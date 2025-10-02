इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका
बिल्डिंग की नींव मजबूत ना होने से यह हादसा हुआ. टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं.
Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST
जर्काता: इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के सिदोआरजो शहर में एक स्कूल के ढहने की खबर है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, मलबे में 91 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है. जानकारी के मुताबिक यह हादसा मंगलवार को अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में हुआ है. जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कुछ छात्र निचली मंजिल पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB) के अनुसार, कम से कम छह लोग अभी भी मलबे के नीचे जीवित हैं, जहां वे लगभग दो दिनों से फंसे हुए हैं. जैसे ही लोगों को हादसे की जानकारी हुई वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सभी लोग अपने बच्चों की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे. सूत्रों से जानकारी मिली है कि देर शाम तक मलबे से 3 शवों को निकाला जा चुका है और 100 लोग घायल हुए हैं.
Rescuers search for 59 people trapped under collapsed Indonesian school.— AFP News Agency (@AFP) October 2, 2025
Part of the multi-storey boarding school on the main island of Java suddenly gave way on Monday as students gathered for afternoon prayershttps://t.co/jU2u8x7Bkt pic.twitter.com/MhACIRO3oC
एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 300 से ज्यादा लोगों को बचाव कार्य लगाया गया है. मलबे में जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए गड्ढे और छेद खोदकर मैन्युअल रूप से किए जा रहे हैं. वहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारी उपकरणों के इस्तेमाल से और भी ज्यादा ढहने का खतरा हो सकता है.
Desperate parents on Wednesday demanded Indonesian rescuers speed up efforts to find dozens of children missing in a collapsed school, with officials detecting signs of life under the rubble.— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025
An estimated 91 people are believed to be in the ruins of the multi-storey school… pic.twitter.com/RYQEsE5KKT
भारी मशीनों के प्रयोग से खतरा ज्यादा
राहत कार्य में भारी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. अंदेशा है कि इनके इस्तेमाल से बिल्डिंग का बचा हिस्सा भी गिर सकता है. इससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है. एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि अभी भी मलबे में फंसे 90 से ज्यादा लोगों की तलाश में टीमें लगातार जुटी हैं. वहीं, लोगों का कहना है कि बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं थी, इस वजह से यह गिर गई और यह हादसा हो गया.
