ईरान में 6 गद्दारों को फांसी पर चढ़ाया, इजराइल की ओर से हमले करने का था आरोप
ईरान ने एक और कैदी को मौत की सजा दी. उस पर 2009 में एक सुन्नी मौलवी की हत्या और अन्य अपराधों का आरोप था.
Published : October 4, 2025 at 4:25 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 5:09 PM IST
दुबई: ईरान ने शनिवार को मौत की सज़ा पाए 6 कैदियों को फांसी दे दी. ईरान ने कथित तौर पर देश के तेल-समृद्ध दक्षिण-पश्चिम में इजराइल की ओर से हमले किए थे. ये कैदी दशकों में सबसे ज़्यादा मौत की सजा पाने वाले कैदियों की सूची में शामिल हैं.
ये फांसी इसी साल जून में 12 दिनों तक चले ईरान-इजराइल युद्ध के बाद दी गई, जो तेहरान द्वारा देश और विदेश में अपने दुश्मनों को निशाना बनाने की कसम खाने के साथ समाप्त हुआ था. हालांकि, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि ईरान अक्सर अपने मौत की सजा के मामलों में, खासकर इजराइल से जुड़े मामलों में, जबरन स्वीकारोक्ति और बंद कमरे में सुनवाई का सहारा लेता है.
ईरान ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों की हत्या की. साथ ही ईरान के अशांत खुजस्तान प्रांत में खोर्रमशहर के आसपास के ठिकानों को निशाना बनाकर बम विस्फोटों की योजना बनाई. उनके नाम तुरंत पहचाने नहीं जा सके. साथ ही ईरानी सरकारी टेलीविजन ने हमलों के बारे में बात करते हुए एक व्यक्ति का फुटेज प्रसारित किया. इसमें कहा गया कि यह पहली बार है, जब विवरण सार्वजनिक किए जा रहे हैं.
खुजेस्तान की अरब आबादी लंबे समय से ईरान की केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव की शिकायत करती रही है. साथ ही विद्रोही समूहों ने निम्न-स्तरीय विद्रोह के तहत वहां तेल पाइपलाइनों पर हमले किए हैं.
हाल के वर्षों में देश भर में हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की लहरों ने ईरान के अन्य हिस्सों की तरह इस क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया है. ईरान ने शनिवार को एक और कैदी को मौत की सजा दी. इस पर साल 2009 में ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में एक सुन्नी मौलवी की हत्या और अन्य अपराधों का आरोप है.
उन विरोध प्रदर्शनों और जून के युद्ध के जवाब में, ईरान 1988 के बाद से अभूतपूर्व गति से कैदियों को मौत की सजा दे रहा है. जब उसने ईरान-इराक युद्ध के अंत में हजारों लोगों को मौत की सजा दी थी.
ओस्लो स्थित समूह ईरान ह्यूमन राइट्स और वाशिंगटन स्थित अब्दुर्रहमान बरूमंद सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान का अनुमान है कि 2025 में 1,000 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी जाएगी. हालांकि, उनका कहना है कि यह संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ईरान हर फांसी की रिपोर्ट नहीं देता. संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी ईरान में फांसी की सज़ा की आलोचना की है.
