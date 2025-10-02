ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read