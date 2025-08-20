ETV Bharat / international

ईरान की हुंकार, बोला- अबकी बार इजराइल को झेलने होंगे और तगड़े मिसाइल हमले - IRAN ISRAEL TENSION

अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो ईरान नई शक्तिशाली मिसाइलों से वॉर करेगा. इनकी मारक क्षमता पहले की मिसाइलों से अधिक होगी.

Iran Israel Tension
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By AFP

Published : August 20, 2025 at 4:23 PM IST

तेहरान: ईरान ने किसी भी संभावित इजराइली आक्रमण के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की है. साथ ही हाल ही में विकसित की गई नई मिसाइलों का दावा किया है. ये मिसाइलें हाल के संघर्ष में इस्तेमाल की गई मिसाइलों से कहीं अधिक क्षमता रखती हैं.

गौर करें तो ईरान-इजराइल के बीच 24 जून को हुए युद्ध विराम के बाद, अब भी तनाव बना हुआ है. वहीं ईरानी अधिकारी टकराव के लिए अपनी तैयारियों पर खूब जोर दे रहे हैं.

ईरान ने आज बुधवार को कहा कि वह किसी भी नए इजराइली हमले के लिए पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार है. उसने घोषणा की कि उसने हाल ही में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों से भी अधिक क्षमता वाली मिसाइलें विकसित कर ली हैं.

ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के हवाले से कहा, "12 दिवसीय ईरान-इजराइल युद्ध में इस्तेमाल की गई मिसाइलें कुछ साल पहले बनाई गई थीं."

उन्होंने कहा "आज, हमने पहले की मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक क्षमता वाली मिसाइलें बनाई हैं. ये मिसाइलें हमारे पास हैं. ऐसे में अगर जायोनी दुश्मन फिर से इस साहसिक कार्य पर निकलता है, तो हम निस्संदेह उनका इस्तेमाल करेंगे."

बता दें कि इसी साल जून के मध्य में, इजराइल ने ईरान के खिलाफ बमबारी शुरू की थी. इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया. इसका जवाब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया था.

इस इजराइली हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और सैकड़ों अन्य लोगों की मौत हो गई थी. इसमें सैन्य ठिकानों और आवासीय क्षेत्रों दोनों पर हमला किया गया. संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करके कुछ समय के लिए युद्ध में भाग लिया. हाालांकि ईरान और इजराइल के बीच 24 जून से युद्ध विराम लागू है.

ईरानी अधिकारियों ने तब से चेतावनी दी है कि किसी भी समय लड़ाई का एक और दौर शुरू हो सकता है. इस बात पर जोर देते हुए कि तेहरान युद्ध नहीं चाहता, बल्कि किसी भी टकराव के लिए तैयार है.

सोमवार को, प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान को "हर पल टकराव के लिए तैयार" रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम युद्ध विराम की स्थिति में भी नहीं हैं; हम शत्रुता की समाप्ति की स्थिति में हैं."

ईरानी मीडिया ने बताया कि सेना गुरुवार को दो दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू करने वाली है, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी.

पश्चिमी सरकारों ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर बार-बार चिंता व्यक्त की है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

जुलाई में, फ़्रांस ने तेहरान के साथ एक "व्यापक समझौते" का आह्वान किया था, जिसमें न केवल उसका परमाणु कार्यक्रम, बल्कि उसका मिसाइल कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी शामिल हों. ईरान ने जोर देकर कहा है कि उसकी सैन्य क्षमताओं पर बातचीत नहीं हो सकती.

