ETV Bharat / international

इराक में बिजली कटौती से हाहाकार, रिकॉर्ड तोड़' गर्मी से बिलबिला उठे हैं लोग - IRAQ POWER CUT

भीषण गर्मी के बीच इराक में बिजली गुल हो गई. यहां बिजली कटौती के एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक चलने की उम्मीद है.

Iraq Power Cut
इराक में बिजली कटौती से हाहाकार. (AFP)
author img

By AFP

Published : August 12, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read

हिल्ला: इराक में सोमवार को भीषण गर्मी के कारण बिजली ग्रिड की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई. मौसम विज्ञान सेवाओं के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसी दौरान बिजली कट हो गई. इसकी वजह से लोग बेहाल हो गए.

पावर ग्रिड में रुकावट की एक वजह यह भी थी कि ज़्यादातर घर निजी जनरेटर पर निर्भर हैं, जो सार्वजनिक बिजली की दैनिक कटौती की भरपाई के लिए खरीदे जाते हैं.

बिजली मंत्रालय ने कहा कि "तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, उपभोक्ता मांग में वृद्धि और बेबीलोन तथा कर्बला प्रांतों में बिजली के बढ़ते भार के कारण" दो ट्रांसमिशन लाइनें बंद होने से ग्रिड "पूरी तरह से ठप" हो गया. वहां एक प्रमुख शिया मुस्लिम धार्मिक समारोह के लिए लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस बंद के कारण ग्रिड में "6,000 मेगावाट से अधिक की अचानक और आकस्मिक हानि" हुई, और बिजली संयंत्रों का संचालन भी रुक गया.

मंत्रालय ने कहा, "हमारी टीमें अगले कुछ घंटों में ग्रिड को धीरे-धीरे बहाल करने के लिए जमीनी स्तर पर तैनात हैं." हालांकि उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र इससे बच गया.

इस उत्तरी कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र ने अपने बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए काम किया है. साथ ही अपनी एक तिहाई आबादी को चौबीसों घंटे सरकारी बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है.

अधिकारियों ने बाद में घोषणा की कि दक्षिणी प्रांतों धी कार और मायसन में चरणों में बिजली बहाल की जा रही है, और रणनीतिक बंदरगाह शहर बसरा में मंगलवार सुबह तक बिजली बहाल होने की उम्मीद है.

इराक में बिजली की कमी एक आम शिकायत है, और कभी-कभी गर्मियों के महीनों में बिजली कटौती के और भी बदतर हो जाने पर विरोध प्रदर्शन भी होते हैं.

मौसम सेवा के प्रवक्ता अमीर अल-जबेरी ने एएफपी को बताया कि इराक में गर्मी की लहरें 20वीं सदी की तुलना में "अधिक तीव्र और लगातार" हैं. उन्होंने इसके लिए जलवायु परिवर्तन और मानवीय कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि गैस उत्सर्जन और निजी जनरेटरों से निकलने वाला धुआं "तापमान में वृद्धि में योगदान देता है.", और बगदाद के चारों ओर एक "हरित पट्टी" बनाने का आह्वान किया "ताकि शहर थोड़ी सांस ले सकें."

जुलाई 2023 में, दक्षिण में एक ट्रांसमिशन स्टेशन में आग लगने से व्यापक बिजली कटौती हुई. हालांकि अधिकतर इराकी निजी जनरेटरों पर निर्भर हैं. वे अक्सर सभी घरेलू उपकरणों, खासकर एयर कंडीशनरों को बिजली नहीं दे पाते. देशव्यापी ब्लैकआउट के बिना भी, इराक के सबसे गरीब लोग रोज़ाना भीषण गर्मी झेलते हैं.

44 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर हैदर अब्बास ने रविवार को अपने कंक्रीट की दीवारों वाले घर में कहा, "बहुत गर्मी है, बिजली नहीं है, दो घंटे के लिए आती है और फिर हम थोड़ा सोकर आराम कर पाते हैं."

मध्य इराक के बेबीलोन प्रांत के अल-कासिम कस्बे के मूल निवासी, 5 बच्चों के पिता हैदर अब्बास एयर कंडीशनर का खर्च नहीं उठा सकते और इसके बजाय एक एयर कूलर पर निर्भर हैं, जिसे वह लगातार पानी की बोतलों से भरते रहते हैं.

उन्होंने याद करते हुए कहा, "जब मैं छोटा था, तब इतना (उच्च) तापमान नहीं होता था." "52 डिग्री सेल्सियस पर, मैं काम नहीं कर सकता." चरम मांग के दौरान बिजली कटौती से बचने के लिए इराक को लगभग 55,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना होगा.

