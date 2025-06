ETV Bharat / international

'किसी भी हमले के गंभीर परिणाम होंगे', ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी - ISRAEL IRAN WAR

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ( File Photo / ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 18, 2025 at 10:49 PM IST | Updated : June 19, 2025 at 12:27 AM IST 4 Min Read

दुबई: इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी के बाद भी ईरान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है. ईरान ने कहा कि वह इजराइल के साथ संघर्ष में आत्मसमर्पण नहीं करेगा. ईरान ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार रात को कहा कि इजराइल पर हमलों की 12वीं लहर में लंबी दूरी की सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है. IRGC ने एक बयान में चेतावनी दी कि कब्जे वाली भूमि के ऊपर का आसमान ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए खुला है. आईआरजीसी ने कहा, मिसाइल हमले केंद्रित और निरंतर होंगे, और हमने यहूदियों के लिए नरक के द्वार खोल दिए हैं. इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला (AP) सेजिल-2 ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. बयान में कहा गया है, "सुपर-हैवी, लंबी दूरी की सेजिल-2 मिसाइलों के प्रक्षेपण के साथ ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं लहर शुरू हो गई है." ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बुधवार को टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा कि ईरान थोपे गए युद्ध और शांति को स्वीकार नहीं करेगा. साथ ही चेतावनी दी कि उसके क्षेत्र पर किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर अपूरणीय परिणाम होंगे. उन्होंने कहा कि ईरान किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उनके लोग धमकियों की भाषा का ठीक से जवाब नहीं देते. उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले गंभीर गलती है और उन्हें दंडित किया जा रहा है. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. खामेनेई ने कहा कि संघर्ष में अमेरिका की भागीदारी इजराइल की कमजोरी और अक्षमता का संकेत है. तेहरान में इजराइली हमले के बाद की तस्वीर (AP) खामेनेई के बयान के बाद ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर इजराइली हमले में शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "मैं यह कर सकता हूं, मैं यह नहीं भी कर सकता हूं."

इससे पहले, बुधवार को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को "अंतिम अल्टीमेटम" दिया है क्योंकि वह ईरान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं. वहीं, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की टिप्पणियों के जवाब में एक्स पर कहा कि ईरान "दबाव में" बातचीत या शांति स्वीकार नहीं करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को एक पोस्ट में कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का ठिकाना अमेरिका को पता है, लेकिन हम अभी उन पर हमला नहीं करेंगे. ट्रंप की इस धमकी पर ईरानी मिशन ने कहा, "उनके झूठ से ज्यादा घृणित बात सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता को 'हत्या' करने की उनकी कायरतापूर्ण धमकी है." मिशन ने आगे कहा कि ईरान किसी भी खतरे का जवाब जवाबी धमकी से देगा, और किसी भी कार्रवाई का जवाबी उपायों से देगा. इजराइल और ईरान लगातार छठे दिन एक-दूसरे पर हमले करना जारी रखे हैं. इजराइल ने कहा है कि उसने बुधवार को ईरान के 40 स्थलों पर हमले किए हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूज उत्पादन और हथियार सुविधाएं भी शामिल हैं, जबकि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की नई लहर दागी. इजराइली सेना बुधवार रात को कहा कि ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं. सेना का कहना है कि इजराइल की रक्षा प्रणालियां मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रही हैं. सेना ने इजराइल में लोगों को आश्रय स्थलों पर जाने का भी आदेश दिया. इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उसके ताजा हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है. भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु

संघर्ष के बीच भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, "भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है." ईरान में 4,000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है, और मंगलवार को उन्हें सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में प्रवेश करने में सहायता की है. बयान में कहा गया, "ये छात्र 18 जून को 14:55 बजे एक विशेष उड़ान से येरेवन से रवाना हुए और ऑपरेशन सिंधु के शुरुआती चरणों के हिस्से के रूप में 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे." यह भी पढ़ें- 1947 में इजराइल को मान्यता से लेकर सद्दाम हुसैन की हत्या तक, मध्य पूर्व में अमेरिकी दखल का इतिहास

