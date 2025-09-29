ETV Bharat / international

जासूस को चढ़ा दिया सूली पर! इजराइल के लिए कर रहा था ईरान की जासूसी

ईरान की मिजान समाचार एजेंसी, जो न्यायपालिका का आधिकारिक मुखपत्र है, ने कहा कि चूबियासल "संवेदनशील दूरसंचार परियोजनाओं" पर काम करते थे और "इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के तरीकों" के बारे में रिपोर्ट करते थे.

यह फांसी ईरान द्वारा अपने दुश्मनों का सामना करने की कसम खाने के बाद दी गई है, जब संयुक्त राष्ट्र ने इस सप्ताहांत तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे. ईरान ने चूबियासल पर इजराइली जासूसी एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मिले होने का आरोप लगाया.

ईरान ने फांसी दिए गए व्यक्ति की पहचान बहमन चूबियासल के रूप में की है. हालांकि इस मामले की जानकारी ईरानी मीडिया रिपोर्टों या इस्लामिक गणराज्य में मृत्युदंड की निगरानी कर रहे कार्यकर्ताओं को तुरंत नहीं मिली, बल्कि देर से मिली.

दुबई: ईरान ने सोमवार को कहा कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया. यह तेहरान द्वारा दशकों में सबसे बड़ी फांसी की सजा देने की नवीनतम घटना है.

ज्ञात है कि जून में इजराइल के साथ हुए युद्ध के बाद से ईरान जासूसी के आरोप में 9 लोगों को फांसी दे चुका है. इजराइल ने ईरान के साथ हवाई युद्ध छेड़ा था, जिसमें कई सैन्य कमांडरों समेत लगभग 1,100 लोग मारे गए थे. जवाब में ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं थीं.

इस महीने की शुरुआत में ईरान ने बाबाक शाहबाजी को फांसी दे दी थी, जिन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था. कार्यकर्ताओं ने इस पर विवाद करते हुए कहा कि शाहबाजी को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को कीव के लिए लड़ने की पेशकश वाला एक पत्र लिखने के बाद झूठे बयान के लिए प्रताड़ित किया गया था.

ईरान को हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था को लेकर गुस्से, महिलाओं के अधिकारों की मांग और देश की धर्मतंत्र व्यवस्था में बदलाव की मांगों से प्रेरित होकर कई राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है. इन विरोध प्रदर्शनों और जून में हुए युद्ध के जवाब में, ईरान 1988 के बाद से अभूतपूर्व गति से कैदियों को मौत की सजा दे रहा है, जब ईरान-इराक युद्ध के अंत में उसने हजारों लोगों को मौत की सजा दी थी.

ओस्लो स्थित समूह ईरान ह्यूमन राइट्स और वॉशिंगटन स्थित अब्दुर्रहमान बोरौमंद सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान ने 2025 में फांसी दिए जाने वाले लोगों की संख्या 1,000 से ज़्यादा बताई है. इसके साथ ही कहा है कि यह संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ईरान हर फांसी की रिपोर्ट नहीं करता.