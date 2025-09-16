तबाही की रात के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा - गाजा जल रहा है
हमास ने कहाकि वह फिलिस्तीनी कैदियों, स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजराइल की वापसी के बदले में ही बाकी बंधकों को रिहा करेगा.
Published : September 16, 2025 at 11:06 AM IST
यरूशलम: इजराइल के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा कि गाजा शहर को निशाना बनाकर रात भर हुए भारी हमलों के बाद "गाजा जल रहा है."
रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब इजराइल गाजा शहर को निशाना बनाकर एक नए हमले की योजना बना रहा है. इजराइल से कतर के लिए रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि हमला शुरू हो गया है.
रुबियो ने कहा, "इजराइलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौता करने के लिए बहुत कम समय है." "हमारे पास अब महीने नहीं हैं, और शायद हमारे पास कुछ दिन और शायद कुछ हफ़्ते पहले ही हो सकते हैं."
फिलिस्तीनी निवासियों ने शहर भर में भारी हमलों की सूचना दी है. उन्होंने बताया कि एक हमले में शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कम से कम तीन घर क्षतिग्रस्त हुए. चिकित्सक मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे. शिफा अस्पताल के पास शरण लिए हुए गाजा शहर के निवासी रादवान हैदर ने कहा, "यह एक भीषण रात थी."
इजराइली सेना ने घंटों तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आक्रमण शुरू हो गया है. नेतन्याहू और रुबियो दोनों ने सोमवार को कहा कि गाजा में संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका हमास का सफाया और शेष 48 बंधकों की रिहाई है. इनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है. इस प्रकार उन्होंने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में अंतरिम युद्ध विराम की मांग को दरकिनार कर दिया.
हमास ने कहा है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों, एक स्थायी युद्धविराम और गाजा से इजराइल की वापसी के बदले में ही बाकी बंधकों को रिहा करेगा. गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ, जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल में धावा बोल दिया.
इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए. इनमें ज़्यादातर नागरिक थे. इस हमले में 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया. तब से ज़्यादातर बंधकों को कतर या अन्य समझौतों के जरिए हुए युद्ध विराम के तहत रिहा कर दिया गया है.
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजराइल के जवाबी हमले में कम से कम 64,871 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, हालांकि मंत्रालय यह नहीं बताता कि कितने नागरिक या लड़ाके थे. हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा संचालित मंत्रालय का कहना है कि मृतकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है.
ये भी पढ़ें-