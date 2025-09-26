ETV Bharat / international

9/11 के मरीजों का इलाज करने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर को 14 साल की सजा, जानें पूरा मामला

भारतीय मूल के डॉक्टर को अमेरिका में 14 साल की सजा ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 26, 2025 at 2:00 PM IST 4 Min Read

वॉशिंगटन: भारतीय मूल के 48 वर्षीय डॉक्टर नील के आनंद, जिन्हें इस साल की शुरुआत में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था. उनको बीमा राशि का दावा करने के लिए मरीजों को अनावश्यक रूप से बेहोश करने वाली दवाएं देने के जुर्म में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. पेंसिल्वेनिया के इस फिजिशियन को 20 लाख डॉलर से अधिक का रीइम्बर्समेंट और 20 लाख डॉलर की अतिरिक्त जब्ती का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया है. अमेरिकी न्याय विभाग के जनसंपर्क कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर पुष्टि की कि आनंद को स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी, नियंत्रित पदार्थों के अवैध वितरण और धन शोधन से जुड़े अपराधों से जुड़ी साजिश रचने के लिए 14 साल की जेल की सजा मिली है. उनके खिलाफ क्या आरोप हैं?

अदालती दस्तावेज़ों और मुकदमे के सबूतों से पता चलता है कि पेन्सिलवेनिया के बेन्सेलेम निवासी आनंद ने मेडिकेयर कंपनी ऑफिस ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (OPM), इंडिपेंडेंस ब्लू क्रॉस (IBC) और एंथम जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए झूठे और फर्जी क्लेम पेश करने की साजिश रची. इन दावों में आनंद की इन-हाउस फार्मेसियों के जरिए मरीज़ों को दी जाने वाली चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक दवाओं से भरे 'गुडी बैग्स' शामिल थे, जिनके लिए स्वास्थ्य योजनाओं ने सामूहिक रूप से 24 लाख डॉलर से अधिक की रीइम्बर्समेंट की. आनंद पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को गैर जरूरी गुडी बैग्स स्वीकार करने के लिए राजी करने और सामान्य चिकित्सा पद्धति से हटकर और बिना किसी वैध चिकित्सीय उद्देश्य के ऑक्सीकोडोन वितरित करने की भी साजिश रची. बिना लाइसेंस वाले मेडिकल इंटर्न ने आनंद द्वारा पूर्व-हस्ताक्षरित खाली फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके नियंत्रित पदार्थों के नुस्खे लिखे, जिन्होंने अंततः नौ मरीजों के लिए 20,850 ऑक्सीकोडोन गोलियां लिखीं. जांच ​​की जानकारी होने के बाद आनंद ने लाभ के लिए एक नाबालिग के रिश्तेदार के नाम पर रखे गए अकाउंट में लगभग 12 लाख डॉलर ट्रांसफर करके आय को छिपाने की कोशिश की.