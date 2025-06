ETV Bharat / international

Israel-Iran Conflict: होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है, इसकी नाकाबंदी से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? - WHAT IS STRAIT OF HORMUZ

हैदराबाद: इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है. यह रणनीतिक जलमार्ग 'दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोकपॉइंट' है. यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलडमरूमध्य को यातायात के लिए बंद करने की धमकी दी है, जिससे व्यापार पर प्रतिबंध लग सकता है और वैश्विक तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है. आइये जानते हैं होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व और नाकाबंदी के संभावित प्रभाव के बारे में.... होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है

ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोकपॉइंट है क्योंकि इस जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में तेल का पारगमन होता है. होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग 161 किलोमीटर लंबा और अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ तीन किलोमीटर चौड़ी है. होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व

होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादों का परिवहन होता है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के मुताबिक, 2022 में होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर प्रतिदिन औसतन 21 मिलियन बैरल तेल का पारगमन हुआ, जो वैश्विक कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 21 प्रतिशत है. ओपेक (OPEC) के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जलडमरूमध्य से करते हैं, मुख्य रूप से एशिया को. इसके अलावा, दुनिया की एक तिहाई तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी इसी जलमार्ग से होकर गुजरती है. जलडमरूमध्य के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग इसे दुनिया की तेल धमनी भी कहते हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं

लंबे समय से संघर्ष के दौरान दबाव बनाने के लिए जहाजों के मार्गों पर हमला किया जाता रहा है. गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से, यमन के हूती विद्रोही अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ लाल सागर में प्रवेश करने वाले बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हमला कर रहे हैं. जबकि हूती के हमलों ने वैश्विक वाणिज्य को प्रभावित किया है. हूती हमलों से बचने के लिए जहाज अफ्रीका के चारों ओर नौकायन करके लाल सागर से बच सकते हैं, जो एक लंबी लेकिन सुरक्षित यात्रा है. हालांकि, होर्मुज से गुजरे बिना खाड़ी से बाहर समुद्र के रास्ते कुछ भी भेजने का कोई विकल्प नहीं है. नाकाबंदी का संभावित वैश्विक प्रभाव

कच्चे तेल के निर्यात के लिए इस प्रमुख जलमार्ग से गुजरने में किसी भी तरह की रुकावट, यहां तक ​​कि अस्थायी रूप से भी, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि कर सकती है, शिपिंग लागत बढ़ा सकती है, और आपूर्ति में काफी देरी कर सकती है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए ऊर्जा विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी तरह की नाकाबंदी या बड़े व्यवधान से तेल की कीमतें "100 डॉलर प्रति बैरल से कहीं अधिक" बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस तरह के किसी भी व्यवधान से व्यापार में भारी प्रतिबंध लगेगा और दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा. यहां तक ​​कि खाड़ी देशों से पेट्रोल का आयात न करने वाले देश भी प्रभावित होंगे, अगर जलडमरूमध्य बंद हो जाता है, क्योंकि आपूर्ति में बड़ी गिरावट से वैश्विक बाजार में प्रति बैरल की कीमत बढ़ जाएगी. इजराइल पर प्रभाव: इजराइल इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. अरब न्यूज के अनुसार, यहूदी राष्ट्र इजराइल की अनुमानित 220,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की खपत भूमध्य सागर के रास्ते होती है, जिसमें अजरबैजान (बाकू-त्बिलिसी-सेहान पाइपलाइन के माध्यम से निर्यात किया जाता है, जो तुर्की से होकर पूर्वी भूमध्य सागर तक जाती है), अमेरिका, ब्राजील, गबोन और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं. क्या ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी कर सकता है?

ईरान ने पहले भी इसी तरह की धमकियां दी हैं - जिसमें ट्रंप के पिछले प्रशासन के साथ परमाणु तनाव के दौरान भी शामिल है - लेकिन कभी भी उन पर अमल नहीं किया. एक शिपिंग विश्लेषक ने कहा, "उन्होंने धमकी का इस्तेमाल लाभ उठाने के लिए किया है, कार्रवाई के लिए नहीं."

संयुक्त राष्ट्र के कानून के अनुसार, देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील (13.8 मील) तक नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अपने सबसे संकरे बिंदु पर, होर्मुज जलडमरूमध्य और इसके शिपिंग लेन पूरी तरह से ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में स्थित हैं. ईरान की ओर से पूरी तरह नाकाबंदी न करने के कई कारण हैं, भले ही वह सैद्धांतिक रूप से ऐसा करने की धमकी दे रहा हो. अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है: अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोगियों के साथ मिलकर जलमार्ग पर गश्त करता है. पूरी नाकाबंदी से पश्चिमी देशों की तरफ से सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ जाएगी. चीन कारक: ईरान और चीन के बीच अच्छे संबंध हैं. चीन तेल का प्रमुख आयातक है और ईरान के तेल निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा चीन का है. अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाता है, तो चीन को होने वाले शिपमेंट प्रभावित होंगे. ईरान पर आर्थिक प्रभाव: यह ईरान के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ेंगी, जिससे शासन में अस्थिरता आएगी. ईरान पहले से ही बहुत सारे आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहा है. कोई भी ऐसा कदम जिससे लोगों में आर्थिक असंतोष पैदा हो सकता है, शासन के लिए विनाशकारी परिणाम लाएगा. ओमान कारक: होर्मुज जलडमरूमध्य का अधिकांश भाग ओमान में स्थित है और इतना चौड़ा है कि इसे पूरी तरह से बंद करना लगभग असंभव होगा. हालांकि जहाज निश्चित रूप से ईरानी जलक्षेत्र से होकर गुजरते हैं, लेकिन ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं. भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भारत, जो अपने कच्चे तेल का लगभग दो-तिहाई और एलएनजी का लगभग आधा हिस्सा होर्मुज के माध्यम से आयात करता है, नाकाबंदी की स्थिति में काफी नुकसान उठा सकता है. होर्मुज जलडमरूमध्य में बंद होने या व्यवधान से भारत के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. इसका लगभग 70% कच्चा तेल और लगभग 40% एलएनजी आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है. अकेले कतर ने 2024 में लगभग 10 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति की थी. कोई भी रुकावट ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. ऊर्जा की कीमतें: तेल और गैस की बढ़ती कीमतें घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं, विशेष रूप से परिवहन और खाद्य क्षेत्र में. मुद्रा दबाव: बढ़ते आयात बिल से चालू खाता घाटा बढ़ेगा और रुपया कमजोर होगा. क्षेत्रीय प्रभाव: विमानन, लॉजिस्टिक्स, टायर और विनिर्माण क्षेत्रों को लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, भारत के पास सामरिक तेल भंडार हैं, फिर भी विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि ये भंडार अल्पकालिक आपूर्ति संकट के लिए बनाए गए हैं, न कि क्षेत्रीय युद्ध से उत्पन्न होने वाली स्थायी बाधा के लिए. यह भी पढ़ें- ताबड़तोड़ हमले कर रहे दो कट्टर दुश्मन देश, ईरान और इजराइल में तबाही का मंजर, तेहरान से भाग रहे लोग