इस महीने, पहली बार, देश के बिजली संयंत्र 28,000 मेगावाट की सीमा तक पहुंच गए.

ये भी पढ़ें- यूरोप के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद, स्पेन-पुर्तगाल-फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित

हिल्ला: इराक में सोमवार को भीषण गर्मी के कारण बिजली ग्रिड की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई. मौसम विज्ञान सेवाओं के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसी दौरान बिजली कट हो गई. इसकी वजह से लोग बेहाल हो गए.

पावर ग्रिड में रुकावट की एक वजह यह भी थी कि ज़्यादातर घर निजी जनरेटर पर निर्भर हैं, जो सार्वजनिक बिजली की दैनिक कटौती की भरपाई के लिए खरीदे जाते हैं.

बिजली मंत्रालय ने कहा कि "तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, उपभोक्ता मांग में वृद्धि और बेबीलोन तथा कर्बला प्रांतों में बिजली के बढ़ते भार के कारण" दो ट्रांसमिशन लाइनें बंद होने से ग्रिड "पूरी तरह से ठप" हो गया. वहां एक प्रमुख शिया मुस्लिम धार्मिक समारोह के लिए लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस बंद के कारण ग्रिड में "6,000 मेगावाट से अधिक की अचानक और आकस्मिक हानि" हुई, और बिजली संयंत्रों का संचालन भी रुक गया.

मंत्रालय ने कहा, "हमारी टीमें अगले कुछ घंटों में ग्रिड को धीरे-धीरे बहाल करने के लिए जमीनी स्तर पर तैनात हैं." हालांकि उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र इससे बच गया.

इस उत्तरी कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र ने अपने बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए काम किया है. साथ ही अपनी एक तिहाई आबादी को चौबीसों घंटे सरकारी बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है.

अधिकारियों ने बाद में घोषणा की कि दक्षिणी प्रांतों धी कार और मायसन में चरणों में बिजली बहाल की जा रही है, और रणनीतिक बंदरगाह शहर बसरा में मंगलवार सुबह तक बिजली बहाल होने की उम्मीद है.

इराक में बिजली की कमी एक आम शिकायत है, और कभी-कभी गर्मियों के महीनों में बिजली कटौती के और भी बदतर हो जाने पर विरोध प्रदर्शन भी होते हैं.

मौसम सेवा के प्रवक्ता अमीर अल-जबेरी ने एएफपी को बताया कि इराक में गर्मी की लहरें 20वीं सदी की तुलना में "अधिक तीव्र और लगातार" हैं. उन्होंने इसके लिए जलवायु परिवर्तन और मानवीय कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि गैस उत्सर्जन और निजी जनरेटरों से निकलने वाला धुआं "तापमान में वृद्धि में योगदान देता है.", और बगदाद के चारों ओर एक "हरित पट्टी" बनाने का आह्वान किया "ताकि शहर थोड़ी सांस ले सकें."

जुलाई 2023 में, दक्षिण में एक ट्रांसमिशन स्टेशन में आग लगने से व्यापक बिजली कटौती हुई. हालांकि अधिकतर इराकी निजी जनरेटरों पर निर्भर हैं. वे अक्सर सभी घरेलू उपकरणों, खासकर एयर कंडीशनरों को बिजली नहीं दे पाते. देशव्यापी ब्लैकआउट के बिना भी, इराक के सबसे गरीब लोग रोज़ाना भीषण गर्मी झेलते हैं.

44 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर हैदर अब्बास ने रविवार को अपने कंक्रीट की दीवारों वाले घर में कहा, "बहुत गर्मी है, बिजली नहीं है, दो घंटे के लिए आती है और फिर हम थोड़ा सोकर आराम कर पाते हैं."

मध्य इराक के बेबीलोन प्रांत के अल-कासिम कस्बे के मूल निवासी, 5 बच्चों के पिता हैदर अब्बास एयर कंडीशनर का खर्च नहीं उठा सकते और इसके बजाय एक एयर कूलर पर निर्भर हैं, जिसे वह लगातार पानी की बोतलों से भरते रहते हैं.

उन्होंने याद करते हुए कहा, "जब मैं छोटा था, तब इतना (उच्च) तापमान नहीं होता था." "52 डिग्री सेल्सियस पर, मैं काम नहीं कर सकता." चरम मांग के दौरान बिजली कटौती से बचने के लिए इराक को लगभग 55,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना होगा.

इस महीने, पहली बार, देश के बिजली संयंत्र 28,000 मेगावाट की सीमा तक पहुंच गए.

ये भी पढ़ें- यूरोप के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद, स्पेन-पुर्तगाल-फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAQWEATHERELECTRICITYIRAQ HEATIRAQ POWER CUT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.