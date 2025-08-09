Essay Contest 2025

कब्जा करने की इजराइली योजना से सिहर उठ रहे हैं गाजावासी - GAZA CRISIS

नेतन्याहू कार्यालय ने कहाकि इजराइली सेना "युद्धक्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी."

Gaza Crisis
8 अगस्त, 2025 को दक्षिणी इजराइल से उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइली जमीनी और हवाई अभियानों के दौरान नष्ट हुई इमारतों के पीछे सूर्यास्त. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : August 9, 2025 at 2:36 PM IST

10 Min Read

यरूशलम: इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि वह गाजा शहर पर कब्जा करके हमास के साथ अपने 22 महीने से चल रहे युद्ध को और तेज करेगा. इससे गाजा में अब भी बंधक बनाए गए फिलिस्तीनी नागरिकों और इजराइली बंधकों में भय का माहौल है. वहीं संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव फिर से बढ़ गया है.

इजराइल के हवाई और जमीनी युद्ध ने गाजा में हजारों लोगों की जान ले ली है. अधिकांश आबादी को विस्थापित कर दिया है. विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है. इतनी ही नहीं इस क्षेत्र को अकाल की ओर धकेल दिया है.

वहीं एक और बड़े जमीनी अभियान का समय स्पष्ट नहीं है. इसके लिए संभवतः हज़ारों सैनिकों को जुटाना होगा और नागरिकों को जबरन निकालना होगा. इससे गाजा का मानवीय संकट निश्चित रूप से और बिगड़ जाएगा.

गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना से वाकिफ एक अधिकारी ने कहा कि इसकी शुरुआत की कोई तारीख तय नहीं है. अधिकारी ने संवेदनशील मामलों पर चर्चा के लिए नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने घोषणा की है कि इजराइल की योजनाओं पर एक आपात बैठक रविवार सुबह 10 बजे (पूर्वी समय) के लिए पुनर्निर्धारित की गई है. यह बैठक पहले शनिवार दोपहर 3 बजे (पूर्वी समय) होने वाली थी.

हालांकि इस महीने परिषद की अध्यक्षता कर रहे पनामा स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस विषय में कोई विवरण नहीं दिया. शनिवार को यहूदी विश्राम दिवस है और इजराइल निश्चित रूप से बैठक में बोलना चाहेगा.

अरब अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मिस्र और कतर के मध्यस्थ एक नया ढांचा तैयार कर रहे हैं. इसमें गाजा में युद्ध की समाप्ति और गाजा पट्टी से इजराइली सेना की वापसी के बदले में सभी बंधकों जीवित और मृत को एक साथ रिहा करना शामिल होगा.

इजराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंज़ूरी देने से पहले, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में व्यापक योजनाओं का खाका पेश किया था.

उन्होंने कहा था कि इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना बना रहा है. इजराइल पहले से ही गाजा के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर नियंत्रण रखता है. हमास ने इजराइल की योजनाओं को खारिज कर दिया है. समूह ने एक बयान में कहा, "हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाना आसान नहीं होगा."

नेतन्याहू ने और भी व्यापक युद्ध की योजना का संकेत दिया था
इजराइल के सहयोगी फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा सहित अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने मीडिया में भुखमरी की खबरें आने पर बढ़ते सदमे के बीच युद्ध की आलोचना तेज कर दी है. जर्मनी ने शुक्रवार को कहा कि वह अगली सूचना तक गाजा में इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैन्य उपकरणों के निर्यात को अधिकृत नहीं करेगा. अगर नेतन्याहू इजराइल की एकतरफा वापसी के दो दशक बाद, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने की व्यापक योजनाओं पर अमल करते हैं, तो तनाव और बढ़ सकता है.

इजराइल की नई योजना का उद्देश्य आंशिक रूप से हमास पर इजरायल की शर्तों पर युद्ध विराम स्वीकार करने का दबाव बनाना हो सकता है. यह इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर की चिंताओं को भी प्रतिबिंबित कर सकता है. जिन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि विस्तारित अभियान हमास द्वारा बंधक बनाए गए शेष 20 या उससे अधिक जीवित बंधकों को खतरे में डाल देंगे. साथ ही लगभग दो साल के क्षेत्रीय युद्धों के बाद इजराइल की सेना पर और दबाव डालेंगे.

सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सेना "युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी."

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल और इजराइल के रक्षा एवं सुरक्षा मंच के अध्यक्ष अमीर अवीवी ने अनुमान लगाया कि लगभग 30,000 सैनिकों को जुटाने, फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालने और गाजा शहर पर कब्जा करने में तीन महीने से भी कम समय लगेगा.

हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल में घुसकर युद्ध छेड़ दिया था. इसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया था. अधिकतर बंधकों को युद्ध विराम या अन्य समझौतों के तहत रिहा कर दिया गया है. हालांकि 50 लोग गाजा के अंदर ही रह गए हैं. इजराइल का मानना है कि उनमें से 20 जीवित हैं.

