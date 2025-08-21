गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

ETV Bharat / international

बुधवार को दक्षिणी इजराइल से इजराइल-गाजा सीमा के पास एक इजराइली टैंक एक इलाके से गुजरता हुआ दिखा.
Published : August 21, 2025

यरूशलम: इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति दी गई. इससे हमास पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि मध्यस्थ युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं.

फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह ने जवाब में कहा कि यह लगभग दो साल से चल रहे संघर्ष में लड़ाई रोकने और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए इजराइल की "घोर उपेक्षा" दर्शाता है.

इसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया न देने की भी आलोचना की और उन पर "किसी भी समझौते में असली बाधा" होने और इजराइली बंधकों की जान की परवाह न करने का आरोप लगाया.

रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज द्वारा गाजा शहर में और सैनिक भेजने के आदेश की पुष्टि उनके प्रवक्ता ने एएफपी को दी. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब एक इजराइली अधिकारी ने कहा कि सरकार किसी भी समझौते में सभी बंधकों की रिहाई के अपने आह्वान पर अडिग है.

हमास द्वारा स्वीकृत रूपरेखा में शुरुआती 60 दिनों का युद्धविराम, बंधकों की क्रमिक रिहाई, कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में सहायता पहुंचाने के प्रावधान शामिल हैं.

बुधवार को गाजा शहर में, गाजा नगरपालिका की आपातकालीन समिति के प्रमुख मुस्तफा कजात ने स्थिति को "विनाशकारी" बताया, क्योंकि "बड़ी संख्या में" लोग पूर्वी इलाकों से भाग रहे हैं.

एक निवासी, 64 वर्षीय अनीस दलौल ने कहा कि इजराइली सेना ने "जीतून की अधिकांश इमारतों को नष्ट कर दिया है और हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है."

नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने अगस्त की शुरुआत में गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना को मंज़ूरी दे दी थी. इससे यह आशंका पैदा हो गई थी कि इससे गाजा में पहले से ही भयावह मानवीय संकट और भी बदतर हो जाएगा.

इजराइली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू ने नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव पर किसी भी प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए अभी तक सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुलाई है.

उनके कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने "आखिरी आतंकवादी गढ़ों पर नियंत्रण हासिल करने और हमास को हराने की समय-सीमा को कम करने का निर्देश दिया है", हालांकि उन्होंने कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बताई.

गौर करें तो नेतन्याहू पर देश और विदेश में युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है. जर्मन सरकार ने बुधवार को कहा कि वह इजराइल के अभियान को "बढ़ाने" को अस्वीकार करती है.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यह आक्रमण "दोनों देशों के लोगों के लिए पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है", और चेतावनी दी कि यह "क्षेत्र को एक स्थायी युद्ध में धकेल देगा."

कैट्स द्वारा गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंज़ूरी देने से कुछ दिन पहले हमास ने कहा था कि उसने लगभग दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थों के नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

हमास और उसके सहयोगी इस्लामिक जिहाद के सूत्रों ने बुधवार को एएफपी को बताया कि प्रस्ताव में गाजा से 10 बंधकों और 18 शवों की रिहाई का प्रावधान है.

सूत्रों ने बताया कि शेष बंदियों को 60 दिनों की अवधि के भीतर दूसरी बार बातचीत के दौरान रिहा किया जाएगा. इसी दौरान स्थायी युद्धविराम के लिए बातचीत होगी.

पूरे युद्ध के दौरान इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता होती रही. इसके परिणामस्वरूप दो बार संक्षिप्त युद्धविराम हुआ. इसके दौरान फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा किया गया.

अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले, जिससे युद्ध छिड़ा, के दौरान बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 49 अभी भी गाजा में हैं, जिनमें से 27 ऐसे हैं जिनके बारे में इज़राइली सेना का कहना है कि वे मर चुके हैं।

वार्ता में मध्यस्थों में से एक, कतर ने कहा कि नवीनतम प्रस्ताव इजराइल द्वारा पहले स्वीकार किए गए प्रस्ताव के "लगभग समान" है.

नेतन्याहू ने अभी तक युद्धविराम योजना पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि उनका देश "एक ऐसे समझौते को स्वीकार करेगा, जिसमें सभी बंधकों को एक साथ और युद्ध समाप्त करने की हमारी शर्तों के अनुसार रिहा किया जाएगा."

एक इजराइली सैन्य अधिकारी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि युद्ध के नए चरण में "गाजा शहर और उसके आसपास एक क्रमिक सटीक और लक्षित अभियान" शामिल होगा. इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे, जहां सेना ने पहले कभी कार्रवाई नहीं की थी.

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इजराइली हमलों और गोलीबारी में बुधवार को पूरे क्षेत्र में कम से कम 25 लोग मारे गए.

एएफपी द्वारा संपर्क किए जाने पर, इजराइली सेना ने रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के लिए निर्देशांक और विशिष्ट समय-सीमाएं मांगीं, लेकिन कहा कि वह गाजा के मध्य में एक सहायता स्थल के पास इजराइली गोलीबारी में 8 लोगों के मारे जाने की रिपोर्टों की जांच करेगी.

गाजा में मीडिया पर प्रतिबंध और फिलिस्तीनी क्षेत्र के बड़े हिस्से तक पहुँचने में कठिनाइयों के कारण एएफपी नागरिक सुरक्षा एजेंसी या इजराइली सेना द्वारा प्रदान किए गए मृतकों की संख्या और विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में असमर्थ है.

इजराइली सेना ने कहा कि उसने बुधवार को दक्षिणी गाजा में इस्लामी समूह की सशस्त्र शाखा के हमले को विफल करते हुए 10 हमास आतंकवादियों को मार गिराया, जिसने दावा किया कि उसने कई इजराइली सैनिकों को मार गिराया.

आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के अनुसार, इजराइल पर हमास के अक्टूबर 2023 के हमले में 1,219 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे.

हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इज़राइल के हमले में कम से कम 62,122 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है.

पश्चिमी तट पर, इज़राइल ने बुधवार को एक ऐसे क्षेत्र में एक बड़ी बस्ती परियोजना को मंजूरी दे दी. इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चेतावनी दी है कि यह भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता के लिए खतरा है.

फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस मंजूरी की "कड़े शब्दों में" निंदा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में विभाजन गहरा गया है.

