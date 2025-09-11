दोहा पर बमबारी के बाद इजराइल ने यमन को दहलाया, एयरस्ट्राइक में 35 लोगों की मौत
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा दल आग बुझाने और मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं.
Published : September 11, 2025 at 2:34 PM IST
सना: कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने यमन की राजधानी सना और अल-जौफ प्रांत में हवाई हमले किए जाने से कम से कम 35 लोग मारे गए हैं. यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सना और अल-जौफ पर इजराइली हमले में 131 लोग घायल हुए हैं.
मंत्रालय ने इन आंकड़ों को प्रारंभिक बताया और चेतावनी दी कि बचाव दल द्वारा पीड़ितों की तलाश जारी रहने के कारण यह संख्या बढ़ सकती है. मंत्रालय ने कहा कि हमलों में नागरिक और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिनमें सना के अल-तहरीर इलाके के घर, शहर के दक्षिण-पश्चिम में 60वीं स्ट्रीट पर स्थित एक मेडिकल फैसेलिटी और अल-हज़्म में एक सरकारी परिसर शामिल हैं.
मंत्रालय ने आगे कहा कि नागरिक सुरक्षा दल बमबारी से लगी आग बुझाने और मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं. हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी के अनुसार इन स्ट्राइक का लक्ष्य दक्षिण-पश्चिम सना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ अल-हज़्म में स्थानीय सरकारी परिसर था.
चिकित्सा केंद्र को निशाना बनाया
अल मसीरा टीवी ने बुधवार को टेलीग्राम पर पोस्ट किया,"मोरल गाइडेंस हेडक्वार्टर पर इजराइली हमले के परिणामस्वरूप कई लोग शहीद हुए, घायल हुए और कई घर क्षतिग्रस्त हुए." उन्होंने आगे बताया कि हमले में कई लोग हताहत हुए हैं. वहीं, यमन ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ने कहा कि इजराइली जेट विमानों ने सना में अल-सित्तीन स्ट्रीट पर एक चिकित्सा केंद्र को निशाना बनाया.
हूती के प्रवक्ता का बयान
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि समूह ने इजराइली घुसपैठ के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कुछ इजराइली विमानों को अपने हथियार दागने से पहले ही वापस भेज दिया गया.
समूह ने टेलीग्राम के माध्यम से कहा, "हमारे देश के खिलाफ जायोनी आक्रमण का सामना करते हुए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं. इससे कुछ लड़ाकू टुकड़ियों को अपना आक्रमण शुरू करने से पहले ही पीछे हट गईं और एक बड़ा हमला विफल कर दिया गया."
इजराइली सेना ने हमले की पुष्टि की
एक बयान में इजराइली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने सना और अल-जौफ़ में ठिकानों पर हमला किया.एक सैन्य बयान में कहा गया, "कुछ समय पहले, IAF [इज़राइली वायु सेना] ने यमन के सना और अल-जौफ क्षेत्रों में हूथी आतंकवादी शासन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया."
हूती ड्रोन हमले के जवाब में हमला
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला कुछ दिन पहले इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में किया गया था.उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इस [हमले] ने हमारे हाथ कमजोर नहीं किए - हमने आज फिर से हवाई हमले किए, उनके आतंकवादी ठिकानों पर, बड़ी संख्या में आतंकवादियों वाले आतंकवादी ठिकानों पर, और अन्य ठिकानों पर भी हमले किए." उन्होंने धमकी दी, "हम हमले जारी रखेंगे जो कोई भी हम पर हमला करेगा, जो कोई भी हम पर हमला करेगा - हम उन तक पहुंचेंगे."
यह भी पढ़ें- 'इस बार नहीं मार पाए, तो अगली बार...', कतर पर हमले के बाद हमास को इजराइल का संदेश