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजराइल के जवाबी अभियान में 61,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. हालांकि मंत्रालय यह नहीं बताता कि कितने लड़ाके थे या नागरिक. यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है और इसमें चिकित्सा पेशेवर कार्यरत हैं. संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र विशेषज्ञ मंत्रालय के आंकड़ों को हताहतों का सबसे विश्वसनीय अनुमान मानते हैं. इजराइल ने अपनी ओर से कोई संख्या बताए बिना इन आंकड़ों पर विवाद किया है.

मध्यस्थों ने युद्ध समाप्त करने का फिर प्रयास किया
चर्चा की संवेदनशीलता के कारण गुमनाम रहने की शर्त पर बात करने वाले दो अधिकारियों के मुताबिक, नए युद्ध विराम के प्रयासों को प्रमुख अरब खाड़ी राजतंत्रों का समर्थन प्राप्त है. एक अधिकारी सीधे तौर पर विचार-विमर्श में शामिल है और दूसरे को इन प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि राजतंत्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इजराइल गाजा पर फिर से पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तो क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है.

अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया कि हमास के हथियारों के साथ क्या किया जाए. इस विवादास्पद मुद्दे को संबोधित करने के लिए है, जहां इजराइल पूर्ण निरस्त्रीकरण चाहता है और हमास इनकार कर रहा है. प्रयासों में सीधे तौर पर शामिल अधिकारी ने कहा कि "हथियारों को रोकने" पर चर्चा चल रही है. इसमें हमास अपने हथियारों को अपने पास तो रख सकता है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसमें समूह से पट्टी में सत्ता छोड़ने का भी आह्वान किया गया है.

अधिकारी ने कहा कि एक फिलिस्तीनी-अरब समिति गाजा का संचालन करेगी और मध्य पूर्व में अमेरिका के दो सहयोगियों द्वारा प्रशिक्षित एक नए पुलिस बल के साथ फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना होने तक पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख करेगी. यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिमी समर्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण इसमें क्या भूमिका निभाएगा. दूसरे अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को इस रूपरेखा की व्यापक रूपरेखा से अवगत करा दिया गया है.

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर कहा कि समूह को अभी तक युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने के नवीनतम प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है. एपी ने टिप्पणी के लिए कतर, मिस्र और इजराइल की सरकारों के साथ-साथ व्हाइट हाउस से भी संपर्क किया.

युद्ध की समाप्ति की कामना
अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान बंधक परिवारों से कहा कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक "सब कुछ या कुछ नहीं" समझौते पर आगे बढ़ने के लिए अपना दृष्टिकोण बदल रहा है. यह बात बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने एपी को बताई. उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्योंकि उन्हें इस निजी बैठक के बारे में बोलने का अधिकार नहीं था.

7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइली युद्ध के पीछे एकजुट हो गए, लेकिन बंधकों के कैद में रहने के कारण असंतोष लगातार बढ़ता गया है. बंधकों के कुछ परिवारों और उनके समर्थकों ने हमास के साथ युद्धविराम की मांग करते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, ताकि उनके प्रियजन घर लौट सकें.

बंधक मतन ज़ंगाउकर की मां, इनाव ज़ंगाउकर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "पूरा इजराइल एक व्यापक समझौता और युद्ध का अंत चाहता है." "इजराइल राज्य को अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए, हमें अपने प्रियजनों के साथ 22 महीनों से हो रहे इस अन्याय को समाप्त करना होगा."

'यहां कब्जा करने लायक कुछ भी नहीं है': इजराइल ने गाजा शहर पर बार-बार बमबारी की है और कई छापे मारे हैं, लेकिन जैसे-जैसे आतंकवादी फिर से संगठित होते गए, वे बार-बार इन इलाकों में लौट आए. आज, यह गाजा के उन गिने-चुने इलाकों में से एक है जिसे इजराइली बफर ज़ोन नहीं बनाया गया है और न ही वहां से लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं. गाजा शहर की उम्म यूसुफ़ ने बताया कि वह अपने घर लौटने से पहले 16 महीने से ज़्यादा समय तक शहर छोड़कर गई थीं.

'यह इलाका पूरी तरह मलबे से भरा है. ये मलबा रेत का ढेर है. यहां कब्जा करने लायक कुछ भी नहीं है. उसने कहा "यहां कोई जीवन नहीं है." वहां एक बड़ा जमीनी अभियान दसियों हजार लोगों को विस्थापित कर सकता है और भूख से त्रस्त क्षेत्र में भोजन पहुंचाने के प्रयासों को और बाधित कर सकता है.

शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया के अनुसार, उत्तरी गाजा में इजराइल द्वारा संचालित ज़िकिम क्रॉसिंग पर शुक्रवार को कम से कम 6 फ़िलिस्तीनी मारे गए. और 140 से ज़्यादा घायल हो गए. यहीं से संयुक्त राष्ट्र सहायता काफिले प्रवेश करते हैं. शिफा अस्पताल में मृतकों और घायलों का इलाज किया गया था.

उन्होंने कहा कि सभी 6 लोग इजराइली गोलीबारी में मारे गए. इजराइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई. यह स्पष्ट नहीं है कि गाजा शहर में अब भी कितने लोग हैं. संघर्ष के शुरुआती हफ़्तों में निकासी के आदेशों के तहत लाखों लोग भाग गए थे. लेकिन इस साल की शुरुआत में हुए युद्ध विराम के दौरान कई लोग वापस लौट आए.

