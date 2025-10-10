ETV Bharat / international

इजराइल कैबिनेट ने गाजा युद्धविराम को दी मंजूरी, जल्द रिहा होंगे बंधक

तेल अवीव: इजराइल सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री गाजा शांति योजना के तहत युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के पक्ष में मतदान किया है. बता दें, लगातार दो साल से इजराइल और गाजा के बीच युद्ध जारी था. यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस निर्णय पर चर्चा करने के लिए पहले इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, तथा बाद में मंत्रियों के साथ बैठक की थी.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इसको लेकर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारी कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने कहा है कि युद्धविराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी यरुशलम में इजरायल सरकार की बैठक में मौजूद थे, जहां सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते पर मतदान किया.

इसके साथ ही इजरायल सरकार ने युद्ध विराम समझौते के 'पहले चरण' को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बंधकों की अदला-बदली और गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायल की वापसी की उम्मीद है. वहीं, हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या ने इस बारे में कहा कि युद्ध विराम समझौते के पहले चरण का अर्थ है कि गाजा में युद्ध 'पूरी तरह समाप्त हो गया है.

एक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से बताया कि गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते पर सहमति बनने के बाद से गाजा में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं. निवासियों ने इलाके में धुएं के बादल और विस्फोटों की सूचना दी थी. स्थानीय अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा कि बुधवार शाम से 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. गाजा के नागरिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि इजराइल के सैन्य हमले में उत्तरी गाजा के अल-सबरा इलाके में 40 से अधिक फिलिस्तीनी मलबे में फंस गए हैं. हालांकि, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि यह हमला उत्तरी गाजा में 'हमास आतंकवादी सेल' पर था, जो 'तत्काल खतरा' था.

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि इजराइल और हमास शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं, जिसके तहत गाजा में युद्ध विराम समझौते के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा. इसमें उन्होंने कहा कि बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा. बाद में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें घोषणा की गई कि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते का 'पहला चरणट जल्द ही शुरू होगा.