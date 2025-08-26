ETV Bharat / international

ईरान की हरकतों पर आस्ट्रेलिया ने उठाई उंगली, पीएम अल्बानीज बोले, तेहरान करा रहा यहूदियों पर हमला

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहाकि ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में दो यहूदी विरोधी हमले कराए. कैनबरा ने ईरानी राजदूत अहमद सादेघी को निष्कासित कर दिया.

कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया स्थित ईरानी दूतावास का एक सामान्य दृश्य. (AP (File))
Published : August 26, 2025 at 2:44 PM IST

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राजदूत को निष्कासित किया जाएगा, क्योंकि खुफिया जानकारी से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में कम से कम दो यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरानी सरकार का हाथ था.

अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरानी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सिडनी स्थित लुईस कॉन्टिनेंटल किचन, एक कोषेर खाद्य कंपनी, और पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न स्थित अदस इजराइल आराधनालय पर हमलों का निर्देशन किया था. ईरान सरकार ने इस खबर पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

घोषणा से कुछ समय पहले, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरान के ऑस्ट्रेलिया स्थित राजदूत अहमद सादेघी को सूचित किया कि उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा. अल्बानीज ने बताया कि सरकार ने ईरान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों को भी किसी तीसरे देश में वापस भेज दिया है. साल 2023 में इजराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है.

"एएसआईओ ने एक बेहद परेशान करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय खुफिया जानकारी इकट्ठा की है. इनमें से कम से कम दो हमलों का निर्देशन ईरानी सरकार ने किया था. ईरान ने अपनी संलिप्तता छिपाने की कोशिश की है, लेकिन एएसआईओ का अनुमान है कि हमलों के पीछे ईरान का ही हाथ था." अल्बानीज़ ने ये बातें मुख्य घरेलू जासूसी एजेंसी का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कही.

उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कानून बनाएगा. उन्होंने कहा, "ये ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक विदेशी राष्ट्र द्वारा रची गई असाधारण और खतरनाक आक्रामकता की घटनाएं थीं. ये सामाजिक एकता को कमजोर करने और हमारे समुदाय में फूट डालने की कोशिशें थीं. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड पर अपने अस्तित्व के दशकों में विदेशों में हमले करने का आरोप लगाया गया है, हालांकि यह किसी भी तरह की संलिप्तता से व्यापक रूप से इनकार करता है. गार्ड की कुद्स या येरूशलम फोर्स इसकी अभियान शाखा है और पश्चिमी देशों द्वारा अतीत में विदेशों में असंतुष्टों और इजराइलियों को निशाना बनाने के लिए स्थानीय आतंकवादियों और अपराधियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.

इजराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से, इजराइल ने कई लोगों को इस आरोप में गिरफ़्तार किया है कि उन्हें ईरान द्वारा तोड़फोड़ करने और संभावित ठिकानों पर नजर रखने के लिए पैसे दिए गए थे या प्रोत्साहित किया गया था. ईरान के खिलाफ यह कदम इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अल्बानीज को एक "कमजोर राजनेता" करार दिए जाने के एक हफ़्ते बाद आया है, जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देकर इजराइल के साथ विश्वासघात किया है.

सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की यह असाधारण सार्वजनिक फटकार 11 अगस्त को अल्बानीज द्वारा की गई उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की प्रक्रिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से लागू की जाएगी. इस घोषणा के बाद, ऑस्ट्रेलियाई और इजराइली अधिकारियों के वीजा रद कर दिए गए.

