ट्रंप गाजा में भी कराएंगे युद्ध विराम, बोले- इजराइल 60 दिन के सीजफायर पर हुआ सहमत - ISRAEL AGREED CEASEFIRE

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 2, 2025 at 8:55 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 9:04 AM IST 3 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के युद्धविराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है. ट्रंप ने हमास को युद्धविराम समझौते को अस्वीकार करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह 'बेहतर नहीं होगा - यह केवल बदतर होगा.' कतर और मिस्र अंतिम प्रस्ताव पेश करेंगे. ट्रंप के अनुसार इन देशों ने शांति लाने की दिशा में बहुत मेहनत की. उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित युद्ध विराम अवधि के दौरान युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी रहेगी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,'मेरे प्रतिनिधियों ने आज गाजा पर इजराइलियों के साथ एक लंबी और उपयोगी बैठक की. इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है. इसके दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे.

कतर और मिस्र के लोग, जिन्होंने शांति लाने में बहुत मेहनत की है. इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे. मुझे उम्मीद है कि मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करेगा, क्योंकि इससे स्थिति बेहतर नहीं होगी - यह और भी खराब होगी. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद! यह घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 7 जुलाई को होने वाली अमेरिका की यात्रा से एक सप्ताह से भी कम समय पहले की गई. इस बीच, गाजा में इजरायली हवाई हमले जारी हैं. अल जजीरा के अनुसार इजरायली सेना द्वारा जारी जबरन निकासी चेतावनियों के बाद, सोमवार को इजरायल ने कम से कम 50 हवाई हमले किए. इनमें से मुख्य रूप से पूर्वी गाजा शहर पर ध्यान केंद्रित किया गया. चिकित्सा स्रोतों का हवाला देते हुए अल जजीरा ने बताया कि इजराइली सेना ने रविवार को गाजा में कम से कम 68 फिलिस्तीनियों को मार डाला. इसमें गाजा शहर और क्षेत्र के उत्तरी इलाकों में 47 लोग शामिल हैं. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार चल रहे युद्ध में अब तक कम से कम 56500 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 133,419 लोग घायल हुए हैं. वहीं, 7 अक्टूबर 2023, हमास के हमलों के दौरान इजराइल में लगभग 1139 लोग मारे गए थे. इस दौरान 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था.

