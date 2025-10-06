ETV Bharat / international

इटली में चार भारतीयों की मौत, कनाडा में पंजाब निवासी पिता-पुत्र की हादसे में गई जान

एक अन्य घटना में, इटली स्थित भारतीय दूतावास ने ग्रोसेटो (Grosseto) के पास एक सड़क दुर्घटना में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के दो भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है. दूतावास ने पोस्ट में लिखा, "दूतावास ग्रोसेटो के पास एक दुर्घटना में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है. हम पीड़ित परिवार के सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जिनका इलाज चल रहा है. दूतावास परिवार और स्थानीय इतालवी अधिकारियों के संपर्क में है. हम परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं."

दूतावास ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय दूतावास दक्षिणी इटली के मटेरा (Matera) में एक सड़क दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है. हम विवरण प्राप्त करने के लिए स्थानीय इतालवी अधिकारियों के संपर्क में हैं. दूतावास संबंधित परिवारों को हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करेगा."

नई दिल्ली/पटियाला: इटली में एक सड़क दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. इटली स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे की पुष्टि करते हुए भारतीयों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि दूतावास संबंधित परिवारों को हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करेगा.

दूतावास ने पुष्टि की है कि ग्रोसेटो में हुई दुर्घटना में घायल हुए रिश्तेदारों का इलाज चल रहा है और अधिकारी परिवार और इतालवी अधिकारियों दोनों के साथ निकट समन्वय बनाए हुए हैं ताकि आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके.

कनाडा में पंजाब के दो लोगों की मौत

वहीं, पंजाब के पटियाला जिले के रहने वाले पिता-पुत्र की कनाडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई. जबकि एक महिला की हालत गंभीर है. जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप कुमार 15 साल पहले कनाडा गए थे. कुछ साल वहां रहने के बाद उनकी शादी दिल्ली की लड़की अनसला से हो गई. उन दोनों का अब 7 साल का बेटा हियान्स था. वह परिवार के साथ हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह मनाने अमेरिका गए थे. वापस लौटते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे प्रदीप कुमार और उनके 7 वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई. जबकि पत्नी अनसला को गंभीर चोटें आई हैं और उसका कनाडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस खबर की सूचना मिलने के बाद प्रदीप के पैतृक गांव फतेहगढ़ छन्ना में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. मृतक प्रदीप कुमार की चाची करमजीत कौर ने रोते हुए कहा कि प्रदीप बहुत बुद्धिमान, विनम्र और मिलनसार था. वह सभी से प्यार और सम्मान से बात करता था. उसकी मीठी बोली और हंसमुख चेहरा सभी का दिल जीत लेता था.

इससे पहले, 20 जून, 2024 को इटली के लैटिना में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी. तब सतनाम सिंह नाम के श्रमिक की एक कृषि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी. दुर्घटना में उनका हाथ कट गया था. रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता देने के बजाय उनके आवास के पास ही छोड़ दिया गया था.

यह भी पढ़ें- माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंस गए 1,000 पर्वतारोही, रेस्क्यू टीम ने 350 ट्रैकरों को बचाया