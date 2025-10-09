ETV Bharat / international

गाजा में अमन-चैन होगा, जल्द रिहा होंगे सभी बंधक, गाजा पीस प्लान पर ट्रंप का ऐलान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप शुक्रवार सुबह वाशिंगटन डीसी के वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर में नियमित वार्षिक जाँच के लिए जाने वाले हैं. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि वह मिडिल ईस्ट की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ वार्ताकार इसके तुरंत बाद हमास और इजराइल के बीच युद्धविराम को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा! यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल, सभी आसपास के देशों और अमेरिका के लिए एक महान दिन है और हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों को धन्यवाद देते हैं. जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया. शांति स्थापित करने वाले धन्य हैं!'

राष्ट्रपति ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा. ये एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की ओर पहला कदम होगा.'

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसस अब आशा की जा रही है कि गाजा में अमन-चैन कायम होगा. पिछले दो वर्षों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी था. बीच में कई बार अल्पकालिक युद्धविराम हुए थे.

अल जजीरा ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि वार्ता की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि हमास के गाजा प्रमुख, खलील अल-हय्या, मिस्र के खुफिया प्रमुख के साथ ऐतिहासिक गाजा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार समझौते की घोषणा गुरुवार को की जा सकती है. फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को लिखे पत्र में इजरायल पर गाजा में नरसंहारकारी युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि तबाही चरम स्तर पर पहुंच गई है.

फिलिस्तीन के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रकाशित पत्र में कहा गया, 'शेष विश्व रक्तपात को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहा है जबकि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने नरसंहार युद्ध को जारी रखे हुए है. इजराइल कब्जा करने वाली शक्ति है. इसमें कहा गया है कि इजरायल ने सामूहिक दंड के अपने आपराधिक मार्ग पर जोर दिया है और उस पर फिलिस्तीनी समाज को नष्ट करने और कब्जे वाली भूमि के उपनिवेशीकरण और विलय को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है.'

बयान के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक अकेले गाजा में हताहतों की संख्या कम से कम 2,37,000 फिलिस्तीनियों को पार कर गई. ज्यादातर घर और नागरिक बुनियादी ढाँचे नष्ट हो गए. बयान में यह भी चेतावनी दी गई है कि बढ़ती बसने वालों की हिंसा और जबरन विस्थापन का हवाला देते हुए इजराइल के फिलिस्तीनी अस्तित्व पर चौतरफा हमले का पश्चिमी तट पर भी दोहराव होने का खतरा है.

पत्र के अंत में लिखा गया, 'इजराइल द्वारा जीवन और अंतरराष्ट्रीय कानून के हनन को रोका जाना चाहिए. इस दुखद दूसरी वर्षगांठ पर हम दोहराते हैं, इस नरसंहार को रोका जाना चाहिए.'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने समझौते पर खुशी जाहिर की

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस में इस समझौत पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए सभी पक्षों से समझौते की शर्तों को पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने बंधकों की रिहाई सम्मानजनक तरीके से किए जाने पर जोर दिया. साथ ही स्थायी युद्ध विराम पर की आशा व्यक्त की. इसके साथ ही गाजा में जरूरी सामानों की तुरंत आपूर्ति बहाल किए जाने पर जोर दिया.