तबाही की रात के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा - गाजा जल रहा है

विस्थापित फिलिस्तीनी 15 सितंबर, 2025 को उत्तरी गाजा से पैदल और वाहनों में अपना सामान लेकर तटीय सड़क के रास्ते दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं. ( AP )

यरूशलम: इजराइल के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा कि गाजा शहर को निशाना बनाकर रात भर हुए भारी हमलों के बाद "गाजा जल रहा है." रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब इजराइल गाजा शहर को निशाना बनाकर एक नए हमले की योजना बना रहा है. इजराइल से कतर के लिए रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि हमला शुरू हो गया है. रुबियो ने कहा, "इजराइलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौता करने के लिए बहुत कम समय है." "हमारे पास अब महीने नहीं हैं, और शायद हमारे पास कुछ दिन और शायद कुछ हफ़्ते पहले ही हो सकते हैं." फिलिस्तीनी निवासियों ने शहर भर में भारी हमलों की सूचना दी है. उन्होंने बताया कि एक हमले में शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कम से कम तीन घर क्षतिग्रस्त हुए. चिकित्सक मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे. शिफा अस्पताल के पास शरण लिए हुए गाजा शहर के निवासी रादवान हैदर ने कहा, "यह एक भीषण रात थी."