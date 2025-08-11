तेल अवीव: गाजा शहर में अल-शिफा अस्पताल के बाहर पत्रकारों के एक तम्बू पर इजराइली हमले में कम से कम पांच पत्रकार मारे की खबर है. वहीं इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर घोषणा की कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी शेष बंधकों को रिहा कर दे तो युद्ध कल ही समाप्त हो सकता है.

पत्रकारों पर हमास के लिए काम करने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार इजराइली सेना ने हत्या की पुष्टि की है. साथ ही आरोप लगाया है कि वह अल जजीरा पत्रकार के वेश में हमास के लिए काम कर रहे थे.

आईडीएफ ने एक्स पर लिखा कि हमास आतंकवादी अनस अल-शरीफ मारा गया, जो खुद को अल जजीरा का पत्रकार बताता था.

अल-शरीफ हमास के आतंकवादी समूह का प्रमुख था और उसने इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट हमले किए थे. पोस्ट में आगे कहा गया, 'गाजा से मिली खुफिया जानकारी और दस्तावेज जिनमें रोस्टर, आतंकवादी प्रशिक्षण सूची और वेतन रिकॉर्ड शामिल हैं. ये साबित करते हैं कि वह अल जजीरा से जुड़ा एक हमास कार्यकर्ता था. प्रेस बैज आतंकवाद के लिए ढाल नहीं है.'

अल जजीरा के अनुसार न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स 7 अक्टूबर, 2023 से कम से कम 186 पत्रकारों की हत्या की पुष्टि करने में सक्षम रही है. कम से कम 90 पत्रकारों को इजरायल ने कैद कर लिया है. अल जजीरा के अनुसार इजरायली सेना युद्ध की शुरुआत से ही गाजा पट्टी में पत्रकारों, फोटोग्राफरों और स्थानीय मीडियाकर्मियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर रही है ताकि उनकी रिपोर्टों को चुप कराया जा सके.

अल जजीरा के अनुसार यह हमला इजराइली प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी मीडिया को यह बताने के कुछ घंटों बाद हुआ कि उन्होंने कुछ विदेशी पत्रकारों को गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है. नेतन्याहू ने येरुशलम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'वास्तव में हमने निर्णय लिया है, और मैंने सेना को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि विदेशी पत्रकारों, अधिकाधिक विदेशी पत्रकारों को यहां लाया जाए.'

उन्होंने कहा, 'सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जा सकता है.' इजरायली अधिकारियों ने लंबे समय से किसी भी विदेशी मीडिया को गाजा पट्टी में प्रवेश करने से रोक दिया है, जबकि उन्होंने अक्टूबर 2023 से लगभग 200 स्थानीय फिलिस्तीनी पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाया और मार डाला है.

नेतन्याहू बोले- युद्ध कल ही खत्म हो सकता है

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि गाजा में किसी भी तरह की शत्रुता जारी रहने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आतंकवादी संगठन हमास के कंधों पर है. उन्होंने रविवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बताया कि हमास के पास अभी भी गाजा में हजारों सशस्त्र आतंकवादी हैं. वह 7 अक्टूबर के नरसंहार को दोहराने और ऐसा बार-बार करने की कसम खाता है. जबकि वह खुले तौर पर इजराइल को नष्ट करने के अपने लक्ष्य का दावा करता है.

हमास गाजावासियों को गुलाम बनाता: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा, 'अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी शेष बंधकों को रिहा कर दे तो युद्ध कल ही समाप्त हो सकता है. उन्होंने कहा, 'हमास गाजावासियों को गुलाम बनाता है, उनका भोजन चुराता है, जब वे सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोली मार देता है. मुझे लगता है कि यह शिक्षाप्रद है कि अब, कई गाजावासी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. वे हमसे और दुनिया से भीख माँग रहे हैं. हमें आजाद करो और गाजा को हमास से आजाद करो.'

इजराइल का लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने आगे कहा, 'कोई भी देश अपने नागरिकों से बस कुछ ही दूरी पर एक नरसंहारकारी आतंकवादी संगठन एक ऐसे संगठन को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध हो.' उन्होंने आगे कहा कि इजराइल का लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि गाजा को आजाद कराना है. उसे हमास 'आतंकवादियों' से आजाद कराना है.'

प्रधानमंत्री ने बताया कि गाजा के लिए इजराइल की योजना भविष्य में आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए इजराइल से लगती सीमा पर एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना और वहां एक नागरिक प्रशासन स्थापित करना है जो इजराइल के साथ शांति से रहना चाहेगा.