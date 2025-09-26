ETV Bharat / international

9/11 के मरीजों का इलाज करने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर को 14 साल की सजा, जानें पूरा मामला

सिल्वेनिया के फिजिशियन को 20 लाख डॉलर से अधिक का रीइम्बर्समेंट और इतनी ही अतिरिक्त जब्ती का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

सांकेतिक तस्वीर
भारतीय मूल के डॉक्टर को अमेरिका में 14 साल की सजा (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: भारतीय मूल के 48 वर्षीय डॉक्टर नील के आनंद, जिन्हें इस साल की शुरुआत में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था. उनको बीमा राशि का दावा करने के लिए मरीजों को अनावश्यक रूप से बेहोश करने वाली दवाएं देने के जुर्म में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. पेंसिल्वेनिया के इस फिजिशियन को 20 लाख डॉलर से अधिक का रीइम्बर्समेंट और 20 लाख डॉलर की अतिरिक्त जब्ती का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

अमेरिकी न्याय विभाग के जनसंपर्क कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर पुष्टि की कि आनंद को स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी, नियंत्रित पदार्थों के अवैध वितरण और धन शोधन से जुड़े अपराधों से जुड़ी साजिश रचने के लिए 14 साल की जेल की सजा मिली है.

उनके खिलाफ क्या आरोप हैं?
अदालती दस्तावेज़ों और मुकदमे के सबूतों से पता चलता है कि पेन्सिलवेनिया के बेन्सेलेम निवासी आनंद ने मेडिकेयर कंपनी ऑफिस ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (OPM), इंडिपेंडेंस ब्लू क्रॉस (IBC) और एंथम जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए झूठे और फर्जी क्लेम पेश करने की साजिश रची.

इन दावों में आनंद की इन-हाउस फार्मेसियों के जरिए मरीज़ों को दी जाने वाली चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक दवाओं से भरे 'गुडी बैग्स' शामिल थे, जिनके लिए स्वास्थ्य योजनाओं ने सामूहिक रूप से 24 लाख डॉलर से अधिक की रीइम्बर्समेंट की.

आनंद पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को गैर जरूरी गुडी बैग्स स्वीकार करने के लिए राजी करने और सामान्य चिकित्सा पद्धति से हटकर और बिना किसी वैध चिकित्सीय उद्देश्य के ऑक्सीकोडोन वितरित करने की भी साजिश रची.

बिना लाइसेंस वाले मेडिकल इंटर्न ने आनंद द्वारा पूर्व-हस्ताक्षरित खाली फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके नियंत्रित पदार्थों के नुस्खे लिखे, जिन्होंने अंततः नौ मरीजों के लिए 20,850 ऑक्सीकोडोन गोलियां लिखीं. जांच ​​की जानकारी होने के बाद आनंद ने लाभ के लिए एक नाबालिग के रिश्तेदार के नाम पर रखे गए अकाउंट में लगभग 12 लाख डॉलर ट्रांसफर करके आय को छिपाने की कोशिश की.

बता दें कि अप्रैल 2025 में आनंद को धोखाधड़ी की साज़िश, स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के तीन मामलों, धन शोधन के एक मामले, अवैध मौद्रिक लेनदेन के चार मामलों और नियंत्रित पदार्थों के वितरण की साज़िश का दोषी ठहराया गया था.

आनंद और उनके परिवार ने क्या दावा किया?
यह जानने के बाद कि उनकी जांच चल रही है, आनंद ने धोखाधड़ी की रकम को छुपाया और परिवार के एक नाबालिग सदस्य के लाभ के लिए एक रिश्तेदार के नाम पर रखे गए खाते में लगभग 12 लाख डॉलर ट्रांसफर कर दिए. आनंद ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने 9/11 के हमलों के पीड़ितों का इलाज किया था . उन्होंने अमेरिकी नौसेना में भी एक फिजिशियन के रूप में काम किया था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आनंद और उनके परिवार ने दावा किया कि मरीजों के प्रति उनकी करुणा को गलत तरीके से अपराधी ठहराया गया है. अमेरिकी नौसेना में चिकित्सक के रूप में भर्ती होने से पहले, उन्होंने 2001 में न्यूयॉर्क शहर में 9/11 के पीड़ितों का इलाज किया था.

अमेरिकी जिला न्यायाधीश चाड एफ केनी ने कहा कि आनंद मरीजों की देखभाल के बजाय लालच और अवैध मुनाफे से प्रेरित थे. केनी ने कहा, "आपके लिए, उनका दर्द ही आपका फायदा था. इस दौरान आपका ध्यान अपने मरीज़ों के इलाज पर नहीं था."

गौरतलब है कि आनंद पर 2019 में आरोप लगाए गए थे और लंबी सुनवाई के दौरान, कई सोशल मीडिया समूहों ने दावा किया कि वह सरकारी दुष्प्रचार का शिकार थे. आनंद ने समर्थन मांगते हुए एक ब्लॉग में लिखा, "सरकार पुराने दर्द से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए मुझ पर मुकदमा चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेरफेर किए गए डेटा का इस्तेमाल कर रही है, और मदद के लिए बनाए गए औजारों को डॉक्टरों के खिलाफ हथियार बना रही है."

यह भी पढ़ें- डंकी रूट से घुसा था अमेरिका, कई वाहनों को ठोंका, जानें अब किस हाल में है ये इंडियन

For All Latest Updates

TAGGED:

DOCTORNEIL K ANANDOPIOID CONSPIRACYNEIL K ANAND 14 YEAR SENTENCEINDIAN ORIGIN PHYSICIAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.