दुबई: इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी के बाद भी ईरान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है. ईरान ने कहा कि वह इजराइल के साथ संघर्ष में आत्मसमर्पण नहीं करेगा. ईरान ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार रात को कहा कि इजराइल पर हमलों की 12वीं लहर में लंबी दूरी की सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है. IRGC ने एक बयान में चेतावनी दी कि कब्जे वाली भूमि के ऊपर का आसमान ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए खुला है. आईआरजीसी ने कहा, मिसाइल हमले केंद्रित और निरंतर होंगे, और हमने यहूदियों के लिए नरक के द्वार खोल दिए हैं. इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला (AP) सेजिल-2 ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. बयान में कहा गया है, "सुपर-हैवी, लंबी दूरी की सेजिल-2 मिसाइलों के प्रक्षेपण के साथ ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं लहर शुरू हो गई है." ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बुधवार को टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा कि ईरान थोपे गए युद्ध और शांति को स्वीकार नहीं करेगा. साथ ही चेतावनी दी कि उसके क्षेत्र पर किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर अपूरणीय परिणाम होंगे. उन्होंने कहा कि ईरान किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा और उनके लोग धमकियों की भाषा का ठीक से जवाब नहीं देते. उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले गंभीर गलती है और उन्हें दंडित किया जा रहा है. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. खामेनेई ने कहा कि संघर्ष में अमेरिका की भागीदारी इजराइल की कमजोरी और अक्षमता का संकेत है. तेहरान में इजराइली हमले के बाद की तस्वीर (AP) खामेनेई के बयान के बाद ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर इजराइली हमले में शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "मैं यह कर सकता हूं, मैं यह नहीं भी कर सकता हूं." इससे पहले, बुधवार को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को "अंतिम अल्टीमेटम" दिया है क्योंकि वह ईरान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं. वहीं, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की टिप्पणियों के जवाब में एक्स पर कहा कि ईरान "दबाव में" बातचीत या शांति स्वीकार नहीं करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को एक पोस्ट में कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का ठिकाना अमेरिका को पता है, लेकिन हम अभी उन पर हमला नहीं करेंगे. ट्रंप की इस धमकी पर ईरानी मिशन ने कहा, "उनके झूठ से ज्यादा घृणित बात सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता को 'हत्या' करने की उनकी कायरतापूर्ण धमकी है." मिशन ने आगे कहा कि ईरान किसी भी खतरे का जवाब जवाबी धमकी से देगा, और किसी भी कार्रवाई का जवाबी उपायों से देगा. इजराइल और ईरान लगातार छठे दिन एक-दूसरे पर हमले करना जारी रखे हैं. इजराइल ने कहा है कि उसने बुधवार को ईरान के 40 स्थलों पर हमले किए हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूज उत्पादन और हथियार सुविधाएं भी शामिल हैं, जबकि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की नई लहर दागी. इजराइली सेना बुधवार रात को कहा कि ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं. सेना का कहना है कि इजराइल की रक्षा प्रणालियां मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रही हैं. सेना ने इजराइल में लोगों को आश्रय स्थलों पर जाने का भी आदेश दिया. इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उसके ताजा हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है. भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु

संघर्ष के बीच भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, "भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है." ईरान में 4,000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है, और मंगलवार को उन्हें सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में प्रवेश करने में सहायता की है. बयान में कहा गया, "ये छात्र 18 जून को 14:55 बजे एक विशेष उड़ान से येरेवन से रवाना हुए और ऑपरेशन सिंधु के शुरुआती चरणों के हिस्से के रूप में 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे." यह भी पढ़ें- 1947 में इजराइल को मान्यता से लेकर सद्दाम हुसैन की हत्या तक, मध्य पूर्व में अमेरिकी दखल का इतिहास

Last Updated : June 19, 2025 at 12:27 AM IST