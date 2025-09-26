ETV Bharat / international

डंकी रूट से घुसा था अमेरिका, कई वाहनों को ठोंका, जानें अब किस हाल में है ये इंडियन

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )

Published : September 26, 2025 at 10:35 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचे एक भारतीय नागरिक को पिछले साल कैलिफोर्निया में एक ट्रक चलाते समय कई वाहनों की टक्कर के लिए गिरफ़्तार किया गया है. इस दुर्घटना में 5 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी. अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने पिछले महीने प्रताप सिंह को गिरफ़्तार किया था और आव्रजन कार्यवाही पूरी होने तक वह ICE की हिरासत में रहेगा. एजेंसी ने कहा कि जून 2024 में, सिंह ने कैलिफोर्निया में एक 18-पहिया वाणिज्यिक वाहन चलाते हुए कई कारों के बीच टक्कर का कारण बना. होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सिंह ने अक्टूबर 2022 में अवैध रूप से दक्षिणी सीमा पार की थी और जो बाइडेन प्रशासन ने उसे देश में "छोड़" दिया था. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल (सीएचपी) ट्रैफिक दुर्घटना रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंह ने असुरक्षित गति से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक और निर्माण क्षेत्र के कारण रुकने में विफल रहे. सिंह को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम के मोटर वाहन विभाग द्वारा एक वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था. इस दुर्घटना में 5 वर्षीय दलीला कोलमैन को गंभीर, जीवन बदल देने वाली चोटें आईं. एजेंसी ने आगे कहा कि इस टक्कर के कारण कोलमैन के सौतेले पिता माइकल क्रॉस को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि बच्चे को गंभीर चोटों के बाद एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाना पड़ा. कई अन्य व्यक्तियों को भी चोटों के कारण अस्पताल ले जाया गया. कोलमैन के पिता के मुताबिक, दुर्घटना के कारण वह न तो चल सकती थी, न बोल सकती थी, न ही मुंह से कुछ खा सकती थी और न ही किंडरगार्टन में योजना के अनुसार जा सकती थी. वह तीन हफ़्तों तक कोमा में रही और उसे 6 महीने तक अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा. एजेंसी ने कहा, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, उनकी क्रेनिएक्टोमी हुई और 4 महीने तक उनकी खोपड़ी का आधा हिस्सा बिना खोपड़ी के रहा. उनकी फीमर फ्रैक्चर और खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद से उन्हें डिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का पता चला है, और उन्हें जीवन भर इलाज की जरूरत होगी.