वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके डिप्टी जेडी वेंस ने कहा कि अगर देश को किसी 'भयानक त्रासदी' का सामना करना पड़ा, तो वह अमेरिका के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं. हालांकि, वेंस ने पुष्टि की कि ट्रंप शानदार स्थिति में हैं और एनर्जी से भरपूर हैं.

USA टुडे को दिए एक इंटरव्यू में वेंस ने ट्रंप को एक कभी न थकने वाले नेता के रूप में चित्रित किया जो देर रात तक काम करते हैं और सुबह भी जल्दी काम शुरू करते हैं. उपराष्ट्रपति ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अद्भुत स्थिति में हैं. वह अपना बाकी कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिकी लोगों के लिए बड़े काम करेंगे."

क्या राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हैं?

जब उनसे पूछा गया कि क्या जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हैं, तो वेंस ने कहा कि उनके कार्यकाल ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया है. उन्होंने कहा, "पिछले 200 दिनों में मुझे बहुत अच्छी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिली है और अगर, ईश्वर न करे, कोई भयानक त्रासदी हो जाए तो मैं पिछले 200 दिनों में मिली ट्रेनिंग के चलते कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं.

ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बहस

वेंस की यह टिप्पणी ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती बहस के बीच आई है, जब हाल ही में ओवल ऑफिस में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ उनकी मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति के हाथ पर एक बड़ा सा चोट का निशान देखा गया था.

इसी तरह बीते फरवरी में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के दौरान ट्रंप के दाहिने हाथ पर चोट के निशान साफ दिखाई दिए थे. जुलाई तक स्कॉटलैंड में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत के दौरान भी यही हाथ मेकअप से छुपा हुआ दिखाई दिया था.

इसके तुरंत बाद, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की फिजिशियन सीन बारबेला का एक मेमो जारी किया, जिसमें उन्हें क्रोनिक वेनस इनसफ़िशिएंसी (CIV) नामक एक सामान्य बीमारी का इलाज कियाथा. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चोट "बार-बार हाथ मिलाने से कोमल टिश्यूज में मामूली जलन के कारण लगी थी.

अमेरिकी के तीसरे सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति

बता दें कि 79 साल के डोनाल्ड ट्रंप पदभार ग्रहण करने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, जबकि 41 वर्षीय जेडी वेंस अमेरिकी इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति हैं.

