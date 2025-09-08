ETV Bharat / international

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

8 दिसंबर, 2023 को गाजा में, बंधे हुए और आंखों पर पट्टी बांधे फिलिस्तीनी बंदियों से भरे एक ट्रक के पास इजराइली सैनिक खड़े हैं. ( AP )

तेल अवीव: युद्धकालीन कानूनी संयम के एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग में, इजराइली सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को फैसला सुनाया कि इजराइली सरकार ने फिलिस्तीनी बंदियों को न्यूनतम निर्वाह आहार से भी वंचित रखा है. इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि वे वंचित फिलिस्तीनी कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा बढ़ाएं और उसकी गुणवत्ता में सुधार करें. गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट का काम इजराइली सरकार को उसकी नीतियों की वैधता के बारे में सलाह देना है. लेकिन इजराइली न्यायपालिका ने 23 महीने से चल रहे इजराइल-हमास युद्ध में उसके कार्यों पर शायद ही कभी कोई आपत्ति जताई हो. बता दें कि 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने अपने आचरण की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना को यह तर्क देकर खारिज कर दिया है कि वह हमास को हराने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है. हमास हमले में 1,200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे. इजराइली सेना ने उग्रवादी संबंधों के संदेह में गाजा और कब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है. हजारों लोगों को शिविरों और जेलों में महीनों की नजरबंदी के बाद बिना किसी आरोप के रिहा किया गया है. यहां उन्हें अत्यधिक भीड़भाड़, कम खाद्य आपूर्ति, अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल और खुजली के प्रकोप जैसी क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है. इजराइल की जवाबदेही के सर्वोच्च स्तर के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय इजराइली सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ व्यक्तियों और संगठनों की शिकायतों पर सुनवाई करता है. इन सुनवाइयों में गाजा में खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की उसकी प्रथा, या इस मामले में, जिसे दो इजराइली मानवाधिकार समूहों ने अपनी शिकायत में फिलिस्तीनी कैदियों को भोजन से वंचित करने की सुरक्षा प्रतिष्ठान की "व्यवस्थित नीति" बताया है. तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि इजराइली सरकार का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों को "बुनियादी जीवन स्तर" सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराए और अधिकारियों को इस दायित्व को पूरा करने का आदेश दिया.