRAELPALESTINENO PALESTINIAN STATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.