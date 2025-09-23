ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत नहीं करेगा, खामेनेई ने कहा, 'हम झुकेंगे नहीं...'
खामेनेई ने कहा कि, मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ बातचीत करने से ईरान को नुकसान होगा.
Published : September 23, 2025 at 11:52 PM IST
तेहरान: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को कहा कि, अमेरिका के साथ सीधी परमाणु वार्ता को खारिज कर दिया है. वह इसलिए क्योंकि ईरान को लगता है कि, संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की आशंका है.
एपी की रिपोर्ट के अनुसार, खामेनेई ने साफ तौर पर कहा कि, अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता ईरान के लिए कोई लाभ नहीं है. उन्होंने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, अमेरिका के साथ बातचीत करने से न केवल कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में इससे बड़ा नुकसान भी होगा, जिनमें से कुछ को तो अपूरणीय भी कहा जा सकता है.
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इस्लामी गणराज्य यूरेनियम संवर्धन (अपग्रेड करना) को छोड़ने के दबाव में नहीं आएगा. खामेनेई ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली कोई भी वार्ता एक 'अंतहीन' स्थिति है, जिससे उनके देश को कोई लाभ नहीं होगा.
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय शक्तियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं और इस्लामी गणराज्य के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात की, लेकिन किसी समझौते के संकेत नहीं मिले. खामेनेई ने कहा कि, अमेरिकी पक्ष इस बात पर अड़ा रहा है कि ईरान को यूरेनियम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि, ईरान न तो आत्मसमर्पण किया है और न ही करेगा. उन्होंने कहा कि, वे इस मामले में या किसी अन्य मामले में दबाव के आगे न झुके हैं और न ही झुकेंगे. सर्वोच्च नेता ने आगे कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत से ईरान को ही नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत से न केवल कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है.
उन्होंने आगे कहा, 'हमे पिछले 10 साल के अनुभव को नहीं भूलना चाहिए, और दूसरा पक्ष, जो अभी हमारी चर्चा का विषय है वह अमेरिका है. उन्होंने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते का जिक्र करते हुए कहा, जिससे वाशिंगटन तीन साल बाद अलग हो गया था.
खामेनेई ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि, यह दूसरा पक्ष लगातार वादे तोड़ता है, हर बात पर झूठ बोलता है, हर मौके पर धोखा देता है और सैन्य धमकियां देता है. उन्होंने कहा कि, इस तरह के हालात में ऐसे पक्ष के साथ बातचीत नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, "मेरे विचार से, परमाणु मुद्दे पर और शायद अन्य मुद्दों पर भी, अमेरिका के साथ बातचीत पूरी तरह से बंद है."
यूरोपीय देशों और अमेरिका को संदेह है कि ईरानी सरकार परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रही है. तेहरान ने इसका कड़ा खंडन किया है और जोर देकर कहा है कि उसे असैन्य परमाणु ऊर्जा का अधिकार है.
इज़राइल ने जून में ईरानी परमाणु स्थलों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी युद्धक विमानों को प्रमुख ठिकानों पर बम गिराने का आदेश देकर इसमें शामिल हुए थे. ट्रंप प्रशासन, जो लंबे समय से प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दे रहा था, ने ईरान के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे वाशिंगटन की ईमानदारी पर संदेह होता है.
