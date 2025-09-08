जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा
इजराइली सुरक्षामंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने पिछले साल दावा किया था कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की स्थिति को कानून के अनुसार न्यूनतम स्तर तक गिरा दिया है.
तेल अवीव: युद्धकालीन कानूनी संयम के एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग में, इजराइली सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को फैसला सुनाया कि इजराइली सरकार ने फिलिस्तीनी बंदियों को न्यूनतम निर्वाह आहार से भी वंचित रखा है. इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि वे वंचित फिलिस्तीनी कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा बढ़ाएं और उसकी गुणवत्ता में सुधार करें.
गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट का काम इजराइली सरकार को उसकी नीतियों की वैधता के बारे में सलाह देना है. लेकिन इजराइली न्यायपालिका ने 23 महीने से चल रहे इजराइल-हमास युद्ध में उसके कार्यों पर शायद ही कभी कोई आपत्ति जताई हो.
बता दें कि 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने अपने आचरण की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना को यह तर्क देकर खारिज कर दिया है कि वह हमास को हराने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है. हमास हमले में 1,200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे.
इजराइली सेना ने उग्रवादी संबंधों के संदेह में गाजा और कब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है. हजारों लोगों को शिविरों और जेलों में महीनों की नजरबंदी के बाद बिना किसी आरोप के रिहा किया गया है. यहां उन्हें अत्यधिक भीड़भाड़, कम खाद्य आपूर्ति, अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल और खुजली के प्रकोप जैसी क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है.
इजराइल की जवाबदेही के सर्वोच्च स्तर के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय इजराइली सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ व्यक्तियों और संगठनों की शिकायतों पर सुनवाई करता है. इन सुनवाइयों में गाजा में खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की उसकी प्रथा, या इस मामले में, जिसे दो इजराइली मानवाधिकार समूहों ने अपनी शिकायत में फिलिस्तीनी कैदियों को भोजन से वंचित करने की सुरक्षा प्रतिष्ठान की "व्यवस्थित नीति" बताया है.
तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि इजराइली सरकार का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों को "बुनियादी जीवन स्तर" सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराए और अधिकारियों को इस दायित्व को पूरा करने का आदेश दिया.
अप्रत्याशित 2-1 के फैसले में अदालत ने पिछले साल एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल, या ACRI, और इजराइली अधिकार समूह गिशा द्वारा दायर याचिका को भी स्वीकार कर लिया. इसमें उनके आरोपों का समर्थन किया गया था कि इजराइली हिरासत केंद्रों में कैदियों के भोजन पर सरकार द्वारा जानबूझकर प्रतिबंध लगाने के कारण इजराइल-हमास युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी कुपोषण और भुखमरी का शिकार हुए हैं.
फैसले में कहा गया, "हम यहां आरामदायक जीवन या विलासिता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून द्वारा आवश्यक जीवित रहने की बुनियादी स्थितियों की बात कर रहे हैं. आइए हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों के तौर-तरीकों में भागीदार न बनें."
युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इजराइली हिरासत में कम से कम 61 फिलिस्तीनियों की मौत दर्ज की है. मार्च में, इजराइली जेल में एक 17 वर्षीय फिलिस्तीनी की डॉक्टरों के मुताबिक संभवतः भुखमरी से मौत हो गई थी.
इजराइली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर, जो जेल व्यवस्था की देखरेख करते हैं, ने पिछले साल दावा किया था कि उन्होंने सुरक्षा कैदियों की स्थिति को इजराइली कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर तक गिरा दिया है.
बेन-ग्वीर, जो एक छोटी दक्षिणपंथी अति-राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, ने रविवार को अदालत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने न्यायाधीशों से पूछा, "क्या आप इजराइल से हैं?" और तर्क दिया कि जहां गाजा में इजराइली बंधकों की मदद करने वाला कोई नहीं है. वहीं इजराइल का सर्वोच्च न्यायालय "हमारे लिए शर्मनाक" हमास का बचाव कर रहा है. उन्होंने कसम खाई कि कैदियों को "कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तें" प्रदान करने की नीति अपरिवर्तित रहेगी.
एसीआरआई (Association for Civil Rights in Israel) ने अधिकारियों से फैसले को तुरंत लागू करने का आह्वान किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, अधिकार समूह ने कहा कि इजराइली जेल सेवा ने "इजराइली जेलों को यातना शिविरों में बदल दिया है." उन्होंने कहा, "किसी भी राज्य को लोगों को भूखा नहीं रखना चाहिए. लोगों को भूखा नहीं रखना चाहिए. चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो."
