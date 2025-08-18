ETV Bharat / international

चरमपंथी समूह 'IS' की बनाई सामूहिक कब्रों की इराक में खुदाई शुरू - IRAQ MASS GRAVE EXCAVATION

इस्लामिक स्टेट (IS) ने इराक और सीरिया में यूनाइटेड किंगडम के आधे आकार के क्षेत्र पर शासन किया और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था.

Iraq Mass Grave Excavation
उत्तरी इराकी शहर मोसुल के पास खासफा स्थल पर रविवार, 17 अगस्त, 2025 को मानव अवशेष खोदते श्रमिक. (फोटो- Rudaw TV via AP)
By AP (Associated Press)

Published : August 18, 2025 at 12:05 PM IST

इरबिल: इराकी अधिकारियों ने एक दशक पहले देशभर में अपने उत्पात के दौरान इस्लामिक स्टेट चरमपंथी समूह द्वारा छोड़ी गई सामूहिक कब्र की खुदाई शुरू कर दी है.

सरकारी इराकी समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि स्थानीय अधिकारी न्यायपालिका, फोरेंसिक जांच, इराक के शहीद फाउंडेशन और सामूहिक कब्र निदेशालय के साथ मिलकर उत्तरी शहर मोसुल के दक्षिण में अल-खफ्सा में एक सिंकहोल स्थल की खुदाई कर रहे हैं.

शहीद फाउंडेशन के सामूहिक कब्र उत्खनन विभाग के प्रमुख अहमद कुसे अल-असदी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनकी टीम ने निनवेह प्रांत के गवर्नर अब्दुलकादिर अल-दाखिल के अनुरोध पर 9 अगस्त को खासफा में काम शुरू किया गया.

शुरुआत में यह अभियान दृश्यमान मानव अवशेषों और सतही साक्ष्यों को इकट्ठा करने तक सीमित है. हालांकि पूरी तरह से उत्खनन की तैयारी चल रही है. इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी.

शुरुआती 15 दिनों के काम के बाद, फाउंडेशन की मोसुल टीमें एक डेटाबेस तैयार करेंगी और संदिग्ध पीड़ितों के परिवारों से डीएनए नमूने एकत्र करना शुरू करेंगी.

अल-असदी ने बताया कि उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला प्रक्रिया और डीएनए डेटाबेस का होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि पूरी तरह से उत्खनन तभी शुरू हो सकता है, जब साइट के खतरों, जैसे कि सल्फर युक्त पानी और बिना विस्फोट वाले हथियारों, से निपटने के लिए विशेष सहायता हासिल हो.

उन्होंने कहा कि खासफा "एक बहुत ही जटिल स्थल" है. उन्होंने कहा कि गवाहों और परिवारों के अपुष्ट विवरणों और अन्य अनौपचारिक साक्ष्यों के आधार पर, अधिकारियों का अनुमान है कि वहां हजारों शव दफन हो सकते हैं. इराक और सीरिया में दर्जनों सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनमें हजारों लोगों के शव मिले हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें इस चरमपंथी समूह ने मारा था.

अपने चरम पर, आईएस ने इराक और सीरिया में यूनाइटेड किंगडम के आधे आकार के क्षेत्र पर शासन किया था और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था. इसने नागरिकों के सिर कलम कर दिए और इराक के सबसे पुराने धार्मिक अल्पसंख्यकों में से एक, यजीदी समुदाय की हजारों महिलाओं को गुलाम बनाकर उनके साथ बलात्कार किया.

जुलाई 2017 में इराक में इस समूह की हार हुई, जब इराकी सेना ने उत्तरी शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया. तीन महीने बाद, इसे एक बड़ा झटका तब लगा जब कुर्द बलों ने सीरिया के उत्तरी शहर रक्का पर कब्जा कर लिया, जो इस समूह की वास्तविक राजधानी थी.

आईएस के खिलाफ युद्ध आधिकारिक तौर पर मार्च 2019 में समाप्त हुआ, जब अमेरिका समर्थित और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लड़ाकों ने पूर्वी सीरियाई शहर बघौज़ पर कब्जा कर लिया. बघौज चरमपंथियों के नियंत्रण वाली जमीन का आखिरी टुकड़ा था.

निनेवे में लापता लोगों के 70 से ज़्यादा मामलों पर काम कर चुकीं वकील रबाह नूरी अत्तियाह ने एपी को बताया कि अपनी जांच के दौरान फाउंडेशन और विभिन्न इराकी अदालतों से मिली जानकारी के मुताबिक, खस्फा "आधुनिक इराकी इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक कब्रगाह" है.

अल-असादी ने हालांकि कहा कि जांचकर्ता अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या यह इराक में मिली सबसे बड़ी सामूहिक कब्र है, लेकिन जगह के आकार को देखते हुए हमारा अनुमान है कि यह सबसे बड़ी कब्रों में से एक होगी. अत्तियाह ने कहा कि माना जाता है कि खासफा में लगभग 70% मानव अवशेष इराकी सेना और पुलिसकर्मियों के हैं, जिनमें यजीदी भी शामिल हैं.

अल-असादी ने बताया कि उस इलाके के कई चश्मदीदों से बातचीत की है, जिन्होंने आईएस लड़ाकों को लोगों को बस से वहां लाते और उनकी हत्या करते देखा था. उन्होंने कहा, "उनमें से कई लोगों के सिर कटे हुए थे." अत्तियाह के अपने चाचा और चचेरे भाई आईएस द्वारा मारे गए पुलिस अधिकारी थे, और वह उन लोगों में से हैं जो अपने प्रियजनों के अवशेषों की पहचान और उन्हें बरामद करने की उम्मीद कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानों और गवाहों के बयानों के साथ-साथ निनवेह में अन्य सामूहिक कब्रों से मिली जानकारियों से संकेत मिलता है कि आईएस द्वारा मारे गए ज़्यादातर सैन्य, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल के जवान खासफा में ही पाए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही सिंजर के यजीदी और ताल अफर के शिया पीड़ित भी थे.

